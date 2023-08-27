Клопп о 2:1 с «Ньюкаслом»: «Это было сложнее, чем против «Барселоны». Дарвин завелся, не попав в старт, и сыграл потрясающе»

Юрген Клопп сравнил матч с «Ньюкаслом» (2:1) с игрой против «Барселоны» в ЛЧ.

«Это было намного сложнее, чем против «Барселоны» [в Лиге чемпионов в 2019 году]. Сегодня все было иначе. Мы плохо начали игру, пропустили гол, остались в меньшинстве. Потом мы стали играть лучше. В перерыве было ощущение, что не все потеряно.

Нуньес сыграл потрясающе. Не думаю, что мы нуждались в том, чтобы нам сильно повезло. Мы успокоили игру и выпустили Дарвина. Очевидно, он завелся из-за того, что не попал в старт.

У нас были действительно хорошие отрезки. Это было очень зрелое выступление.

Очевидно, Дарвин не в восторге. Сейчас начало сезона, нам нужны стабильность и результаты. Он будет играть, никаких сомнений. Нам каждый нужен. Нам надо разобраться с тем, как играть, у нас новая команда, новые ключевые футболисты. Нужно время.

забивает два гола и не может перестать улыбаться. Это крайне важно для команды», – сказал главный тренер « » в интервью Sky Sports.

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