«Динамо» и Чавес подписали контракт по схеме «4+1». Луис – первый мексиканец в истории РПЛ

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Луис Чавес перешел в «Динамо».

Московский клуб и футболист сборной Мексики подписали соглашение на четыре сезона – до лета 2027 года с возможностью продления еще на сезон.

Чавес станет первым мексиканским футболистом в истории чемпионата России.

В сезоне-2022/23 Чавес провел 42 матча за «Пачуку», забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Статистику 27-летнего опорника, у которого 19 матчей за сборную Мексики, можно найти здесь.

Фото: fcdm.ru

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36 комментариев

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idemidov
Удивительно что мексиканцев не было. Из многих крошечных экзотических стран были, а из Мексики и не было.
+76
-1
+75
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Bigsleep_spb
Ответ idemidov
Удивительно что мексиканцев не было. Из многих крошечных экзотических стран были, а из Мексики и не было.
у них вообще легов не много ..типо как у нас богатый внутренний чемп из нефти и тп )
+34
0
+34
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Zenitchik13
Добро пожаловать, Луис!
+27
-1
+26
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Ростовский
То что РПЛ сильно перешла на латиноамериканский рынок только повысит уровень и зрелищность лиги. Теперь у нас даже аутсайдеры вроде Балтики покупают игроков уровня сборной Чили. Это лучше чем как раньше, непонятные скандинавы.
+31
-17
+14
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градус ненависти
Ответ idemidov
Удивительно что мексиканцев не было. Из многих крошечных экзотических стран были, а из Мексики и не было.
Ничего удивительного, учитывая то, что у них конкурентноспособный чемпионат с большими зарплатами
+14
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+14
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за ЦСКА и УРАЛ
2 контракт динамо за час!
+8
0
+8
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Oskar 09
Блин неужели Динамо тоже всерьёз начало усиливатся мне как фанату красно белых со стажем тревожно.
+5
0
+5
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Циник Петербургский
Ответ Zenitchik13
Добро пожаловать, Луис!
+
Надеюсь, будет показывать хорошую игру. Лиге нужны качественные игроки.
+6
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NikoVinkovic
Ответ Bigsleep_spb
у них вообще легов не много ..типо как у нас богатый внутренний чемп из нефти и тп )
Да, мексиканцы в этом действительно похожи на россиян. Во многом поэтому Чавес упоминал, что Динамо - его мечта, потому, что его мечтой было играть в Европе, вырваться из мексиканской лиги. Типа Кузяева на мексиканский лад.
+4
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Покерный Футбол
Ответ Ростовский
То что РПЛ сильно перешла на латиноамериканский рынок только повысит уровень и зрелищность лиги. Теперь у нас даже аутсайдеры вроде Балтики покупают игроков уровня сборной Чили. Это лучше чем как раньше, непонятные скандинавы.
Согласен, из Латинской Америки, Африки или Азии можно подписать ноунейма который вырастит в сильного игрока, а вот из Европы сложно подписать молодого который станет топом,там они все на прицеле своих скаутов,оттуда или за огромные деньги или уже сбитых летчиков. Так что да,свои плюсы есть.
+4
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Servelat-fcdm
Ответ за ЦСКА и УРАЛ
2 контракт динамо за час!
Ждали их очень долго
+4
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Stepashkin Nickita
Футбол - это жизнь!
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Alexander Baresi
Этот переход лично я очень ждал, хороший опорник, молодой, перспективный, лупит по девяткам со штрафных 30-35 метров, удачи Амиго!
+3
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Bartez1986
Ответ Oskar 09
Блин неужели Динамо тоже всерьёз начало усиливатся мне как фанату красно белых со стажем тревожно.
да ну. чем сильнее общий уровень чемпионата - тем лучше, как по мне
+2
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Алексей Агеев
Ответ Ростовский
То что РПЛ сильно перешла на латиноамериканский рынок только повысит уровень и зрелищность лиги. Теперь у нас даже аутсайдеры вроде Балтики покупают игроков уровня сборной Чили. Это лучше чем как раньше, непонятные скандинавы.
А что раньше мешало Балтике покупать игроков уровня сборной Чили? Законодательно запрещали и обязывали покупать "непонятных скандинавов"?
+3
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Ягун Ягунини
Сейчас пресска закончилась, нормально презентовали обоих. Ролики прикольные сделали. Но всё это не будет иметь значения, если Чавес и Карраскаль не заиграют. Бум надеяться, что всё у них и Динамо получится.
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Евгений Кузнецов
признаться, буду рад любому новому чемпиону в это сезоне.
"Динамо" и Личке - удачи!
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Vclv1394
Ответ tor300358
По моему в Краснодаре играл игрок из сборной Мексики, но недолго, так как не смог закрепиться.
Мексиканцев там не было точно
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argentina10
Ответ Alexander Baresi
Этот переход лично я очень ждал, хороший опорник, молодой, перспективный, лупит по девяткам со штрафных 30-35 метров, удачи Амиго!
ну 27, это, как бы уже не такой и молодой.....скорее самый сок для игрока..
+1
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Vastich
Чувствую почему-то что будет хорош, может даже +- на уровне Барриоса (что само по себе уже весомый комплимент). В этой части света умеют опорников выпускать.
+1
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DM.Man
Удачи в Динамо и много много пушечных ударов в створ)
+3
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Зелёный гопник
Динамо теперь точно попадает в тройку !
+2
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HRYNDEL
Мачетос Буритос добро пожаловать!!!
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ECB
Удачи, Луис !!!
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Treq Qert
Больше хороших игроков на хороших стадионах.мазохистов,отправляющих наших топов в другие чемпионаты,хочу чтобы корежило.
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