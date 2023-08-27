Гвардиола быстрее всех одержал 200 побед в АПЛ – за 269 игр. Он побил рекорд Моуринью

Теги Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола рекорды Футбол

Пеп Гвардиола в рекордные сроки выиграл 200 матчей в АПЛ.

«Манчестер Сити» под руководством испанца одержал 200 побед в чемпионате за 269 матчей. Сегодня «горожане» одолели «Шеффилд Юнайтед» – 2:1.

Ранее лучший показатель был у Жозе Моуринью – 200 выигранных матчей из 326.

Гвардиола возглавляет «Ман Сити» с 2016 года. С ним команда выиграла чемпионат Англии 5 раз.

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14 комментариев

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WeLoveYouMC
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corazón blanco
Феноменальная конечно статистика и это в АПЛ.
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Deni Docc
Лильо такой: 😐
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Бекжан Тынаев
Ответ WeLoveYouMC
199 офлайн 1 онлайн😂
😂 думаю пеп тоже смеялся бы
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Ман Сити 7
Как же разительно отличается Сити от Маню
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Антон Петржела
английский пеп лига
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blаncо
75% победных матчей из этих 269.
Космический показатель.
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Ман Сити 7
С Юбилеем Пеп, так держать ! 👏
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Олег Галеев
Так его не было. Таким Макаром можно много чего притянуть
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Roman
Эталонный лысый шарлатан
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Berendey V
Ответ Бекжан Тынаев
😂 думаю пеп тоже смеялся бы
Придерживая больную спину "хо-хо-хо-ой!" смех через гримасу боли.
Да, стажёры они такие - потом и в журналистов таких же вырастают, ничего не меняется))
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Berendey V
Ответ Football_legend
Пеп побьет все рекорды АПЛ (кроме количества титулов МЮ и анбитен Арсенала)
У него всё спереди
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