Люка Эрнандес назвал «Барсу» «дерьмовым клубом», общаясь с Мбаппе и Дембеле на тренировке

Люка Эрнандес грубо высказался о «Барселоне» на тренировке «ПСЖ».

Это произошло на одной из тренировок, где бывший игрок и воспитанник «Атлетико» общался с и .

«Ты же из «Барсы» пришел, почему не поешь?» – обратился Мбаппе к Дембеле.

«Как в таком дерьмовом клубе могут научить петь?» – включился в разговор .

Эти слова попали в видео на клубном телевидении « ».

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