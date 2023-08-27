«Ньюкасл» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

«Ньюкасл» примет «Ливерпуль» в рамках 3-го тура АПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 18:30 по московскому времени.

Таблица АПЛ

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