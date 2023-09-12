У России 1 победа и 5 ничьих за последние 7 матчей
Сборная России не может победить на протяжении трех матчей.
Команда Валерия Карпина сегодня сыграла вничью в гостях у Катара – 1:1.
В последний раз россияне побеждали 26 марта – у Ирака (2:0). Всего за последние 7 матчей у России 1 победа, 1 поражение и 5 ничьих.
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Катар , Киргизия, Таджикистан , Египет , Динамо.
Сборную РФ лет через 10 допустят до стартов в лучшем случае, когда весь российский футбол придётся "начинать заново".
Не лучше ли просто наигрывать основной или полуоснгвной состав, чтобы хотя бы какое то подобие сборной и команды у нас было, а не эта вот порнография.