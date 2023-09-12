Василиса Кагановская будет выступать в дуэте с Максимом Некрасовым. Ее дуэт с Ангелополом распался из-за контракта

Василиса Кагановская и Максим Некрасов начнут выступать вместе.

Об этом сообщил журналист Владислав Жуков в телеграм-канале «Лапидарность».

Ранее Некрасов выступал с , а – с Валерием Ангелополом.

« встанет в пару с Василисой Кагановской. Теперь, думаю, уже можно это озвучить.

Поздравляю новую пару, но не могу не отметить, как же жаль Елизавету (на мой взгляд, одна из лучших партнерш России) и Дарио Чиризано.

Который приехал-таки в Москву для проб с Василисой, но в итоге сотрудничества так и не случилось», – написал журналист.

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