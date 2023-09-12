«Ювентус» из-за допинга Погба вправе расторгнуть контракт и не платить ему зарплату. Поль купил добавку в США по совету друга-врача
Стали известны детали попадания допинга в организм Поля Погба.
Ранее стало известно, что 30-летний полузащитник «Ювентуса» сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозит отстранение от футбола на срок до четырех лет. Чемпион мира в составе сборной Франции временно дисквалифицирован Национальным антидопинговым трибуналом Италии.
По данным La Gazzetta dello Sport, Погба мог провалить допинг-тест из-за пищевой добавки, купленной в США по совету друга-врача, не имеющего отношения к туринскому клубу. В таком случае, речь будет идти о применении допинга по неосторожности, ошибке.
Вчера Поль сообщил врачам «Ювентуса», что принимал вещества, не согласованные с медицинским персоналом «бьянконери».
Если дополнительный анализ подтвердит наличие допинга у Погба, «Юве» будет вправе расторгнуть с французским футболистом контракт, рассчитанный до 2026-го с зарплатой 8 миллионов евро в год плюс 2 млн в виде бонусов.
Кроме того, согласно коллективному договору, подписанному ФИФА, Серией А и Ассоциацией футболистов Италии (AIC), положительный результат теста на допинг – один из тех случаев, при которых возможно приостановление выплаты игроку заработной платы.
Погба провалил допинг-тест. Что об этом известно?
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жаль конечно мог стать очень большим игроком
Имидж юве тоже уже смешно звучит)
Что за цирк? Как может проффесионал так рисковать жирным контрактом?
Юве может избавиться от Поля.
Обошел меня на круг
А ещё вчера все вокруг
Говорили -Сэм друг
Сэм наш гвинейский друг."
Гвоздь программы марафон
А градусов все тридцать
Но к жаре привыкший он
Вот он и мастерится.
Ну я посмотрел бы на него
Когда было бы минус тридцать
А теперь иди, попробуй,
Достань его, осталось что?
Да только материться. "
В. С. Высоцкий.