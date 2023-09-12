У Холанда 7 голов в 7 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Он забил 25 мячей в 26 играх за сборную

Эрлинг Холанд забил 7 голов в 7 матчах с начала сезона.

В матче отбора Евро-2024 против сборной Грузии норвежец открыл счет на 25-й минуте.

В 7 матчах сезона-2023/24 за « » и сборную Норвегии на счету 7 голов.

В 26 матчах за сборную нападающий забил 25 голов.

Подробная статистика 23-летнего форварда доступна здесь.

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