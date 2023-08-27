Ван Дейк получил красную, сбив Исака у штрафной «Ливерпуля». У мерсисайдцев удаление во 2-м матче подряд

Вирджил ван Дейк получил красную карточку за фол в игре с «Ньюкаслом».

На 28-й минуте игры 3-го тура защитник сбил форварда , получившего пас на ход у штрафной « ». Главный судья удалил нидерландца.

Мерсисайдцы остались в меньшинстве во второй игре подряд. В прошлом туре красную карточку получил хавбек Алексис Мак Аллистер – за фол на хавбеке «Борнмута» Райане Кристи. В дальнейшем «красные» успешно обжаловали это решение.

«Ньюкасл» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку