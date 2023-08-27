Ван Дейк получил красную, сбив Исака у штрафной «Ливерпуля». У мерсисайдцев удаление во 2-м матче подряд
Вирджил ван Дейк получил красную карточку за фол в игре с «Ньюкаслом».
На 28-й минуте игры 3-го тура АПЛ защитник сбил форварда Александера Исака, получившего пас на ход у штрафной «Ливерпуля». Главный судья Джон Брукс удалил нидерландца.
Мерсисайдцы остались в меньшинстве во второй игре подряд. В прошлом туре красную карточку получил хавбек Алексис Мак Аллистер – за фол на хавбеке «Борнмута» Райане Кристи. В дальнейшем «красные» успешно обжаловали это решение.
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