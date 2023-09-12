Александр Шлеменко: «Никогда не буду называть себя россиянином. Что это за слово? Я русский!»
Александр Шлеменко объяснил, почему называет себя русским, а не россиянином.
«Что такое слово россиянин? Кто его придумал? Это придумал Борис Ельцин. А что связано с Ельциным? Мы стали колонией, и все что с нами связано. Поэтому мне вот, например, не нравится самообазначение «россиянин», мне больше нравится «русский».
Если кому-то угодно называть себя россиянином, ну пускай он себя и называет россиянином. Но я вот, например, россиянином никогда себя называть не буду. Для меня это неприемлемо. Что такое вообще россиянин? Не понимаю. Русский!
Русский, в первую очередь, тот, кто думает и говорит на русском. И нас что объединяет? И кавказцы, и буряты, и так далее, они все имеют свой язык. Но живем-то мы где? В России. Общаемся на русском языке. Понимаем мы друг друга на русском», – сказал боец ММА Александр Шлеменко.
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Блин, гордиться тем, что от тебя не зависит - удел людей, у которых собственных достижений ноль.
Еще мазурка сохранила
Первоначальные красы:
Припрыжки, каблуки, усы
Всё те же: их не изменила
Лихая мода, наш тиран,
Недуг новейших россиян"
А.С. Пушкин
Законодательство об этом знает?
"Гражданами Российской Федерации являются:"