У России 1 победа и 5 ничьих за последние 7 матчей

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Катара по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России не может победить на протяжении трех матчей.

Команда Валерия Карпина сегодня сыграла вничью в гостях у Катара – 1:1.

В последний раз россияне побеждали 26 марта – у Ирака (2:0). Всего за последние 7 матчей у России 1 победа, 1 поражение и 5 ничьих.

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76 комментариев

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as009595@icloud.com
Самая миролюбивая сборная!!!
+44
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ПавелАвер
Ответ Евгений Государев
Карпин уйди в отставку! Смотреть это невозможно.
у него нет мотивации даже чтобы уйти в отставку😅
+45
-6
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ТТД Бубнова
Ответ as009595@icloud.com
Самая миролюбивая сборная!!!
Страна )
+33
-6
+27
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El Fenomeno 9️⃣
Тройная замена на 94-й минуте чтоб удержать результат так понимаю😁
+22
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Мукунку хороший
Скажу банальность.. жаль что у нас бан.. Если чисто гипотетически,на месте Катара,была бы другая,топовая команда..Нас бы разорвали.. А так.. болото продолжается..Экскремен.. ой Эксперименты так сказать..))
+17
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Александр Беляков
Не гоните на Валеру, сборная попала в группу смерти все таки.
Катар , Киргизия, Таджикистан , Египет , Динамо.
+24
-8
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Alex-San
Ответ Narek Sargsyan
Ну те кто говорит что уровень РПЛ не упал могут посмотреть на результат, все игроки кроме Головина и Миранчука играют в РПЛ и играют если не ведущие то ключевые роли в своих командах, просто сравните эту команду с командой которая обыграла Италию 0:3, в последние 3 года уровень РПЛ падает просто в бешенем темпе.
Команда обыгравшая 3:0 Италию в товарняке, не сделала главного. Не проиграть средненькой Греции.
+13
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+11
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Andrew Sports New
А разве не всё равно? Это поколение на международных соревнованиях уже не сыграет за сборную. А за клубы эти парни смогут сыграть в еврокубках только в том случае, если уедут из страны.
Сборную РФ лет через 10 допустят до стартов в лучшем случае, когда весь российский футбол придётся "начинать заново".
+12
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Levaevich
Не понимаю я этих замен бесконечных. Отчасти логика штаба понятна - дать поиграть всем, но блин какой в этом смысл?? от того что кто-то выйдет на 10 минут это им мега пользу принесёт?
Не лучше ли просто наигрывать основной или полуоснгвной состав, чтобы хотя бы какое то подобие сборной и команды у нас было, а не эта вот порнография.
+12
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+8
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Евгений Государев
Карпин уйди в отставку! Смотреть это невозможно.
+16
-9
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Антон Фалафель
Да, што вы достали Карпера? Он чётко дал понять, што результат не имеет значения.
+8
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Александр Зубков
Минусов много. Но в полемику не вступают. Боты.
+5
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Lifar Skladchikov
Ответ Levaevich
Не понимаю я этих замен бесконечных. Отчасти логика штаба понятна - дать поиграть всем, но блин какой в этом смысл?? от того что кто-то выйдет на 10 минут это им мега пользу принесёт? Не лучше ли просто наигрывать основной или полуоснгвной состав, чтобы хотя бы какое то подобие сборной и команды у нас было, а не эта вот порнография.
Наигрывать на какую дату?) А если Вовка будет до 2030 года править?) Нас тогда никуда не пустят) Представь себя футболистом, который должен выкладываться ради непонятной цели) бред же) Сборная сейчас просто как тренировочный лагерь, где дадут отдохнуть, немного потренируют и отлично проведут время) Если кто-то там травмируется жестко, то клубы точно взбунтуются и могут перестать отпускать игроков в сборную или им ставить палки в колёса) Например, Монако из-русских владельцев будет не против, но условному Гавру или Аталанте это точно нафиг не надо)
+3
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Евгений Цыбулин
Ответ Karpins
На кого в плей-офф вышли?
На Эритрею)
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-1
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Антофф
Ответ El Fenomeno 9️⃣
Тройная замена на 94-й минуте чтоб удержать результат так понимаю😁
Зарплату
+3
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Александр Бугаев
Ответ pit4er
Комментарий удален пользователем
Ты кидаешь ссылку на июль 2021 года и там написано, что контракт с данной суммой будет действовать до 31 декабря 2021 года. Тебя ничто не смущает?
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Narek Sargsyan
Ну те кто говорит что уровень РПЛ не упал могут посмотреть на результат, все игроки кроме Головина и Миранчука играют в РПЛ и играют если не ведущие то ключевые роли в своих командах, просто сравните эту команду с командой которая обыграла Италию 0:3, в последние 3 года уровень РПЛ падает просто в бешенем темпе.
+9
-7
+2
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Karpins
На кого в плей-офф вышли?
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Данила Вишневский
Ответ Levaevich
Не понимаю я этих замен бесконечных. Отчасти логика штаба понятна - дать поиграть всем, но блин какой в этом смысл?? от того что кто-то выйдет на 10 минут это им мега пользу принесёт? Не лучше ли просто наигрывать основной или полуоснгвной состав, чтобы хотя бы какое то подобие сборной и команды у нас было, а не эта вот порнография.
тупо создают вид бурной деятельности ради халявного лавандоса
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Alisher Buranov
Ответ as009595@icloud.com
Самая миролюбивая сборная!!!
Миролюбимое некуда уже
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HRYNDEL
Все на Никольскую! Такой отскок надо отметить!!!
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Никому_никабельный
Включил, доп время шло, вроде давили и тут бац и тройная замена! 😳 😂😂😂
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Мукунку хороший
Ответ Всё знаю
Ну вы тоже все такие умные. 2 игры, 2 дня, 2 страны - это тяжело. И браво парням, что показали характер и смогли вырвать очко. Теперь для выхода из группы что нам надо?
Сегодня хорошо погулять и отдохнуть)
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Артём Вишняков
Сборная Бикини Боттом себе не изменяет.
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Мукунку хороший
Ответ Karpins
На кого в плей-офф вышли?
На Олимпийскую по керлингу..Шансы есть)))
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