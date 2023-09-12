Василиса Кагановская будет выступать в дуэте с Максимом Некрасовым. Ее дуэт с Ангелополом распался из-за контракта
Василиса Кагановская и Максим Некрасов начнут выступать вместе.
Об этом сообщил журналист Владислав Жуков в телеграм-канале «Лапидарность».
Ранее Некрасов выступал с Елизаветой Пасечник, а Кагановская – с Валерием Ангелополом.
«Максим Некрасов встанет в пару с Василисой Кагановской. Теперь, думаю, уже можно это озвучить.
Поздравляю новую пару, но не могу не отметить, как же жаль Елизавету (на мой взгляд, одна из лучших партнерш России) и Дарио Чиризано.
Который приехал-таки в Москву для проб с Василисой, но в итоге сотрудничества так и не случилось», – написал журналист.
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Хотя, никто не запрещал менять партнёров по два раза за сезон…
Ну все
Осталось дождаться Ангелопола с Пасечник
Нравился ещё в паре с Ушаковой)
Лизу жаль, что пару разбили
Так что и для Васи, и для Максима отличный вариант.
Жаль, что Вася с Дарио не встали в пару. Был бы очень перспективный дуэт. И обласканный Федерацией, и любимый болельщиками. И потенциально омедаленный.
Чем же Дарио не подошёл? И что случилось с Пасечник, почему развалилась эта пара?
Столько вопросов, будут ли ответы...