«Спартак» опустился на 7-е место после 6-го тура РПЛ. Дальше игра с лидирующим «Краснодаром»

По итогам 6-го тура Мир РПЛ «Спартак» расположился на 7-м месте в таблице.

Команда Гильермо Абаскаля сыграла вничью с « » (0:0). Теперь на ее счету 10 очков – как и у , не сумевшего одолеть «Оренбург».

Их и « » обошли « », сегодня обыгравшие «Балтику» (2:1). У самарского клуба 4-е место и 11 очков.

Лидирует «Краснодар» с 14 баллами. Именно с ним «Спартак» в следующем туре и встретится – это произойдет 2 сентября.

«Спартак» на 4 очка отстает от «Краснодара» после 6 туров, от «Зенита» и «Урала» – на 3

Регресс «Спартака» заставляет сомневаться в Абаскале. С весны игра только хуже

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