Из-за баннеров и кричалок «Косово – это Сербия» и «Бессарабия – это Румыния» на 50 минут прервали матч Румынии и Косово. Ультрас хозяев также жгли и бросали файеры

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Матч сборных Румынии и Косово был прерван из-за политической акции фанатов.

Матч квалификации Евро-2024 на Национальном стадионе Бухареста был прерван при счете 0:0 на 18-й минуте французским арбитром Вилли Делажо. Команды ушли в раздевалки.

Перед этим фанаты хозяев из группировки Unite Sub Tricolor («Объединенные под Триколором») развернули на трибунах баннеры с сербским флагом и надписью «Косово – это Сербия». Они также скандировали кричалку с такими словами.

Кроме того, румынские ультрас жгли и бросали файеры. Также они растянули баннер с надписью на фоне румынского фланга «Бессарабия – это Румыния», сообщает Gazeta Sporturilor.

Рэзван Бурляну, президент Федерации футбола Румынии, общался с арбитрами и делегатом матча. Ультрас вели общение с полицией.

Игра возобновилась через 50 минут после паузы.

Отметим, что Румыния не признает государство Косово, провозгласившее свою независимость от Сербии в феврале 2008 года.

Бессарабия – историческая область в Восточной Европе, находившаяся в составе Румынии в 1918-1940 годах. Сейчас это территории Молдовы и Украины.

Фото: digisport.ro

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91 комментарий

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Отец Абду
И правильно сделали, что вывесили. Косово - это часть Сербии
+121
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ks-1993
Ответ Leon Betov
Косово - это Сербия, потому что в Югославии входило в Сербию. Крым - это Россия, потому что в СССР Крым входил в состав ... ой, это другое
в состав РСФСР, пока один кент не решил что может земли перекидывать
+77
-17
+60
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ОттоДракула
Ну если уж копаем в историю, то Румыния это часть Римской империи.
+52
-8
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Niko [Ars]
Балтика - это не пиво!
+46
-4
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Фёдор Кузнецов
Чем думали в УЕФА разрешая Косово играть в одной группе с Румынией, страной не признающей независимость Косово?
+38
-4
+34
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Красная стрела
Ответ DeutschesFußballFan
Заерохала политика в футболе. Хотя понятно, что она была в нем всегда, просто где-то это сильно заметно, где-то меньше. Ну и двойные стандарты, куда ж без них - почему-то Косову можно играть под эгидой УЕФА, хотя это частично признанное государство - а например, Приднестровью - нет. Или Сомалиленду в Африке, тоже не играют. Лицемерие же.
Да нет никакого лицемерия. Они открыто заявляют этим:"мы тут главные и мы решаем кто государство, а кто нет. Кому можно самоопределяться, а кто сепаратисты"
+36
-8
+28
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DeutschesFußballFan
Заерохала политика в футболе. Хотя понятно, что она была в нем всегда, просто где-то это сильно заметно, где-то меньше. Ну и двойные стандарты, куда ж без них - почему-то Косову можно играть под эгидой УЕФА, хотя это частично признанное государство - а например, Приднестровью - нет. Или Сомалиленду в Африке, тоже не играют. Лицемерие же.
+34
-9
+25
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IntoTheRainBow
Kosovo je Srbija, Khimki je Moskva
+25
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Kappa Pride
Ответ Фёдор Кузнецов
Чем думали в УЕФА разрешая Косово играть в одной группе с Румынией, страной не признающей независимость Косово?
13 стран уефа не признают косово, слишком много пришлось разводить бы
+15
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+15
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Slavnov
Тут одна игра недавно была,там очень интересные кричалки были и масса флагов,одного нацистского подразделения и ничего,все играли,как будто так и надо
+21
-7
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Гномович!
Ответ ks-1993
в состав РСФСР, пока один кент не решил что может земли перекидывать
Теперь другой кент вернул)
+19
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Tornado of Souls
Ответ ОттоДракула
Ну если уж копаем в историю, то Румыния это часть Римской империи.
Не вся, только та область, что сейчас зовётся Трансильванией. Будущие Валахия и Молдавия в Империю никогда не входили.
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Helge
Ответ Красная стрела
Политики с этим Косово открыли ящик Пандоры. Потрясений в виде развала СССР им не хватило. Даже понравилось. Продолжили Югославией. И нет бы остановиться. Но они как наркоманы. Но с 2014 явно что-то не по плану пошло.🤷🏿‍♂️
с 2014 идёт развал очередной страны, так что всё по плану
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damondiamond
ставлю шляпу на 0:3
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Ursu Evghenii
Ответ DeutschesFußballFan
Заерохала политика в футболе. Хотя понятно, что она была в нем всегда, просто где-то это сильно заметно, где-то меньше. Ну и двойные стандарты, куда ж без них - почему-то Косову можно играть под эгидой УЕФА, хотя это частично признанное государство - а например, Приднестровью - нет. Или Сомалиленду в Африке, тоже не играют. Лицемерие же.
Проверьте сначала сколько стран признают независимость Косово, а сколько - Приднестровья. Официально даже Россия не признает независимость Приднестровья.
+11
-2
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Красная стрела
Политики с этим Косово открыли ящик Пандоры. Потрясений в виде развала СССР им не хватило. Даже понравилось. Продолжили Югославией. И нет бы остановиться. Но они как наркоманы. Но с 2014 явно что-то не по плану пошло.🤷🏿‍♂️
+22
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goshforever
А что не так? Румыния Кокосово не признает за государство. Румынию заставили играть в УЕФА с этим недоразумением. Результат немного предсказуем. Тут уж называется либо не надо было принимать в УЕФА, либо разводите со всеми, кто это государство не признает.
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Моё Моя
Верните Дракулу! При нём такой фигни не было.
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Пётр Гришман
полностью согласен с обоими банерами
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Камбоджа Иванов
Интересно, а когда Азербайджан начнет военные действия в НКР и Армении для прокладки трубы в Турцию (простите, в официальных версиях - исторической справедливости, усмирение армянского гнета и т.п.), то Азербайджан также отстранят от всех спортивных мероприятий? Или там это делается для прокладки труб в ЕС, потому все будет норм?
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Unknown Forusha
Ответ QWertY
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Противоречишь сам себе
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Станислав Тулаев
А что теперь делать блин?! Я ставку поставил, как вернуть свои деньги, ведь матч не состоялся! Подскажите пожалуйста
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Гамарджоба Генацвале
Что на этом политическом событии делали футболисты?
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Георгий Колесников
Ответ Фёдор Кузнецов
Чем думали в УЕФА разрешая Косово играть в одной группе с Румынией, страной не признающей независимость Косово?
Так Беларусь тоже не признает Косово и все равно играют в одной группе!
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чакСЕВЕРНАЯкореа
Из-за двух баннеров прекратили игру???
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