Клопп о 2:1 с «Ньюкаслом»: «Это было сложнее, чем против «Барселоны». Дарвин завелся, не попав в старт, и сыграл потрясающе»

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Юрген Клопп Дарвин Нуньес Футбол

Юрген Клопп сравнил матч с «Ньюкаслом» (2:1) с игрой против «Барселоны» в ЛЧ.

«Это было намного сложнее, чем против «Барселоны» [в Лиге чемпионов в 2019 году]. Сегодня все было иначе. Мы плохо начали игру, пропустили гол, остались в меньшинстве. Потом мы стали играть лучше. В перерыве было ощущение, что не все потеряно.

Нуньес сыграл потрясающе. Не думаю, что мы нуждались в том, чтобы нам сильно повезло. Мы успокоили игру и выпустили Дарвина. Очевидно, он завелся из-за того, что не попал в старт.

У нас были действительно хорошие отрезки. Это было очень зрелое выступление.

Очевидно, Дарвин не в восторге. Сейчас начало сезона, нам нужны стабильность и результаты. Он будет играть, никаких сомнений. Нам каждый нужен. Нам надо разобраться с тем, как играть, у нас новая команда, новые ключевые футболисты. Нужно время.

Дарвин забивает два гола и не может перестать улыбаться. Это крайне важно для команды», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.

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10 комментариев

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А.В. Бубнов
Снимаю шляпу
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Bogdan
Надеюсь, это придаст Дарвину уверенность. Ожидаю от него много голов в этом сезоне.
+6
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Артём Матвеев
Тонко Клопп БЧК унизил)
+1
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0:4 на спотифай камп ноу
Ахахаха сегодня эту лажу не унижает лишь мертвый, сначала игрок Псж, назвал непреличным словом, теперь Клоп унижает, обеды отменяют 🤣 это шапито а не клуб
+4
-4
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oka79410
Только ленивый не унижает "Барселону".Игроки клоунского ПСЖ, теперь Юрген...
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Алексей Половков
Сколько Нюньеса критиковали, всегда верил в него, это только начало! Он ещё себя покажет!
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aseke
Если Дарвин будет продолжать, то, возможно, есть смысл продать Салаха.
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Red Scouser
Зря Нуньеса критикуют, в нем есть потенциал топ форварда, он может 20+ за сезон забивать
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Джанлука Нальюка
Это был рокенролл Клоппа
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Nik Yeremich
МЮ вчера:"Пост сдал"
Ливерпуль сегодня:"Пост принял"
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