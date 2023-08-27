«Ньюкасл» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия онлайны Футбол

«Ньюкасл» примет «Ливерпуль» в рамках 3-го тура АПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 18:30 по московскому времени.

Ньюкасл – Ливерпуль
Дата проведения
27 августа, 18.30, «Сент-Джеймс Парк»
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10 комментариев

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2nq7wq95fh
Ответ Хан Сахан
Если Салах начнет матч на скамейке, думаю, что с этой историей всё будет понятно. Жалко, если игрок такого калибра уедет. Но, с другой стороны, приличные деньги за него, плюс сам игрок очень многое сделал Думаю, хоть и жалко будет, но его проводят фанаты с почестями
Но клопа будет жалко, ему не дали трансферы которых он желал, так еще главный актив продают
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Хан Сахан
Если Салах начнет матч на скамейке, думаю, что с этой историей всё будет понятно.
Жалко, если игрок такого калибра уедет.
Но, с другой стороны, приличные деньги за него, плюс сам игрок очень многое сделал
Думаю, хоть и жалко будет, но его проводят фанаты с почестями
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2nq7wq95fh
Клопа очередной раз кинули с трансферами, так еще и Салаха продают, надеюсь Клоп подаст отставку к концу сезона, чтобы Ливер вернулись в руинах откуда клоп их Вытащил, было бы круто увидеть его в Мадриде 24 году, все молодые игроки которых он хотел как раз в Мадриде,(он хотел в ливер тчуамени, камавингу, Вальверде, белингем)
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mr. krasre
Ну это слив Клоппа !!! Генри , надо продавать клуб , раз отпускает Мо , лидера команды . Мо конечно, все для клуба сделал даже больше! Его тоже можно понять , поехал за деньгами !!!
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Геодез
Ответ 2nq7wq95fh
Клопа очередной раз кинули с трансферами, так еще и Салаха продают, надеюсь Клоп подаст отставку к концу сезона, чтобы Ливер вернулись в руинах откуда клоп их Вытащил, было бы круто увидеть его в Мадриде 24 году, все молодые игроки которых он хотел как раз в Мадриде,(он хотел в ливер тчуамени, камавингу, Вальверде, белингем)
по хорошему туда им и дорога. а то возомнили себя топами
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