«Спартак» опустился на 7-е место после 6-го тура РПЛ. Дальше игра с лидирующим «Краснодаром»
По итогам 6-го тура Мир РПЛ «Спартак» расположился на 7-м месте в таблице.
Команда Гильермо Абаскаля сыграла вничью с «Ахматом» (0:0). Теперь на ее счету 10 очков – как и у ЦСКА, не сумевшего одолеть «Оренбург».
Их и «Динамо» обошли «Крылья Советов», сегодня обыгравшие «Балтику» (2:1). У самарского клуба 4-е место и 11 очков.
Лидирует «Краснодар» с 14 баллами. Именно с ним «Спартак» в следующем туре и встретится – это произойдет 2 сентября.
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Регресс «Спартака» заставляет сомневаться в Абаскале. С весны игра только хуже
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Тот же Урал, очень быстро уничтожен был Зенитом