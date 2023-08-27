Роман Нагучев объяснил, почему полчаса не называл Артема Дзюбу по фамилии.

На протяжении большей части первого тайма матча «Сочи» – «Локомотив» комментатор называл форварда «харизматическим лидером», «главным нападающим» и другими словами и словосочетаниями.

«30 минут моего репортажа без – всего лишь напоминание, что следует уважать любую профессию. Номер семь несколько раз давал понять, что ему не до этого.

Сам Артем и мы, комментаторы и журналисты, сделали так, что нападающий стал суперзвездой. Мы защищали его, давали возможность высказаться и объясниться в дни неудач. Это правильный и важный обмен. Но в ответ мы получаем реплику о Моссе в духе Сергея Юрьевича Белякова.

Мое молчание – это перформанс в защиту профессии. Конспирологию оставьте при себе», – написал комментатор « » в перерыве игры « » – « ».

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