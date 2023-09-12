У Холанда 7 голов в 7 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Он забил 25 мячей в 26 играх за сборную
Эрлинг Холанд забил 7 голов в 7 матчах с начала сезона.
В матче отбора Евро-2024 против сборной Грузии норвежец открыл счет на 25-й минуте.
В 7 матчах сезона-2023/24 за «Манчестер Сити» и сборную Норвегии на счету Холанда 7 голов.
В 26 матчах за сборную нападающий забил 25 голов.
Подробная статистика 23-летнего форварда доступна здесь.
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Даже Норвегия на как минимум двух своих абсолютно топовых футболистах(Эрлинг и Эдегор) вполне может выехать на любом турнире, если вокруг них команду строить
Не кубок мира сразу, конечно, но пошуметь вполне по силам
Даже один очень сильный игрок всё равно способен делать разницу, пускай и в такой исторически непримечательной сборной