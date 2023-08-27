Гвардиола быстрее всех одержал 200 побед в АПЛ – за 269 игр. Он побил рекорд Моуринью

Пеп Гвардиола в рекордные сроки выиграл 200 матчей в АПЛ.

« » под руководством испанца одержал 200 побед в чемпионате за 269 матчей. Сегодня «горожане» одолели «Шеффилд Юнайтед» – 2:1.

Ранее лучший показатель был у – 200 выигранных матчей из 326.

возглавляет «Ман Сити» с 2016 года. С ним команда выиграла чемпионат Англии 5 раз.

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