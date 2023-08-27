Судья не дал «Болонье» пенальти после падения Ндойе в штрафной «Ювентуса». Туринцы сравняли счет через 9 минут

Рефери не стал наказывать «Ювентус» пенальти после падения игрока «Болоньи».

На 71-й минуте матча 2-го тура Серии А команда Тиаго Мотты провела контратаку, в ходе которой форвард нанес удар по воротам.

Голкипер Маттиа Перин его парировал, но мяч остался во вратарской площади. Полузащитник Дан попытался его добить в сетку, но упал после того, как хавбек попытался ему помешать.

Главный судья принял решение не назначать пенальти.

На 80-й минуте Душану Влаховичу удалось забить за « », сравняв счет – 1:1. Айлинг отметился голевой передачей.

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