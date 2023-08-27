Нагучев о 30 минутах без упоминания фамилии Дзюбы: «Мое молчание – перформанс в защиту профессии»

Теги Локомотив Артем Дзюба телевидение Роман Нагучев Матч ТВ Сочи Футбол

Роман Нагучев объяснил, почему полчаса не называл Артема Дзюбу по фамилии.

На протяжении большей части первого тайма матча «Сочи» – «Локомотив» комментатор называл форварда «харизматическим лидером», «главным нападающим» и другими словами и словосочетаниями.

«30 минут моего репортажа без Артема Дзюбы – всего лишь напоминание, что следует уважать любую профессию. Номер семь несколько раз давал понять, что ему не до этого.

Сам Артем и мы, комментаторы и журналисты, сделали так, что нападающий стал суперзвездой. Мы защищали его, давали возможность высказаться и объясниться в дни неудач. Это правильный и важный обмен. Но в ответ мы получаем реплику о Моссе в духе Сергея Юрьевича Белякова.

Мое молчание – это перформанс в защиту профессии. Конспирологию оставьте при себе», – написал комментатор «Матч ТВ» в перерыве игры «Сочи» – «Локомотив».

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59 комментариев

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eao79rus
Вторая древнейшая, как-никак. Многие комментаторы слишком много о себе мнят. Они считают себя главными действующими лицами, хотя являются лишь обслугой, призванной помогать обывателю смотреть футбол. Вместо этого они часто превращают матч в представление имени себя любимого, воображая себя примой, ради которой зрители собрались перед экранами
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Jovana Jovičić
Лучше бы устроил перфоманс и состав посмотрел, чтобы Нобоа капитаном Сочи не называть во время его стыка с Бариновым в первом тайме, ибо с капитанской бегает Дркушич.
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fil_spb
У тебя профессия комментировать происходящее на поле для зрителей. Если ты вместо этого устраиваешь убогие "перформансы" с игнорированием событий на поле, наплевав на зрителей, то ты профессию предал. Но зато показал свое раздутое ЧСВ и болезненное эго. Только и всего. Но от Нагучева другого и не ожидаешь. Неприятный тип.
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OldRedWhite
Ответ Cearvm
Этот перфоманс вряд ли кто-то запомнит, если объективно. И едва ли он к чему-то приведет.
Подумаешь 30 минут !
Тут один товарищ одного гражданина чуть ли не 10 лет по фамилии не называет - вот это да !
+27
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Ivchev
Он в перерыве даже посты пишет?))
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Поток сознания
Ответ eao79rus
Вторая древнейшая, как-никак. Многие комментаторы слишком много о себе мнят. Они считают себя главными действующими лицами, хотя являются лишь обслугой, призванной помогать обывателю смотреть футбол. Вместо этого они часто превращают матч в представление имени себя любимого, воображая себя примой, ради которой зрители собрались перед экранами
Или хотя бы не мешать. У многих даже это получается с трудом.
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Кирилл Голивец
Как говорил Слуцкий про арбитров - это всего лишь обслуживающий персонал

Нагучев вроде до комментаторства работал официантом в кафе или что-то такое, без футбола и таких вот "Дзюб" где-то там и остался бы (при всем уважении к официантам)
+16
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Cearvm
Этот перфоманс вряд ли кто-то запомнит, если объективно. И едва ли он к чему-то приведет.
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nurlan-zenit
То есть болельщики, которые платно или даже бесплатно смотрели этот матч и вынуждены были слушать вот это всё остались крайними? Нагучев не забыл, что у него работа есть благодаря болельщикам и футболистам, потому что иначе он никому не нужен вообще.
Мне кажется, что журналисты МАТЧ-тв реально заблудились уже в реальности и не понимают кто ради кого и благодаря кому имеет работу.
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Назар Игорь
Перфоманс будешь демонстрировать дома жене, а тут ты на работе, изволь эту работу выполнять.
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Мог бы нагадить под дверью Дзюбы и сказать, что то перформанс. Как раз в духе.
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Слончик
Если те оставшиеся каментаторы матч тв уволятся, это будет куда лучший перфоманс в защиту профессии.
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Красная стрела
В принципе ничего не потеряли. Комментаторы постоянно болтают о чем- то постороннем, вместо того что б называть фамилию игрока, сделавшего то или иное действие 😁Считают, мы их посиделки должны слушать, именно для этого они и нужны. А там что да как- сами разберетесь, глаз что ли нет?😂
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King_X
Это в защиту ЭГО комментаторов и остальных псевдожурналистов-обиженок с матчТВ. Первые себя считают главным лицом в матче / трансляции, а не сервисом/обслугой к нему
Вторые понятия не имеют, что такое норм журналистика, и живут только провокациями, тупыми вопросами и набросами на вентилятор
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timerassl
Лучшим перфомансом было бы молчание весь матч. Вот это бы точно запомнили
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Дмитрий Махаев
клоун, тебя слушать тошно, постоянные ошибки, постоянные паузы по полминуты, профессионал, блин.
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Shadow1882
Какой перфоманс должны устроить телезрители после такого?
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majestic1980
Точно не в защиту ЭГО себя любимого?
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Красная стрела
Лучше б совсем замолчали. Тогда б как на окко, функция интершум😂Все б спасибо сказали.
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OldRedWhite
Ответ Назар Игорь
Перфоманс будешь демонстрировать дома жене, а тут ты на работе, изволь эту работу выполнять.
Перфоманс жене показывать )))
Тут сразу вспоминается старый анекдот про Академика Келдыша !
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unreality
Ответ Log in
Мог бы нагадить под дверью Дзюбы и сказать, что то перформанс. Как раз в духе.
Это будет инсталляция. Перфоманс, это если сперва позвонил в дверь, Дзюба открыл, а он на глазах у него начал бы гадить, вот это был бы перфоманс.
Ну надо же разбираться в современном «искусстве» 😁
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falkao2013
Слишком много на себя берут эти товарищи с ТинаТВ. Пусть свои обиды дома оставляют, а не на публике показывают.
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Владислав Демидов
Ответ eao79rus
Вторая древнейшая, как-никак. Многие комментаторы слишком много о себе мнят. Они считают себя главными действующими лицами, хотя являются лишь обслугой, призванной помогать обывателю смотреть футбол. Вместо этого они часто превращают матч в представление имени себя любимого, воображая себя примой, ради которой зрители собрались перед экранами
Я готов смотреть футбол ради уткина, Елагина, стогниенко, например. Любой футбол.
Зачастую бывает так, что комментатор, действительно, становится больше матча. Личность, профессионализм, по крайней мере.
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Отец Абду
Ответ Ivchev
Он в перерыве даже посты пишет?))
Видимо читает спортс:)
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Александр
Добавьте интершум к трансляциям, я думаю многие устроят себе перформанс против комментаторов-самодуров, причём на постоянной основе. У меня даже слов не хватает их назвать комментаторами, потому что они давно эту функцию не выполняют. Я когда смотрю футбол с беспроводными наушниками и выхожу из комнаты, я понимаю, что товарищ "комментатор" беспрерывно травит байки и я просто не знаю что происходит на поле.
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