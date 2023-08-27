«Харизматический лидер», «нападающий, блестяще сыгравший на ЧМ-2018», «коллега Миранчука», «тезка Карпукаса». Нагучев не называл Дзюбу по фамилии до 29-й минуты игры с «Сочи»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия телевидение Sports.ru Роман Нагучев Матч ТВ Сочи Футбол

Роман Нагучев полчаса не называл Артема Дзюбу по фамилии.

В июле комментатор «Матч ТВ» после отказа нападающего «Локомотива» общаться с журналистами пообещал упоминать фамилию форварда только в том случае, если тот «начнет забивать интересные голы».

Сегодня Дзюба вышел в стартовом составе на матч с «Сочи». Нагучев, говоря о 35-летнем игроке, долгое время использовал только такие определения, как «седьмой номер», «форвард», «харизматический лидер», «нападающий, блестяще сыгравший на ЧМ-2018», «главный нападающий», «коллега Миранчука», «тезка Карпукаса», «другой Артем».

Лишь на 29-й минуте фамилия Дзюбы впервые прозвучала в эфире – когда он головой скинул мяч Максиму Глушенкову. В дальнейшем Нагучев произнес фамилию игрока еще дважды – на 34-й и 43-й.

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65 комментариев

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Censormorum
При всей одиозности Дзюбы, но кто ты такой, Роман? По твоим же словам, ты работаешь для зрителя. Почему зритель должен быть невольным участником твоих выходок? Вы там на Матч ТВ себя кем считаете?
+206
-30
+176
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Roman Araslanov
Вот если бы весь матч по фамилии не называл, то это да, было бы мощно, а 29 минут это несерьёзно
+95
-3
+92
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шатанледс 12
Ответ Censormorum
При всей одиозности Дзюбы, но кто ты такой, Роман? По твоим же словам, ты работаешь для зрителя. Почему зритель должен быть невольным участником твоих выходок? Вы там на Матч ТВ себя кем считаете?
Просто наши комментаторы мнят себя звёздами не меньше ногомячистов
+55
-7
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Циник Петербургский
Ответ Censormorum
При всей одиозности Дзюбы, но кто ты такой, Роман? По твоим же словам, ты работаешь для зрителя. Почему зритель должен быть невольным участником твоих выходок? Вы там на Матч ТВ себя кем считаете?
Согласен. Чем смотреть футбол с таким "профессиональным комментатором", лучше уж интершум...
+38
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Саша Пушкин
Ответ Roman Araslanov
Вот если бы весь матч по фамилии не называл, то это да, было бы мощно, а 29 минут это несерьёзно
Уткин как-то в одной из трансляций Чемпионата Испании на Камп Ноу целенаправленно вообще не упоминал соперника Барселоны. Ни команду, ни фамилии игроков. А сообщил об этом лишь в конце трансляции. Естественно, на поле было тотальное доминирование и мало кто, на такой фокус от Васи вообще обратил внимание во время игры. С Осасуной, вроде , играли. В бытность той Барсы, которая соперника на поле вообще не замечала.
Там еще какой-то подтекст был. Причину не помню, но было забавно.
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Lavrentiy0602
Дзюба - личность многогранная и неоднозначная, но этот напыщенный индюк нарушает элементарные правила ведения репортажа. да кто он, черт возьми, такой? Мальчишка, возомнивший из себя Уткина. это смешно, честное слово
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phaetton
Ответ Censormorum
При всей одиозности Дзюбы, но кто ты такой, Роман? По твоим же словам, ты работаешь для зрителя. Почему зритель должен быть невольным участником твоих выходок? Вы там на Матч ТВ себя кем считаете?
так это же часть шоу, мне кажется наоборот хорошо что происходит что-то интересное и при этом безобидное, без скандалов, оскорблений и негатива
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Dastanation
это непроффесионализм, его дело комментировать, а не смешивать личное мнение с работой. То же самое если водитель автобуса отвезет всех пассажиров но одного, которые его бесит по личным мотивам не остановит на его остановке по требованию. Жду реакции начальства матч тв, интересно как отреагируют, это удар по репутации, и спонсоры должны возмутиться
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евГений
Держите в курсе
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d3fstqd
Забыл "п*роноактер", "видеоблоггер" и "комик".
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Chicago Made Punk
29 минут слабо, Черданцев может не назвать (не вспомнить) фамилию футболиста весь матч
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Непристойное предложение
Ответ Мексиканская песня
Раз в неделю?
у него нет жены, ему 13 лет) судя по шуткам
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Фрэнк Канистра
Вот типичный пример человека, который думает что он выше футбола, любит не футбол, а себя в нем. На зрителей, для которых ты работаешь - по барабану. Говорящая голова, возомнившая себя ключевым действующим лицом футбольного матча. Удивительное ЧСВ.
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Мексиканская песня
Ответ Авраам Линкольн
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Раз в неделю?
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Саша Пушкин
Ответ Авраам Линкольн
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Если вычесть из твоих 29 минут время, затраченное на душ, до и после кекса, то всё выглядит скромнее.
Зато честно.
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Клирик
Ну и дэ бил.
Вне зависимости от отношения к Дзюбе.
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Lavrentiy0602
Ответ Thomas Sorensen
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Вы, как вижу, философ, моралист, фуболист) Господину Нагучеву до Василия Уткина, как Титанику до Нью-Йорка
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шатанледс 12
Ясно. продолжайте вести наблюдение (с)
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ivan-off
Ответ Censormorum
При всей одиозности Дзюбы, но кто ты такой, Роман? По твоим же словам, ты работаешь для зрителя. Почему зритель должен быть невольным участником твоих выходок? Вы там на Матч ТВ себя кем считаете?
хорошо, что есть текстовые трансляции, а лучше протоколы матчей. там-то уж точно никаких вольностей
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rembrandao
Детский сад
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teddy10
Ответ pav11k
Именно поэтому комментарий в первые полчаса был очень низкого качества - будто Нагучев пытался укладываться в лимит слов и говорил два раза в минуту
Справедливости ради, игра на сочинском огороде тоже была отвратительного качества
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Денис Давыдов
Мог быть неплохой перфоманс если бы продержался до конца матча, а так хорошая попытка, но нет)
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Непристойное предложение
дзюба- дурачок, но уровень РФ комментаторов это особое дно
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Помнится, Уткин на какой-то игре Барселоны в течение тайма ни разу не назвал по имени игроков команды соперника - вот это было прикольно, а тут слабовато, и полчаса не продержался :)
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После событий в Венгрии в 56 году часть футболистов Гонведа, который в то время колесил по Европе, не вернулась обратно. В частности Пушкаш, который подписался с Реалом, позже принял испанское гражданство.
И когда сборная мира с Пушкашем в составе играла со сборной Англии, то Николай Николаевич Озеров в репортаже ни разу не назвал его по фамилии, просто "девятый номер".
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