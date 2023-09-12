Квотербек «Нью-Йорк Джетс», 4-кратный MVP Аарон Роджерс выбыл до конца сезона из-за травмы. Он провел на поле за новый клуб 75 секунд
Игрок НФЛ Аарон Роджерс выбыл до конца сезона из-за травмы.
Квотербек «Нью-Йорк Джетс» получил повреждение уже на четвертом розыгрыше матча с «Баффало Биллс». После сэка в исполнении защитника «Биллс» Леонарда Флойда Роджерс не смог самостоятельно покинуть поле.
МРТ показало, что у Роджерса разрыв ахиллова сухожилия.
Игрок подписал трехлетний контракт с «Джетс» стоимостью 112,5 млн долларов, включая гарантированные 75 млн и среднюю годовую зарплату в размере 37,5 млн.
В своем дебютном матче за новый клуб спортсмен провел на поле 75 секунд.
Роджерс четырежды за карьеру признавался самым ценным игроком сезона в НФЛ (2011, 2014, 2020 и 2021).
Завершение карьеры у Роджерса получилось хреновым
Возраст не позволит вернуться.
Как ни странно, деньги как кэш вряд ли клуб будут волновать, а вот зарплата при потолке - будут... Но что-нить придумают, наверное. Ждем материал на главной, что теперь делать клубу, включая учитывание контракта под потолком.