«Динамо» и Чавес подписали контракт по схеме «4+1». Луис – первый мексиканец в истории РПЛ
Луис Чавес перешел в «Динамо».
Московский клуб и футболист сборной Мексики подписали соглашение на четыре сезона – до лета 2027 года с возможностью продления еще на сезон.
Чавес станет первым мексиканским футболистом в истории чемпионата России.
В сезоне-2022/23 Чавес провел 42 матча за «Пачуку», забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
Статистику 27-летнего опорника, у которого 19 матчей за сборную Мексики, можно найти здесь.
Фото: fcdm.ru
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Надеюсь, будет показывать хорошую игру. Лиге нужны качественные игроки.
"Динамо" и Личке - удачи!