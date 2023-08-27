Люка Эрнандес назвал «Барсу» «дерьмовым клубом», общаясь с Мбаппе и Дембеле на тренировке

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Люка Эрнандес Килиан Мбаппе Усман Дембеле брань Футбол

Люка Эрнандес грубо высказался о «Барселоне» на тренировке «ПСЖ».

Это произошло на одной из тренировок, где бывший игрок и воспитанник «Атлетико» общался с Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле.

«Ты же из «Барсы» пришел, почему не поешь?» – обратился Мбаппе к Дембеле.

«Как в таком дерьмовом клубе могут научить петь?» – включился в разговор Эрнандес.

Эти слова попали в видео на клубном телевидении «ПСЖ».

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197 комментариев

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dkdavudov@gmail.com
В ПСЖ переизбыток клоунов. Не клуб, а цирк какой-то.
+320
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Отец Абду
То чувство, что клуб, фанаты и сами игроки реально достойны друг другу...
+185
-26
+159
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Данил Бакуров
Ответ che kaif
Если вас обижают слова Люки это не значит что он клоун.это лишь его личное мнение
Это не мнение, а высер. Мнение должно на чем то основываться
+99
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+78
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marshalericsson1357
Вот будет здорово, если барса наберёт шикарную форму и вынесет это недоразумение из ЛЧ в одну калитку!
+95
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MATRiX
Ой да ладно, как будто футболисты не люди и не могут вот так вот поугарать…
Я думаю там в мужском коллективе и похуже шутки проскальзывают. Вполне возможно что у Люки нет никакого негатива к Барсе, просто вот так вот решил подколоть Дембеле
+59
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+49
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Aram Avanesian
Он просто на миг забыл что уже не игрок Баварии , а главного клуба-неудачника ЛЧ за последние 15 лет
+43
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mad max
Ответ Talgat Ergeshov
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кто кого унижал? давай не будем пожалуйста,кризисная барса даже сильному и стабильному реалу под дых давала без особых проблем,про Атлетов вообще молчу их даже полумёртвый реал и барса унижают когда надо )))
+44
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+30
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Muhammad Juraev
Ответ Аморалинни
Зато барса у нас удачно в ЛЧ играет))))))
4 ЛЧ в 21 веке!
Много команд у которых больше?
+40
-11
+29
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Ddd Ox
Люка, походу, забыл что он сам в главном посмешище Лиги чемпионов, над которым глумятся каждый год )
+32
-8
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10ABH10
Ответ che kaif
Если вас обижают слова Люки это не значит что он клоун.это лишь его личное мнение
Не в зависимости от того обидело нас это или нет , он клоун .
Это наше личное мнение .
+25
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Локуся
Самый токсичный клуб, игроки, фанаты, верните Златана!
+23
-8
+15
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Tornado S
как все это подло, некрасиво со стороны мужчин.ну а дембеле та ещё собачонка
+18
-4
+14
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Alisher Buranov
Это тот клуб, который выносил 6:1!!!
+20
-9
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Jovana Jovičić
Ответ Talgat Ergeshov
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И Дембеле с ним наверняка согласен, после всего цирка то. Хотя он там с обеих сторон был.
+21
-13
+8
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AnMe
Насколько же надо быть »низким», чтобы будучи проф футболистом отзываться так об одном из самых великих клубов. Даже если ты его в команде Баварии громил последние неск раз и у клуба плохое положение. Напоминает ботов и школоту со спортс) Никогда за ним и его карьерой не следил, но человек - 💩. Надеюсь получит порцию хейта, заслужил.
ПС. Может и в разговоре между собой так оскорбляют и стеб используют футболисты, то можно было воздержаться от камеры. А те, кто делали нарезки (не знаю эфир это или отрывок из ролика), не выкладывать, дабы не позориться.
+14
-7
+7
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Очевидное невероятное
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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обидел хто то
+12
-6
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Очевидное невероятное
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
боль э...
+8
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mad max
Ответ D)e(x
Он про Баварию)
Бавария лишь последние два года играет отлично против слабой Барселоны,которая только строится как команда с молодняком,Люка ещё долго играл и в атлетах) там ему так не везло с Каталонцами
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Ruslan3132
Люка разбирается в футболе))))
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водитель фернандо
«Игрок ПСЖ говорит…»- этого достаточно 😂
+10
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fedyatext
Ответ DolJun
ну или как обычно не выйдет из группы - тоже будет норм вариант
Ктото хоть в лч побывает, а кому то лига конференций в мечтах снится)
+7
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Очевидное невероятное
Ответ Артем183638
и в чём он не прав?
в тебе он прав
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Очевидное невероятное
псж тебе Дембеле скоро устроят радужный приём, потом полгода традиционно будешь сидеть на скамейке запасных
+8
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It's Me-Dancho
Ответ che kaif
Если вас обижают слова Люки это не значит что он клоун.это лишь его личное мнение
так относится клубу, это вообще ужас, посмотрел бы на тебя, когда, кто либо оскорбил бы твой клуб также, нам не приятно такое слышать, и тебе не приятно было бы думаю, если твой клуб также или хуже называли бы
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Tornado S
Ответ Усатый КозлоБык ©
Назвал вещи своими именами😂😂😂
что Реал мчк мадрид судейский клаб?
+6
-2
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