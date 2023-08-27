Нагучев о 30 минутах без упоминания фамилии Дзюбы: «Мое молчание – перформанс в защиту профессии»
Роман Нагучев объяснил, почему полчаса не называл Артема Дзюбу по фамилии.
На протяжении большей части первого тайма матча «Сочи» – «Локомотив» комментатор называл форварда «харизматическим лидером», «главным нападающим» и другими словами и словосочетаниями.
«30 минут моего репортажа без Артема Дзюбы – всего лишь напоминание, что следует уважать любую профессию. Номер семь несколько раз давал понять, что ему не до этого.
Сам Артем и мы, комментаторы и журналисты, сделали так, что нападающий стал суперзвездой. Мы защищали его, давали возможность высказаться и объясниться в дни неудач. Это правильный и важный обмен. Но в ответ мы получаем реплику о Моссе в духе Сергея Юрьевича Белякова.
Мое молчание – это перформанс в защиту профессии. Конспирологию оставьте при себе», – написал комментатор «Матч ТВ» в перерыве игры «Сочи» – «Локомотив».
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Тут один товарищ одного гражданина чуть ли не 10 лет по фамилии не называет - вот это да !
Нагучев вроде до комментаторства работал официантом в кафе или что-то такое, без футбола и таких вот "Дзюб" где-то там и остался бы (при всем уважении к официантам)
Мне кажется, что журналисты МАТЧ-тв реально заблудились уже в реальности и не понимают кто ради кого и благодаря кому имеет работу.
Вторые понятия не имеют, что такое норм журналистика, и живут только провокациями, тупыми вопросами и набросами на вентилятор
Тут сразу вспоминается старый анекдот про Академика Келдыша !
Ну надо же разбираться в современном «искусстве» 😁
Зачастую бывает так, что комментатор, действительно, становится больше матча. Личность, профессионализм, по крайней мере.