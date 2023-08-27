Бывшая россиянка Дарья Варфоломеева стала абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Она выиграла 5 личных видов из 5
Экс-россиянка стала абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике.
Дарья Варфоломеева, представляющая сборную Германии, выиграла пять золотых медалей на ЧМ, который проходит в Валенсии с 23 по 27 августа.
16-летняя спортсменка стала лучшей во всех индивидуальных видах программы: в многоборье, в упражнениях с булавами, лентой, обручем и мячом.
Варфоломеева родилась в Барнауле. В 2018-м она переехала в Германию и с тех пор выступает за эту страну.
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