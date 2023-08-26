Чемпионат мира по баскетболу-2023. Австралия сыграет с Германией, Франция сразится с Латвией и другие матчи
В воскресенье, 27 августа, на Филиппинах, в Японии и Индонезии пройдут очередные восемь матчей первого раунда чемпионата мира по баскетболу-2023.
Австралия сыграет с Германией, Франция сразится с Латвией.
Чемпионат мира
Филиппины, Япония, Индонезия
Первый раунд
Группа A
- Дата проведения
- 27 августа, 11.00, «Smart Araneta Coliseum»
- Дата проведения
- 27 августа, 15.00, «Smart Araneta Coliseum»
Положение команд: Италия – 1-0, Доминиканская Республика – 1-0, Филиппины – 0-1, Ангола – 0-1.
Группа D
- Дата проведения
- 27 августа, 11.45, «Mall of Asia Arena»
- Дата проведения
- 27 августа, 15.30, «Mall of Asia Arena»
Положение команд: Литва – 1-0, Черногория – 1-0, Мексика – 0-1, Египет – 0-1.
Группа E
- Дата проведения
- 27 августа, 11.30, «Okinawa Arena»
- Дата проведения
- 27 августа, 15.10, «Okinawa Arena»
Положение команд: Австралия – 1-0, Германия – 1-0, Япония – 0-1, Финляндия – 0-1.
Группа H
- Дата проведения
- 27 августа, 12.45, «Indonesia Arena»
- Дата проведения
- 27 августа, 16.30, «Indonesia Arena»
Положение команд: Латвия – 1-0, Канада – 1-0, Франция – 0-1, Ливан – 0-1.
Группа B
Положение команд: Сербия – 1-0, Пуэрто-Рико – 1-0, Южный Судан – 0-1, Китай – 0-1.
Группа C
Положение команд: США – 1-0, Греция – 1-0, Иордания – 0-1, Новая Зеландия – 0-1.
Группа F
Положение команд: Грузия – 1-0, Словения – 1-0, Венесуэла – 0-1, Кабо-Верде – 0-1.
Группа G
Положение команд: Бразилия – 1-0, Испания – 1-0, Кот-д’Ивуар – 0-1, Иран – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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