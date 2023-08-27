Гвардиола быстрее всех одержал 200 побед в АПЛ – за 269 игр. Он побил рекорд Моуринью
Пеп Гвардиола в рекордные сроки выиграл 200 матчей в АПЛ.
«Манчестер Сити» под руководством испанца одержал 200 побед в чемпионате за 269 матчей. Сегодня «горожане» одолели «Шеффилд Юнайтед» – 2:1.
Ранее лучший показатель был у Жозе Моуринью – 200 выигранных матчей из 326.
Гвардиола возглавляет «Ман Сити» с 2016 года. С ним команда выиграла чемпионат Англии 5 раз.
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Космический показатель.
Да, стажёры они такие - потом и в журналистов таких же вырастают, ничего не меняется))