«Спартак» опустился на 7-е место после 6-го тура РПЛ. Дальше игра с лидирующим «Краснодаром»

Теги Спартак ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Краснодар Гильермо Абаскаль Футбол

По итогам 6-го тура Мир РПЛ «Спартак» расположился на 7-м месте в таблице.

Команда Гильермо Абаскаля сыграла вничью с «Ахматом» (0:0). Теперь на ее счету 10 очков – как и у ЦСКА, не сумевшего одолеть «Оренбург».

Их и «Динамо» обошли «Крылья Советов», сегодня обыгравшие «Балтику» (2:1). У самарского клуба 4-е место и 11 очков.

Лидирует «Краснодар» с 14 баллами. Именно с ним «Спартак» в следующем туре и встретится – это произойдет 2 сентября.

«Спартак» на 4 очка отстает от «Краснодара» после 6 туров, от «Зенита» и «Урала» – на 3

Регресс «Спартака» заставляет сомневаться в Абаскале. С весны игра только хуже

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31 комментарий

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Roman
Спартак уже тупо доигрывает сезон, чемпионство трехтуровое взято, можно расслабиться
+92
-13
+79
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Давид Agabekyan
А ведь серьёзные соперники только пошли, а Спартак уже посыпался
+31
-6
+25
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Overkiller
Чёт высоковато. Молодцы, выше головы прыгнули.
Бггг)
+23
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+17
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mean machine/
Хочется, конечно, спросить у всех этих, которые тут после третьего тура пыжились, что у них с лицом, но я это и так знаю.😎
+15
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mean machine/
А ведь могли сняться и ничего этого сейчас не было бы.
+17
-4
+13
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Назар Игорь
Вариант один - гнать рыжего. Возможно он этого и добивается, компенсация в карман, чемодан - аэропорт - родная Севилья.
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+7
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quasififa
Адекватные болельщики России от всей души благодарят Рыжего Гвардиолу
+7
-1
+6
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Chinafon2012
Поплыл рыжий.Опыта с серьёзными клубами нет, пустился в эксперименты и тонет.Вряд ли выберется.Очередной потерянный сезон для Спартака.
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Nikolay Gornik
с такой игрой самое то место! чемпионы второй восьмёрки!
+8
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Ничего Смешного
Ответ Давид Agabekyan
А ведь серьёзные соперники только пошли, а Спартак уже посыпался
Пардон, а Урал, Ахмат - это серьезные соперники?) ну если честно, с такой игрой и с Акроном будет принципиальный матч.
Тот же Урал, очень быстро уничтожен был Зенитом
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Назар Игорь
Ответ КИРИЛЛ УСТИНОВ
Спартак опустился.
Опустили.
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qh9g25ds99
Почему Зенит с одной звёздой
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Mbest77
А ведь прикольно) первые 4 места не московские клубы, а потом 4 московских )
+2
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trav
После матча с быками таблицу придётся еще больше вырезать, чтобы найти наш Спартак
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Бронислав Каминский
Ответ Ничего Смешного
Пардон, а Урал, Ахмат - это серьезные соперники?) ну если честно, с такой игрой и с Акроном будет принципиальный матч. Тот же Урал, очень быстро уничтожен был Зенитом
После Балтики и Рубина,которых спартаку подсунули в первых турах,Урал и Ахмат - гранды
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Bob_Kolomb
Ответ Древний спартач
Комментарий удален модератором
Ну спартаку же не надоело каждый сезон после 3-5 туров чемпионами становится
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Ленид Вилькин
Ответ Roman
Спартак уже тупо доигрывает сезон, чемпионство трехтуровое взято, можно расслабиться
Не фиг расслабляться:только закрепились на 7 месте!
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UNAFFECTED
тут местным комментатором до 3 тура хотелось посмотреть как бы их шапито с суперпупер атакой в еврокубках бы выступала😿
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Ми Ли
Ответ Ничего Смешного
Пардон, а Урал, Ахмат - это серьезные соперники?) ну если честно, с такой игрой и с Акроном будет принципиальный матч. Тот же Урал, очень быстро уничтожен был Зенитом
5 команда прошлого чемпионата , по-любому не простой соперник
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Древний спартач
Ответ Roman
Спартак уже тупо доигрывает сезон, чемпионство трехтуровое взято, можно расслабиться
Комментарий удален модератором
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Данко Лазович
Ответ Ленид Вилькин
Не фиг расслабляться:только закрепились на 7 месте!
цель на сезон, быть в десятке)
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Спартак опустился.
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