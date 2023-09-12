У России 1 победа и 5 ничьих за последние 7 матчей

Сборная России не может победить на протяжении трех матчей.

Команда Валерия Карпина сегодня сыграла вничью в гостях у – 1:1.

В последний раз россияне побеждали 26 марта – у Ирака (2:0). Всего за последние 7 матчей у России 1 победа, 1 поражение и 5 ничьих.

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