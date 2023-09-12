«Ювентус» из-за допинга Погба вправе расторгнуть контракт и не платить ему зарплату. Поль купил добавку в США по совету друга-врача

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Стали известны детали попадания допинга в организм Поля Погба.

Ранее стало известно, что 30-летний полузащитник «Ювентуса» сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозит отстранение от футбола на срок до четырех лет. Чемпион мира в составе сборной Франции временно дисквалифицирован Национальным антидопинговым трибуналом Италии.

По данным La Gazzetta dello Sport, Погба мог провалить допинг-тест из-за пищевой добавки, купленной в США по совету друга-врача, не имеющего отношения к туринскому клубу. В таком случае, речь будет идти о применении допинга по неосторожности, ошибке.

Вчера Поль сообщил врачам «Ювентуса», что принимал вещества, не согласованные с медицинским персоналом «бьянконери».

Если дополнительный анализ подтвердит наличие допинга у Погба, «Юве» будет вправе расторгнуть с французским футболистом контракт, рассчитанный до 2026-го с зарплатой 8 миллионов евро в год плюс 2 млн в виде бонусов.

Кроме того, согласно коллективному договору, подписанному ФИФА, Серией А и Ассоциацией футболистов Италии (AIC), положительный результат теста на допинг – один из тех случаев, при которых возможно приостановление выплаты игроку заработной платы.

Погба провалил допинг-тест. Что об этом известно?

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31 комментарий

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fcb812
это гг
жаль конечно мог стать очень большим игроком
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Денис Ширинов
Погба знатный клоун конечно
+13
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Almaz KENZHEBEKOV
все таки, стало понятно кто устроил
+9
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Evgeny Trifonov
Другу можно премию выписать от Ювентуса. Если получится сплавить его
+8
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Timiko
Для Юве это шанс выкинуть паразита, присосавшегося к медицинской койке.
+6
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Это лайфхак как избавиться от дорогущей амёбы
+4
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S. A.
Ответ fcb812
это гг жаль конечно мог стать очень большим игроком
То, что его карьере гг, стало понятно ещё задолго до этой истории
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Johnie
Как по 228 в России либо 328 в Беларуси: "Так, друг угостил..."
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BearS
Ответ fcb812
это гг жаль конечно мог стать очень большим игроком
Разве что в параллельной реальности. Как продать бревно-допингиста обратно МЮ с прибылью - когда-нибудь будет в учебниках по бизнесу.
+1
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chiscuid
Юве изобрел новый способ убирать не нужных игроков, Реал упустил момент с Азаром)
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Арсений Чернобаев
Ответ Timiko
Для Юве это шанс выкинуть паразита, присосавшегося к медицинской койке.
не присосавшегося, как то слово называется... вжившегося в койку
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Леван Мкртчян
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
все таки, стало понятно кто устроил
Это ,явно, дедушка Валиевой подмешал тестостерон в чай Полю. Считаю Погба не виновен
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Timiko
Ответ Арсений Чернобаев
не присосавшегося, как то слово называется... вжившегося в койку
Вросшего
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Арсений Чернобаев
Ответ Timiko
Вросшего
да, именно)
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HRYNDEL
Пусть в Спартак идёт , там даже уголовников берут!!!
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z3yjyzh29x
Мало расторгнуть и не платить, а ещё и взыскать за порчу имиджа.
Имидж юве тоже уже смешно звучит)
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Ростов-на-Дону
Нажрался пиндосятины.
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ForzaGandzasar
Потом выяснится, что этот также и друг Мбаппе ха ха.
Что за цирк? Как может проффесионал так рисковать жирным контрактом?
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Nikich1990
видимо в Ювентусе у руководства мозга получше работают, чем в Реале)))
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Азрет-Али Айбазов
Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Юве может избавиться от Поля.
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Назар Игорь
"А гвинеец Сэм Брук
Обошел меня на круг
А ещё вчера все вокруг
Говорили -Сэм друг
Сэм наш гвинейский друг."
Гвоздь программы марафон
А градусов все тридцать
Но к жаре привыкший он
Вот он и мастерится.
Ну я посмотрел бы на него
Когда было бы минус тридцать
А теперь иди, попробуй,
Достань его, осталось что?
Да только материться. "
В. С. Высоцкий.
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Ярик01
И зачем, член не стоял? Как спортсмен может жрать неизвестную "добавку"? Вранье, чтобы скостить срок
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Плакса Джон ушел налево
Жаль этого добряка
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dilovar sharipov
влип так влип
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Tun
Друг поди с детства за Юве топит)
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