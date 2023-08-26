Чемпионат мира по баскетболу-2023. Австралия сыграет с Германией, Франция сразится с Латвией и другие матчи

В воскресенье, 27 августа, на Филиппинах, в Японии и Индонезии пройдут очередные восемь матчей первого раунда чемпионата мира по баскетболу-2023.

Австралия сыграет с Германией, Франция сразится с Латвией.

мира

Филиппины, Япония, Индонезия

Первый раунд

Группа A

Положение команд: Италия – 1-0, Доминиканская Республика – 1-0, Филиппины – 0-1, Ангола – 0-1.

Группа D

Черногория – Египет Дата проведения 27 августа, 11.45, «Mall of Asia Arena» Онлайн матча

Литва – Мексика Дата проведения 27 августа, 15.30, «Mall of Asia Arena» Онлайн матча

Положение команд: Литва – 1-0, Черногория – 1-0, Мексика – 0-1, Египет – 0-1.

Группа E

Положение команд: Австралия – 1-0, Германия – 1-0, Япония – 0-1, Финляндия – 0-1.

Группа H

Положение команд: Латвия – 1-0, Канада – 1-0, Франция – 0-1, Ливан – 0-1.

Группа B

Положение команд: Сербия – 1-0, Пуэрто-Рико – 1-0, Южный Судан – 0-1, Китай – 0-1.

Группа C

Положение команд: США – 1-0, Греция – 1-0, Иордания – 0-1, Новая Зеландия – 0-1.

Группа F

Положение команд: Грузия – 1-0, Словения – 1-0, Венесуэла – 0-1, Кабо-Верде – 0-1.

Группа G

Положение команд: Бразилия – 1-0, Испания – 1-0, Кот-д’Ивуар – 0-1, Иран – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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