Футбольный союз Нидерландов заплатил более 1 млн евро хакерам из России, чтобы те не выложили паспортные данные, адреса и сведения о зарплатах игроков

Хакеры из России взломали базу данных Королевского футбольного союза Нидерландов.

Кибератака произошла в апреле этого года. Хакеры получили доступ к персональной информации нидерландских футболистов. В частности, они смогли заполучить паспортные данные, домашние адреса и сведения о зарплатах игроков. Ответственность за атаку на себя взяла российская группировка Lockbit.

Отмечается, что этот коллектив действует по определенному шаблону: получив доступ к данным, он начинает вымогать у пострадавшей стороны деньги, угрожая слить информацию.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение заплатить хакерам более 1 миллиона евро, чтобы предотвратить распространение похищенной информации. Организация отметила, что это решение далось ей нелегко и было принято после консультации с экспертом в области кибербезопасности.

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