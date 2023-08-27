«Ньюкасл» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
«Ньюкасл» примет «Ливерпуль» в рамках 3-го тура АПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 18:30 по московскому времени.
- Дата проведения
- 27 августа, 18.30, «Сент-Джеймс Парк»
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Жалко, если игрок такого калибра уедет.
Но, с другой стороны, приличные деньги за него, плюс сам игрок очень многое сделал
Думаю, хоть и жалко будет, но его проводят фанаты с почестями