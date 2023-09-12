Квотербек «Нью-Йорк Джетс», 4-кратный MVP Аарон Роджерс выбыл до конца сезона из-за травмы. Он провел на поле за новый клуб 75 секунд

Игрок НФЛ Аарон Роджерс выбыл до конца сезона из-за травмы.

Квотербек « » получил повреждение уже на четвертом розыгрыше матча с «Баффало Биллс». После сэка в исполнении защитника «Биллс» Леонарда Флойда Роджерс не смог самостоятельно покинуть поле.

МРТ показало, что у Роджерса разрыв ахиллова сухожилия.

Игрок подписал трехлетний контракт с «Джетс» стоимостью 112,5 млн долларов, включая гарантированные 75 млн и среднюю годовую зарплату в размере 37,5 млн.

В своем дебютном матче за новый клуб спортсмен провел на поле 75 секунд.

Роджерс четырежды за карьеру признавался самым ценным игроком сезона в НФЛ (2011, 2014, 2020 и 2021).

НФЛ: «Баффало» сыграл с «Джетс», все результаты 1-й недели