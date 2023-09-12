Василиса Кагановская будет выступать в дуэте с Максимом Некрасовым. Ее дуэт с Ангелополом распался из-за контракта

Теги сборная России танцы на льду Максим Некрасов Елизавета Пасечник Василиса Кагановская Фигурное катание

Василиса Кагановская и Максим Некрасов начнут выступать вместе.

Об этом сообщил журналист Владислав Жуков в телеграм-канале «Лапидарность».

Ранее Некрасов выступал с Елизаветой Пасечник, а Кагановская – с Валерием Ангелополом. 

«Максим Некрасов встанет в пару с Василисой Кагановской. Теперь, думаю, уже можно это озвучить.

Поздравляю новую пару, но не могу не отметить, как же жаль Елизавету (на мой взгляд, одна из лучших партнерш России) и Дарио Чиризано.

Который приехал-таки в Москву для проб с Василисой, но в итоге сотрудничества так и не случилось», – написал журналист. 

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77 комментариев

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Lana Kazakova
Какая Санта-Барбара. Пара Пасечник и Некрасов образовалась в прошлом году и уже распалась.

Спортс, мы всё ещё ждём огромную схему по парам в танцах.
+29
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+29
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Vera Goncharova
с одной стороны, радостно за Василису, а с другой… разбивать действующую пару. ну как так? Пасечник-Некрасов в прошлом сезоне смотрелись очень круто.
+29
0
+29
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AnPo
Может быть, Букин с Худайбердиевой тоже начнут выступать в дуэте и закроем уже тему переходов в этом сезоне?
Хотя, никто не запрещал менять партнёров по два раза за сезон…
+19
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Оз
Даааа, Федра полностью развалила танцы. Надоел уже этот тетрис. Через несколько дней контрольные прокаты, а у них такой бардак!
+19
-1
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Инна Мерзлякова
😀
Ну все
Осталось дождаться Ангелопола с Пасечник
+17
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Katerina Sunny
Весёлый сезон. Развалилась, а скорее всего развалили, за неимением партнёра для Васи, ещё одну пару.
+17
-1
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Gemma157
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Некрасов конечно неплохой катальщик, но получается, что ради создания новой пары выставили Пасечник?
+13
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Аленка_76
Видимо все силы бросили, на поиски партнёра Василисе, что развалили хорошую пару
+13
-2
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Dmitryfromsibiria
Ответ Vera Goncharova
с одной стороны, радостно за Василису, а с другой… разбивать действующую пару. ну как так? Пасечник-Некрасов в прошлом сезоне смотрелись очень круто.
Я видел информацию, что ПН распались еще до КА, где-то в июле.
+14
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Jessi
А как же Лиза?(
+12
-2
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Vera Goncharova
Ответ Dmitryfromsibiria
Я видел информацию, что ПН распались еще до КА, где-то в июле.
но на контрольные прокаты были заявлены, странно
+9
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Оле-Лукойе
Ответ Olga.t
Новость бомба, если это не фейк. Чем же Дарио не подошёл? И что случилось с Пасечник, почему развалилась эта пара? Столько вопросов, будут ли ответы...
Пробовался ли вообще Дарио или это только слухи - тоже вопрос...
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Олег Васильев
Уважение Ване Букину, который ждал Сашу после родов, тренеров правда сменили, но это другой вопрос
+8
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Е...С
Кошмар, какая пара замечательная была Пасечник-Некрасов. Умеет Анжелика добиваться чего хочет.
+11
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Оз
Ответ Dmitryfromsibiria
Я видел информацию, что ПН распались еще до КА, где-то в июле.
Так а почему они были заявлены на контрольные прокаты? В списках от Федры они вообще-то есть.
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Алина Иванова
Ну как так, почему с Дарио не получилось? И жаль Лизу, распались то только по из-за того, то партнёр решил попробовать с Василисой? Как-то некрасиво.
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Heopsa
23 года Некрасову, он прям совсем взросло выглядит на фоне Василисы. И высокий.
+7
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Heopsa
Минус одна пара на ОП?
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Лия Романова
поздравляю Василису, Максим - отличный партнёр, высокий, фактурный и хорошо скользящий.
Нравился ещё в паре с Ушаковой)
Лизу жаль, что пару разбили
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Оле-Лукойе
Лучше бы с Дарио, конечно, но Максим отличный вариант - он прекрасно скользит. Лиза старалась изо всех сил в прошлом сезоне, но все-таки разница в уровне у них всё равно была видна невооружённым глазом, ей и скорости не хватало, еле за ним успевала.
Так что и для Васи, и для Максима отличный вариант.
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Sky Smoker
Ответ Инна Мерзлякова
😀 Ну все Осталось дождаться Ангелопола с Пасечник
С Чиризано) Пусть контракты друг другу оплачивают, хе-хе. А что - два очень перспективных партнёра на дороге не валяются.
Жаль, что Вася с Дарио не встали в пару. Был бы очень перспективный дуэт. И обласканный Федерацией, и любимый болельщиками. И потенциально омедаленный.
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Heopsa
Какой интересный тренд - поставить программы, тренироваться все лето и никому их даже не показать, потому что надо срочно разбежаться перед самым началом сезона.
+6
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Е...С
Ответ фынский аксель
Пара классная, но с Васей у Некрасова шансов больше
Не думаю.
+6
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Lana Kazakova
Ответ Vera Goncharova
с одной стороны, радостно за Василису, а с другой… разбивать действующую пару. ну как так? Пасечник-Некрасов в прошлом сезоне смотрелись очень круто.
Пара Пасечник Некрасов образовалась только в прошлом году. Может характерами не сошлись. Тем более, что Некрасов был у Пасечник третьим партнёром за 3 года.
+7
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Olga.t
Новость бомба, если это не фейк.
Чем же Дарио не подошёл? И что случилось с Пасечник, почему развалилась эта пара?
Столько вопросов, будут ли ответы...
+8
-2
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