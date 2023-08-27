Судья не дал «Болонье» пенальти после падения Ндойе в штрафной «Ювентуса». Туринцы сравняли счет через 9 минут

Теги Ювентус серия А Италия судьи Болонья Маттиа Перин Марко Ди Белло Дан Ндойе Джошуа Зиркзее Сэм Айлинг Футбол

Рефери не стал наказывать «Ювентус» пенальти после падения игрока «Болоньи».

На 71-й минуте матча 2-го тура Серии А команда Тиаго Мотты провела контратаку, в ходе которой форвард Джошуа Зиркзее нанес удар по воротам.

Голкипер Маттиа Перин его парировал, но мяч остался во вратарской площади. Полузащитник Дан Ндойе попытался его добить в сетку, но упал после того, как хавбек Сэм Айлинг попытался ему помешать.

Главный судья Марко Ди Белло принял решение не назначать пенальти.

На 80-й минуте Душану Влаховичу удалось забить за «Ювентус», сравняв счет – 1:1. Айлинг отметился голевой передачей.

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16 комментариев

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Aleks Del Piero
Пенка 100%.

К автору новости. В отношении других команд просьба также не забывать постить отдельные новости в схожих ситуациях🤫
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ForzaGandzasar
Судьи опять против Юве - ну зачем на назначить такой очевидный? Чтобы Аллегри спасать?
Пенальти - так давайте назначите пенальти. В обе стороны. На Кьезе тоже кажется сфолили еще в начале.
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Максим Максимов
юве опять понесло , а как радовались первому матчу
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ZID@NE 21
В начале матча на Кьезе был пенальти. При чем очень очевидный. Почему то комментатор про этот эпизод ни как не скулил..
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А судьи в рпл не так плохи)
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Бродяга-симпатяга
На ВАР наверно мониторы погасли, да?)
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Е.Р.
АХАХАХАХАХАХА
Старая ### oпять на всю планету обозорилась)))
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ZID@NE 21
Ответ snowie
Что-то не помню такой новости после прошлогоднего матча с Салернитаной? Да и про отмененный гол сегодня тоже заметок не было , хотя там Рабьо никому не мешал ) А момент в пенкой пересмотрите - игрок Юве не задел игрока Болоньи, контакта в ноги не было!
Да там максимум была борьба за мяч.
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Игорь Кинг
Ответ ZID@NE 21
Да там максимум была борьба за мяч.
чистый пенальти, судья куплен Ювентусом, не в первый раз
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Игорь Кинг
Ответ ZID@NE 21
Да там максимум была борьба за мяч.
рукой зацепил и повернул, это четко видно
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