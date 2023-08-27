«Харизматический лидер», «нападающий, блестяще сыгравший на ЧМ-2018», «коллега Миранчука», «тезка Карпукаса». Нагучев не называл Дзюбу по фамилии до 29-й минуты игры с «Сочи»
Роман Нагучев полчаса не называл Артема Дзюбу по фамилии.
В июле комментатор «Матч ТВ» после отказа нападающего «Локомотива» общаться с журналистами пообещал упоминать фамилию форварда только в том случае, если тот «начнет забивать интересные голы».
Сегодня Дзюба вышел в стартовом составе на матч с «Сочи». Нагучев, говоря о 35-летнем игроке, долгое время использовал только такие определения, как «седьмой номер», «форвард», «харизматический лидер», «нападающий, блестяще сыгравший на ЧМ-2018», «главный нападающий», «коллега Миранчука», «тезка Карпукаса», «другой Артем».
Лишь на 29-й минуте фамилия Дзюбы впервые прозвучала в эфире – когда он головой скинул мяч Максиму Глушенкову. В дальнейшем Нагучев произнес фамилию игрока еще дважды – на 34-й и 43-й.
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Там еще какой-то подтекст был. Причину не помню, но было забавно.
Зато честно.
Вне зависимости от отношения к Дзюбе.
И когда сборная мира с Пушкашем в составе играла со сборной Англии, то Николай Николаевич Озеров в репортаже ни разу не назвал его по фамилии, просто "девятый номер".