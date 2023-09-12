Футбольный союз Нидерландов заплатил более 1 млн евро хакерам из России, чтобы те не выложили паспортные данные, адреса и сведения о зарплатах игроков
Хакеры из России взломали базу данных Королевского футбольного союза Нидерландов.
Кибератака произошла в апреле этого года. Хакеры получили доступ к персональной информации нидерландских футболистов. В частности, они смогли заполучить паспортные данные, домашние адреса и сведения о зарплатах игроков. Ответственность за атаку на себя взяла российская группировка Lockbit.
Отмечается, что этот коллектив действует по определенному шаблону: получив доступ к данным, он начинает вымогать у пострадавшей стороны деньги, угрожая слить информацию.
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение заплатить хакерам более 1 миллиона евро, чтобы предотвратить распространение похищенной информации. Организация отметила, что это решение далось ей нелегко и было принято после консультации с экспертом в области кибербезопасности.
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Если хакеры сольют после оплаты, то следующие жертвы не будут платить, ведь все равно данные сольют. Так смысл?..
а вот если не сливают, то есть смысл платить.
Тфу.
Снова победили Голландию! Еще и денежек получили!