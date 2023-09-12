«Ювентус» из-за допинга Погба вправе расторгнуть контракт и не платить ему зарплату. Поль купил добавку в США по совету друга-врача

Стали известны детали попадания допинга в организм Поля Погба.

Ранее стало известно, что 30-летний полузащитник «Ювентуса» сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозит отстранение от футбола на срок до четырех лет. Чемпион мира в составе временно дисквалифицирован Национальным антидопинговым трибуналом Италии.

По данным La Gazzetta dello Sport, Погба мог провалить допинг-тест из-за пищевой добавки, купленной в США по совету друга-врача, не имеющего отношения к туринскому клубу. В таком случае, речь будет идти о применении допинга по неосторожности, ошибке.

Вчера Поль сообщил врачам « », что принимал вещества, не согласованные с медицинским персоналом «бьянконери».

Если дополнительный анализ подтвердит наличие допинга у Погба, «Юве» будет вправе расторгнуть с французским футболистом контракт, рассчитанный до 2026-го с зарплатой 8 миллионов евро в год плюс 2 млн в виде бонусов.

Кроме того, согласно коллективному договору, подписанному , Серией А и Ассоциацией футболистов Италии (AIC), положительный результат теста на допинг – один из тех случаев, при которых возможно приостановление выплаты игроку заработной платы.

Погба провалил допинг-тест. Что об этом известно?

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