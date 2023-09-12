Футбольный союз Нидерландов заплатил более 1 млн евро хакерам из России, чтобы те не выложили паспортные данные, адреса и сведения о зарплатах игроков

Теги высшая лига Нидерланды сборная Нидерландов по футболу происшествия Федерация футбола Нидерландов деньги Футбол

Хакеры из России взломали базу данных Королевского футбольного союза Нидерландов.

Кибератака произошла в апреле этого года. Хакеры получили доступ к персональной информации нидерландских футболистов. В частности, они смогли заполучить паспортные данные, домашние адреса и сведения о зарплатах игроков. Ответственность за атаку на себя взяла российская группировка Lockbit.

Отмечается, что этот коллектив действует по определенному шаблону: получив доступ к данным, он начинает вымогать у пострадавшей стороны деньги, угрожая слить информацию. 

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение заплатить хакерам более 1 миллиона евро, чтобы предотвратить распространение похищенной информации. Организация отметила, что это решение далось ей нелегко и было принято после консультации с экспертом в области кибербезопасности.

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24 комментария

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Антон Панарин
Это им еще служба безопасности Сбербанка не звонила!
+56
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vzi
Ответ _FoX-
И что потом? Хакеры вернули информацию футбольному союзу и теперь у них её нет?
Думаю, тут важно взаимное доверие.
Если хакеры сольют после оплаты, то следующие жертвы не будут платить, ведь все равно данные сольют. Так смысл?..
а вот если не сливают, то есть смысл платить.
+38
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_FoX-
И что потом? Хакеры вернули информацию футбольному союзу и теперь у них её нет?
+13
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+8
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Aleksey Yashin
Спустя 15 лет новая победа над футбольными Нидерландами
+9
-1
+8
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schwein
Ну то есть заплатить лям евро российским хакерам они могут, а заплатить Краснодару за Сперцяна не могут.
Тфу.
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savik-A.M.
Ответ _FoX-
И что потом? Хакеры вернули информацию футбольному союзу и теперь у них её нет?
дискету отдали
+2
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+2
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Hi Hi
Ответ CriminalJoint62
Позорище. Нормальные страны не ведут переговоры с жуликами
так же, как и полиция не ведет переговоры с преступниками с заложниками) По твоей логике, полиция должна стрелять на поражение несмотря на то что заложники могут пострадать?)))
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schwein
Ответ _FoX-
И что потом? Хакеры вернули информацию футбольному союзу и теперь у них её нет?
Нет, после этого Федерация сменила телефоны, адреса и зарплаты всех футболистов.
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ _FoX-
И что потом? Хакеры вернули информацию футбольному союзу и теперь у них её нет?
российские хакеры передали информацию коллегам из Сербии
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Hi Hi
Ответ savik-A.M.
дискету отдали
а в чем проблема сделать копию данных?
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Максим Черкашин
Ответ Антон Панарин
Это им еще служба безопасности Сбербанка не звонила!
У Сбера колл центры, в системе ФСИН.:)))))
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Леван Мкртчян
Ответ Антон Панарин
Это им еще служба безопасности Сбербанка не звонила!
Де Йонг, переводящий мошенникам рубли с карты МИР , перед глазами стоит
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Илья Владимирович
Надо было взять деньги и все-равно выложить. Поступить в стиле наших западных партнеров)
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ZenitFan
так то не много за проверку безопасности их базы данных. наверняка в свое время решили сэкономить на безопасности и поэтому их смогли взломать
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jonny
хакер из России - Prom ES
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Роман
Горжусь
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Trash Talking
Все на Никольскую!
Снова победили Голландию! Еще и денежек получили!
+3
-3
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