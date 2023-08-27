Люка Эрнандес назвал «Барсу» «дерьмовым клубом», общаясь с Мбаппе и Дембеле на тренировке
Люка Эрнандес грубо высказался о «Барселоне» на тренировке «ПСЖ».
Это произошло на одной из тренировок, где бывший игрок и воспитанник «Атлетико» общался с Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле.
«Ты же из «Барсы» пришел, почему не поешь?» – обратился Мбаппе к Дембеле.
«Как в таком дерьмовом клубе могут научить петь?» – включился в разговор Эрнандес.
Эти слова попали в видео на клубном телевидении «ПСЖ».
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Я думаю там в мужском коллективе и похуже шутки проскальзывают. Вполне возможно что у Люки нет никакого негатива к Барсе, просто вот так вот решил подколоть Дембеле
Много команд у которых больше?
Это наше личное мнение .
ПС. Может и в разговоре между собой так оскорбляют и стеб используют футболисты, то можно было воздержаться от камеры. А те, кто делали нарезки (не знаю эфир это или отрывок из ролика), не выкладывать, дабы не позориться.