Ван Дейк получил красную, сбив Исака у штрафной «Ливерпуля». У мерсисайдцев удаление во 2-м матче подряд

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия дисквалификации судьи Вирджил ван Дейк Джон Брукс судья Александер Исак Футбол

Вирджил ван Дейк получил красную карточку за фол в игре с «Ньюкаслом».

На 28-й минуте игры 3-го тура АПЛ защитник сбил форварда Александера Исака, получившего пас на ход у штрафной «Ливерпуля». Главный судья Джон Брукс удалил нидерландца.

Мерсисайдцы остались в меньшинстве во второй игре подряд. В прошлом туре красную карточку получил хавбек Алексис Мак Аллистер – за фол на хавбеке «Борнмута» Райане Кристи. В дальнейшем «красные» успешно обжаловали это решение.

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78 комментариев

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Акира_1
У Ван Дейка не было другого выхода, иначе его бы обвел кто-то наконец. 🤷‍♂️
+56
-9
+47
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corazón blanco
Ван Дейк не сыграл сразу в мяч, а попал в ногу и только потом в мяч- все основания для удаления у судьи были, хотя я и удивлен, что он показал прямую красную.
+42
-13
+29
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Johnie
Без надёжных ЦЗ Ливерпулю ничего не будет светить. Вирджил почему-то начал сдавать и ошибаться результативно уже второй год подряд.
+30
-3
+27
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Усатая Козляра
Ответ corazón blanco
Ван Дейк не сыграл сразу в мяч, а попал в ногу и только потом в мяч- все основания для удаления у судьи были, хотя я и удивлен, что он показал прямую красную.
ну так Исаак выходил 1 на 1
+22
-3
+19
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pashko
Ответ Johnie
Без надёжных ЦЗ Ливерпулю ничего не будет светить. Вирджил почему-то начал сдавать и ошибаться результативно уже второй год подряд.
Не почему то, а вполне очевидно, после той травмы из-за которой он пропустил весь сезон, так и не вернулся на свой уровень, к сожалению
+19
-1
+18
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mastadon
Интересно, кого у Ливерпуля удалят в следующей игре
+13
-2
+11
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Знаток Спорта
Я думаю, заслуженная красная карточка
+23
-13
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arspurs9
Ответ corazón blanco
Ван Дейк не сыграл сразу в мяч, а попал в ногу и только потом в мяч- все основания для удаления у судьи были, хотя я и удивлен, что он показал прямую красную.
Удивлен? О каком удивлении речь? Он сбил сзади игрока, выходящего 1 на 1. Я бы удивился, не покажи он прямую красную.
+13
-6
+7
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amaDardie
Ответ LiverpoolUA
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То был выход один на один, Ван Дейк срубил Исака, этот отбор похож на удар клюшкой по мячу в гольфе…
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6LACK
Ответ Direct free kick
Не умеют современные ЦЗ внятно отбирать мяч
Это и не нужно. Главное, чтобы мяч правильно двигали в ситуациях 2 в 3. Сейчас уже и вратарям ловить мячи необязательно. Достаточно просто разыгрывать от ворот, чтобы команда уверенно чувствовала себя в позиционных атаках
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Борщ со сметанкой
Если это фол, то максимум на желтую, по мне так вообще ничего не было, да сыграно жестко но это АПЛ
Для тех, кто долбится в зенки прикрепляю скрин

https://postimg.cc/qNKbM9N9
+15
-11
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Direct free kick
Не умеют современные ЦЗ внятно отбирать мяч
+13
-9
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Крыс Пол
Ван Дейк после потери в скорости стал обычным средним защитником типа Ловрена
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ман сити фейк
Ответ Борщ со сметанкой
Если это фол, то максимум на желтую, по мне так вообще ничего не было, да сыграно жестко но это АПЛ Для тех, кто долбится в зенки прикрепляю скрин https://postimg.cc/qNKbM9N9
Это называется фол последней надежды. Дальше один на один с вратарём. Просто Дейк играл глупо.
+4
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van
Судьи тащат ливер на дно как только могут
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sintenced
А новость про то, что не удалил Трента за явный срыв атаки будет?
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Евгений Фотеев
Ответ Акира_1
У Ван Дейка не было другого выхода, иначе его бы обвел кто-то наконец. 🤷‍♂️
Можно было бежать за Исаком и помешать ударить. Но я все равно считаю, что натянутая красная. Можно было бы желтой обойтись.
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<~Inter~>
Ответ corazón blanco
Ван Дейк не сыграл сразу в мяч, а попал в ногу и только потом в мяч- все основания для удаления у судьи были, хотя я и удивлен, что он показал прямую красную.
лишение явной возможности забить всегда было фолом на красную
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Николай Дягель
Ответ soda overdose
Это так у нас защита укомплектована? Ищут игрока в центр полузащиты, когда есть Трент.. Лучше бы пз и цз нашли, Ван Дейк не вечный
да не тут эксперты твердят полузащита надо. я ж еще в начале сезона сказал защита дно и укреплять надо ее.
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arspurs9
Ответ corazón blanco
Удивлен тем, что арбитр без просмотра ВАР лично сразу же вынес такой вердикт, я не спорю, что это красная, основания на это были.
Так тут не было других вариантов. Либо никакого фола, либо прямая красная. Если он увидел фол, то он не мог давать за это желтую. А то что без ВАР, только аплодисменты.
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Ман Сити 7
Ливеру по ходу ничего не светит в этом сезоне ...
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arspurs9
Ответ PolandVegan
Оранжевая карточка, при условии явного выхода 1 на 1 - выбор сделан в пользу красной. В целом - все логично.
Чистая красная, причем без каких-то оттенков.
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Иван Гущин
Ответ Борщ со сметанкой
Если это фол, то максимум на желтую, по мне так вообще ничего не было, да сыграно жестко но это АПЛ Для тех, кто долбится в зенки прикрепляю скрин https://postimg.cc/qNKbM9N9
скриншот удачно вводит в заблуждение. было видно, что ван дейк выбил мяч через ногу исака
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Marat_taraz
На мой взгляд не было фола , мяч не был у Исаака, оба бежали к мячу, Ван Дейк целенаправленно играл по мячу , Исаак задел его ногу если вообще было касание и артистично упал
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deadjoker
Удивительно конечно. Обычно от крестов сильно сдают техничные игроки. ван Дейк всегда играл больше головой чем физикой. Быстрым и резким он никогда не был. А тут такая резкая деградация
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