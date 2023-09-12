Квотербек «Нью-Йорк Джетс», 4-кратный MVP Аарон Роджерс выбыл до конца сезона из-за травмы. Он провел на поле за новый клуб 75 секунд

Теги НФЛ Нью-Йорк Джетс травмы Аарон Роджерс Американский футбол

Игрок НФЛ Аарон Роджерс выбыл до конца сезона из-за травмы.

Квотербек «Нью-Йорк Джетс» получил повреждение уже на четвертом розыгрыше матча с «Баффало Биллс». После сэка в исполнении защитника «Биллс» Леонарда Флойда Роджерс не смог самостоятельно покинуть поле.

МРТ показало, что у Роджерса разрыв ахиллова сухожилия.

Игрок подписал трехлетний контракт с «Джетс» стоимостью 112,5 млн долларов, включая гарантированные 75 млн и среднюю годовую зарплату в размере 37,5 млн.

В своем дебютном матче за новый клуб спортсмен провел на поле 75 секунд.

Роджерс четырежды за карьеру признавался самым ценным игроком сезона в НФЛ (2011, 2014, 2020 и 2021).

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40 комментариев

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Zeleford
Ответ aalto
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Это сайт о спорте, в чем проблема?
+22
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Zeleford
Пэкерз без доп пика 1раунда, джетс без стартового КБ, Роджерс без шанса на гайку, печаль.
+20
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Bardownski
Ответ aalto
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Пришли прокомментировать насколько вам безразличен амфут? Неинтересно - не смотрите, вас же вроде никто не заставляет.
+16
0
+16
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Zeleford
Ответ marchellinos
Его специально сломали или стечение обстоятельств?
Хз как ответить на вопрос, учитывая что это амфут. Защитник повалил его на газон, а в процессе порвался Ахилл.
+7
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+7
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Zeleford
Ответ aalto
в главных новостях были когда-то новости из дартса?
Да и не одна.
+5
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lespaul
Ответ Forza
А насколько у него контракт с Джетс? А то может он и карьеру завершит?
Да без разницы, карьеру можно завершать когда захочешь, хоть на 15 лет контракт
+5
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Zeleford
Ответ За Путина, за родину
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В чем смысл такой толстоты?
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Zeleford
Ответ Колючий Пушистик
Судя по его рейтингу, это реальное мнение, а не острота.
Ну не, там комментарии абсурдно трольские, такого даже пользователи одноклассников не пишут.
+4
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Кавабунга Шреддоголовый
Как все по одному месту пошло со старта сезона. Уилсон (не Рассел) не спасет.
Завершение карьеры у Роджерса получилось хреновым
+4
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Rio (BLR)
Походу все(
Возраст не позволит вернуться.
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Nightyork97
Печальная история, Джетс спалили пики получается. Кроме обмена Уинстона из НОП и вариантов нет, не с Уилсоном же сидеть.
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Zeleford
Ответ aalto
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Так ты в новостях смотри, а не в комментариях.
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Amfluter
Ответ Nightyork97
Печальная история, Джетс спалили пики получается. Кроме обмена Уинстона из НОП и вариантов нет, не с Уилсоном же сидеть.
НОП? )
+2
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Колючий Пушистик
Ответ Zeleford
В чем смысл такой толстоты?
Судя по его рейтингу, это реальное мнение, а не острота.
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Zeleford
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Как все по одному месту пошло со старта сезона. Уилсон (не Рассел) не спасет. Завершение карьеры у Роджерса получилось хреновым
С учётом игры Рассел тоже скорее всего не спас бы
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pulyalke
Ответ Forza
А насколько у него контракт с Джетс? А то может он и карьеру завершит?
главное сколько гарантировано, а так это все завершение карьеры 100 проц
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ForTiS
Ответ Forza
А насколько у него контракт с Джетс? А то может он и карьеру завершит?
Порванный ахил в 40 лет похоже на конец карьеры. Если и вернётся в следующем году, то будет тенью самого себя.
+2
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Jager Popov
Это конец карьеры. Вовремя подпись поставил
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Moonwalker
Ответ ForTiS
Порванный ахил в 40 лет похоже на конец карьеры. Если и вернётся в следующем году, то будет тенью самого себя.
За 37,5 млн в год можно побыть тенью хоть себя, хоть кого другого ))
Как ни странно, деньги как кэш вряд ли клуб будут волновать, а вот зарплата при потолке - будут... Но что-нить придумают, наверное. Ждем материал на главной, что теперь делать клубу, включая учитывание контракта под потолком.
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Волька-ибн-Алёша
яркий финал карьеры...(нет)
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Forza
Ответ lespaul
Да без разницы, карьеру можно завершать когда захочешь, хоть на 15 лет контракт
Ну он же тогда денег не получит много, если у него долгосрочный контракт
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Crowned Salmon
Ответ marchellinos
Его специально сломали или стечение обстоятельств?
стечение обстоятельств, увы
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Валентина Сологубова
Ответ Adeen
Нихрена не понимаю в этом виде спорта. Пришёл почитать комментарии... и снова ничего не понял. Держу вас в курсе.
Я смотрела... Шляпа полная. Там надо с детства болеть и во всё вникать.Тогда будешь в теме.
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Nadert@
За эти 75 секунд его в каждом расовом розыгрыше успели стукнуть.
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marchellinos
Его специально сломали или стечение обстоятельств?
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