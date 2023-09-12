Александр Шлеменко: «Никогда не буду называть себя россиянином. Что это за слово? Я русский!»

Теги MMA Александр Шлеменко Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко объяснил, почему называет себя русским, а не россиянином.

«Что такое слово россиянин? Кто его придумал? Это придумал Борис Ельцин. А что связано с Ельциным? Мы стали колонией, и все что с нами связано. Поэтому мне вот, например, не нравится самообазначение «россиянин», мне больше нравится «русский».

Если кому-то угодно называть себя россиянином, ну пускай он себя и называет россиянином. Но я вот, например, россиянином никогда себя называть не буду. Для меня это неприемлемо. Что такое вообще россиянин? Не понимаю. Русский!

Русский, в первую очередь, тот, кто думает и говорит на русском. И нас что объединяет? И кавказцы, и буряты, и так далее, они все имеют свой язык. Но живем-то мы где? В России. Общаемся на русском языке. Понимаем мы друг друга на русском», – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

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45 комментариев

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Vo_land
Не хочет называть себя россиянином, значит не хочет быть гражданином РФ. Вот и выявился инагент😁
+37
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+34
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Vo_land
Россиянин - гражданство, русский - национальность.
+28
-3
+25
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Мага осторожный
Ответ Александр Невский
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в таком случае для тебя и бревно кладезь мудрости
+27
-6
+21
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Мага осторожный
Умом Шлеменко не понять, чтобы понимать что он говорит, надо чтобы IQ напрочь отсутствовало
+22
-3
+19
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Vo_land
Ответ Диметрио21
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Значит паспорт врёт 🤣
+12
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Халид Бин Валид
Как можно гордиться своим происхождением? Никто из нас не выбирал кем родиться.
+18
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+11
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haymaker
Ответ Диметрио21
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Опровергни аргументированно
+10
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Vo_land
Ответ Диметрио21
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Национальность у меня указана в военном билете, свидетельстве о рождении. А гражданство в паспорте. Как-то так. А телевизор здесь причём?
+10
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Вечно в бане
Ответ Сергей Осипов
Если не выбирал - не значит, что нельзя гордиться.
Ну давай еще цветом глаз гордиться. Или тем, что ты левша.

Блин, гордиться тем, что от тебя не зависит - удел людей, у которых собственных достижений ноль.
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andreyv19
Ответ Сергей Осипов
Если не выбирал - не значит, что нельзя гордиться.
Можно, конечно))) Но это признак слабоумия)))
+6
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Сергей Орлов
Узкий.
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Василий Мартыхин
Кто слишком много падает головой об ринг и проигрывает удушением, тот едва ли может обладать хорошо работающим головным мозгом. Издержки профессии, что ту поделать. Шлеменко ещё когда про "славящих правь" затирал, было уже понятно, в здравом ли он рассудке.
+6
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as009595@icloud.com
🙆🏻‍♂️Саня Саня, завязывай пить я бы сказал, но так как ты боец, скажу лучше завязывай с боями
+10
-5
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MVV
"Но в городах, по деревням
Еще мазурка сохранила
Первоначальные красы:
Припрыжки, каблуки, усы
Всё те же: их не изменила
Лихая мода, наш тиран,
Недуг новейших россиян"

А.С. Пушкин
+4
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Ramindze
Снова застолбил за собой звание интеллектуала.
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ральф шумахер
К вопросу о колониях. Интересно, как по китайски будет шлеменко)
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Олег Момус
Я иду до конца!
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Karra
Правильно, в России - русские, в Гондурасе гондурасские, а в Монако - монаковские.
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Vo_land
Ответ Диметрио21
Комментарий удален модератором
Я аргументировал свои слова. А ты нет. Не фуфел ли ты?
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Ярик01
Ответ Диметрио21
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https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36927/7569b00fd20e9c8fd8021540947cc2e8101e0844/
Законодательство об этом знает?
"Гражданами Российской Федерации являются:"
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AshAsh
да плевать всем кто ты
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haymaker
Ответ Вечно в бане
Ну давай еще цветом глаз гордиться. Или тем, что ты левша. Блин, гордиться тем, что от тебя не зависит - удел людей, у которых собственных достижений ноль.
Что характерно, они гордятся этим исключительно друг перед другом. Вне их кружка гордости, ограниченного в том числе языковым барьером, всем плевать.
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SuperDubina
Знатно парень по голове наполучал)))
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bersy bersy
Больше любопытно про колонию.
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Диметрио21
Ответ Александр Невский
Комментарий удален модератором
А Оздоев ?
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