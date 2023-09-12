У Холанда 7 голов в 7 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Он забил 25 мячей в 26 играх за сборную

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу сборная Грузии по футболу квалификация Евро-2024 Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил 7 голов в 7 матчах с начала сезона.

В матче отбора Евро-2024 против сборной Грузии норвежец открыл счет на 25-й минуте.

В 7 матчах сезона-2023/24 за «Манчестер Сити» и сборную Норвегии на счету Холанда 7 голов.

В 26 матчах за сборную нападающий забил 25 голов.

Подробная статистика 23-летнего форварда доступна здесь.

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36 комментариев

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Roman
25 мячей в 26 играх за весьма среднюю сборную. Это же уникум!
+32
-7
+25
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Экспертное мнение
Ответ ОттоДракула
Не повезло со сборной, конечно. Так ничего и не выиграет, скорее всего.
Харистеас без нытья привел Грецию к победе на Евро. Норвегия сильно хуже Греции? Или Холанду далеко до старины Харистеаса, который дважды нагнул Криша в 2004.
+28
-15
+13
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Tristan...
Ответ Эркинбек Апаканов
Надо 5 матчей провести и всё, потом ходить пешком.
А можно провести два матча, ничего не выиграть и взять ЗМ после продления голосования...
+7
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+7
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Dexter Morgan
Ответ Экспертное мнение
Ребята которые говорят, что Холанду не повезло со сборной - вы не понимаете, что это такое. Был такой игрок Джордж Веа, обладатель ЗМ, вот ему не повезло со сборной. Адебайор, Обамеянг вот им не повезло со сборной. В случае с Холандом речь идет блин о Норвегии, которая выходила на ЧМ-98 и обыгрывала там саму Бразилию))) Не несите чушь, как минимум какой-никакой футбол в Норвегии был и задолго до Холанда.
Просто на этом сайте есть особо одержимые люди. Для них победы на ЧЕ и на ЧМ настолько в последнее время стали важны, будто это главный критерий величия игрока. Хотя футбол является командной игрой. И всем начинают указывать на это.
+6
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+5
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Obdob
Когда-то у него была стата ровно гол за матч. Сдает парниша
+5
-1
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Экспертное мнение
Ответ ОттоДракула
Норвегия сильно хуже Греции. У тебя какой-то бзик на Роналду? Как ты умудрился его приплести сюда?
То что Харистеас дважды нагнул Криша на одном Евро - это исторический факт, причем тут Роналду? Мы говорим о великом Харистеасе на пути которого случайно оказался некий Роналду со своей Португалией на своем домашнем Евро. И что, Харистеас ныл? Нет. Так чего Холанд будет ныть про слабую сборную?
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-6
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onsigne
Ответ ddddan 2
Комментарий скрыт
Потому что он травмирован был, конец отбора Норвегия слила без Холанда, не сумев дома обыграть Латвию. И было это аж в 2021 году.
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Dexter Morgan
Фантастический игрок.
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-1
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Гномович!
Разбудите меня когда он пробьет пенальти в каждом матче на ЧМ.
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Александр Опёнышев
Ответ Экспертное мнение
Харистеас без нытья привел Грецию к победе на Евро. Норвегия сильно хуже Греции? Или Холанду далеко до старины Харистеаса, который дважды нагнул Криша в 2004.
Соглашусь, пожалуй
Даже Норвегия на как минимум двух своих абсолютно топовых футболистах(Эрлинг и Эдегор) вполне может выехать на любом турнире, если вокруг них команду строить
Не кубок мира сразу, конечно, но пошуметь вполне по силам
Даже один очень сильный игрок всё равно способен делать разницу, пускай и в такой исторически непримечательной сборной
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Экспертное мнение
Ребята которые говорят, что Холанду не повезло со сборной - вы не понимаете, что это такое. Был такой игрок Джордж Веа, обладатель ЗМ, вот ему не повезло со сборной. Адебайор, Обамеянг вот им не повезло со сборной. В случае с Холандом речь идет блин о Норвегии, которая выходила на ЧМ-98 и обыгрывала там саму Бразилию))) Не несите чушь, как минимум какой-никакой футбол в Норвегии был и задолго до Холанда.
+9
-8
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Johnie
Ответ ОттоДракула
Не повезло со сборной, конечно. Так ничего и не выиграет, скорее всего.
Зато станет легендарным футболистом своей страны на все времена.
+2
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ОттоДракула
Не повезло со сборной, конечно. Так ничего и не выиграет, скорее всего.
+9
-8
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Александр Сандалов
Ответ Экспертное мнение
Харистеас без нытья привел Грецию к победе на Евро. Норвегия сильно хуже Греции? Или Холанду далеко до старины Харистеаса, который дважды нагнул Криша в 2004.
ну справедливости ради ,у норгов нет такого тренера как Отто Рехагель
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Сергей Грунин
Ответ Экспертное мнение
Харистеас без нытья привел Грецию к победе на Евро. Норвегия сильно хуже Греции? Или Холанду далеко до старины Харистеаса, который дважды нагнул Криша в 2004.
ну это редкостная чушь!кто хоть плюсует? Греция была на том евро фантастическая все игроки
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Universal1000
Ответ ОттоДракула
Норвегия сильно хуже Греции. У тебя какой-то бзик на Роналду? Как ты умудрился его приплести сюда?
Ага, у норгов среди середняков есть аж две звезды. У тех греков звезд было ноль.
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Кефтеме
Ответ llolishe
Чо все сразу забыли квалы прошлые когда Холланд против Латвий и Турций ничего не смог
Ему не повезло с сборной))))))))) стëб
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Manu Maks
Ответ Direct free kick
И этот человек будет ограблен на золотой мяч в угоду пенальтисту из МЛС?
Сначала Месси работал на имя, теперь имя работает за него!
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Кефтеме
Ответ Scorpio
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Посмотрел бы на весь состав сб. Норвегии , ведь не за Мальту играет
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Direct free kick
Ответ Universal1000
Даже на тройку вряд ли наиграл. 2-3 места КдБ и Родри объективно если по вкладу в Сити.
Будешь болеть за ПСЖ в ЛЧ? Будет же справдливо, что без пешего Лучо и Мбаппе зарулят первую ЛЧ для ПСЖ. Жаль конечно не великий Моуриньо, но он возрождает кальчо
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Direct free kick
Ответ NomerSports
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NomerSports
Ответ Direct free kick
И этот человек будет ограблен на золотой мяч в угоду пенальтисту из МЛС?
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Владимир Владимирович
Так сильно в таком возрасте никто не начинал кроме Роналдо зубастика и Мбаппе, за последние лет 25. Норвежец просто монстр, в первый же сезон щелчком побил рекорд апл, до этого в Дортмунде оставил статистику «матч гол»Киллер какой-то
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majestic1980
Хорошо, что нет возможности играть против Холланда, а то Хлусевич бы и пента-трику не удивился
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AF007
Этот парень станет самым великим замыкателем. Криштику придется подвинуться
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