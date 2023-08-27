«Динамо» и Чавес подписали контракт по схеме «4+1». Луис – первый мексиканец в истории РПЛ

Луис Чавес перешел в «Динамо».

Московский клуб и футболист сборной Мексики подписали соглашение на четыре сезона – до лета 2027 года с возможностью продления еще на сезон.

Чавес станет первым мексиканским футболистом в истории чемпионата России.

В сезоне-2022/23 провел 42 матча за «Пачуку», забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Статистику 27-летнего опорника, у которого 19 матчей за сборную , можно найти здесь.

Фото: fcdm.ru

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