Судья не дал «Болонье» пенальти после падения Ндойе в штрафной «Ювентуса». Туринцы сравняли счет через 9 минут
Рефери не стал наказывать «Ювентус» пенальти после падения игрока «Болоньи».
На 71-й минуте матча 2-го тура Серии А команда Тиаго Мотты провела контратаку, в ходе которой форвард Джошуа Зиркзее нанес удар по воротам.
Голкипер Маттиа Перин его парировал, но мяч остался во вратарской площади. Полузащитник Дан Ндойе попытался его добить в сетку, но упал после того, как хавбек Сэм Айлинг попытался ему помешать.
Главный судья Марко Ди Белло принял решение не назначать пенальти.
На 80-й минуте Душану Влаховичу удалось забить за «Ювентус», сравняв счет – 1:1. Айлинг отметился голевой передачей.
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Пенальти - так давайте назначите пенальти. В обе стороны. На Кьезе тоже кажется сфолили еще в начале.
Старая ### oпять на всю планету обозорилась)))