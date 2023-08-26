Чемпионат мира по баскетболу-2023. Австралия сыграет с Германией, Франция сразится с Латвией и другие матчи

Теги результаты сборная Италии сборная Литвы сборная Франции сборная Германии сборная Австралии сборная Латвии сборная Черногории сборная Ливана сборная Анголы сборная Финляндии сборная Канады сборная Мексики сборная Доминиканской республики сборная Филиппин сборная Японии сборная Египта Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

В воскресенье, 27 августа, на Филиппинах, в Японии и Индонезии пройдут очередные восемь матчей первого раунда чемпионата мира по баскетболу-2023.

Австралия сыграет с Германией, Франция сразится с Латвией.

Чемпионат мира

Филиппины, Япония, Индонезия

Первый раунд

Группа A

Италия – Доминикана
Дата проведения
27 августа, 11.00, «Smart Araneta Coliseum»
Онлайн матча

Филиппины – Ангола
Дата проведения
27 августа, 15.00, «Smart Araneta Coliseum»
Онлайн матча

Положение команд: Италия – 1-0, Доминиканская Республика – 1-0, Филиппины – 0-1, Ангола – 0-1.

Группа D

Черногория – Египет
Дата проведения
27 августа, 11.45, «Mall of Asia Arena»
Онлайн матча

Литва – Мексика
Дата проведения
27 августа, 15.30, «Mall of Asia Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Литва – 1-0, Черногория – 1-0, Мексика – 0-1, Египет – 0-1.

Группа E

Австралия – Германия
Дата проведения
27 августа, 11.30, «Okinawa Arena»
Онлайн матча

Япония – Финляндия
Дата проведения
27 августа, 15.10, «Okinawa Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Австралия – 1-0, Германия – 1-0, Япония – 0-1, Финляндия – 0-1.

Группа H

Ливан – Канада
Дата проведения
27 августа, 12.45, «Indonesia Arena»
Онлайн матча

Франция – Латвия
Дата проведения
27 августа, 16.30, «Indonesia Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Латвия – 1-0, Канада – 1-0, Франция – 0-1, Ливан – 0-1.

Группа B

Положение команд: Сербия – 1-0, Пуэрто-Рико – 1-0, Южный Судан – 0-1, Китай – 0-1.

Группа C

Положение команд: США – 1-0, Греция – 1-0, Иордания – 0-1, Новая Зеландия – 0-1.

Группа F

Положение команд: Грузия – 1-0, Словения – 1-0, Венесуэла – 0-1, Кабо-Верде – 0-1.

Группа G

Положение команд: Бразилия – 1-0, Испания – 1-0, Кот-д’Ивуар – 0-1, Иран – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей –  московское.

Канада вырастила звездное поколение. Этот ЧМ – их самая важная проверка

А вы узнаете в лицо игроков сборной США? Тест на старте чемпионата мира по баскетболу-2023

Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным

Ваш компактный гид по баскетбольному ЧМ: США опять провалятся? А кто удивит? У Дончича есть шансы?

Сборная США без суперзвезд НБА – кто все эти люди на ЧМ-2023?

Звезда сборной Японии не сыграет на домашнем ЧМ. Руи Хатимуру годами травят на родине, хотя он был знаменосцем на Олимпиаде

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ru Ru
Квартира стоит на Австралию...
Так чё?Собирать вещи или прокатит?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий