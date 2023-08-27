Бывшая россиянка Дарья Варфоломеева стала абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Она выиграла 5 личных видов из 5

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) сборная Германии по художественной гимнастике Дарья Варфоломеева Гимнастика

Экс-россиянка стала абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике.

Дарья Варфоломеева, представляющая сборную Германии, выиграла пять золотых медалей на ЧМ, который проходит в Валенсии с 23 по 27 августа.

16-летняя спортсменка стала лучшей во всех индивидуальных видах программы: в многоборье, в упражнениях с булавами, лентой, обручем и мячом.

Варфоломеева родилась в Барнауле. В 2018-м она переехала в Германию и с тех пор выступает за эту страну.

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6 комментариев

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Agent Smith
Рад за нее.
+14
-2
+12
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Ярик01
Назовут предательницей девочку, что в 11 лет уехала и потребуют бабки за "вклад"? )
+15
-5
+10
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Moffo
Когда всё сделал правильно
+11
-4
+7
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Геннадий Тёкин
Пока нет гимнасток из России и Белоруссии, у многих появился шанс.
+2
-2
0
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