Делегат «Болоньи» о неназначенном пенальти в матче с «Юве»: «Вопиющая ошибка судьи лишила нас победы. Такой эпизод в эпоху технологий без удаления и 11-метрового – это немыслимо»
Делегат «Болоньи» недоволен неназначенным пенальти в матче с «Ювентусом».
В матче 2-го тура Серии А «Болонья» и «Ювентус» сыграли вничью (1:1).
На 71-й минуте вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин парировал удар Джошуа Зиркзее, после чего Дан Ндойе попытался добить мяч в сетку, но упал после того, как хавбек Сэм Айлинг попытался ему помешать. Арбитр Марко Ди Белло принял решение не назначать пенальти.
«За 25 лет работы я не так часто говорил о судьях в интервью. Сегодня я поздравляю свою команду с большим матчем: нас лишили победы из-за вопиющей судейской ошибки. Поэтому из уважения к нашим болельщикам и в защиту работы нашего тренера и команды этот эпизод нельзя не выделить.
Немыслимо, чтобы в подобном эпиpоде не было пенальти и удаления. Не вмешиваться в подобные эпизоды в эпоху технологий – это просто безумие», – сказал исполнительный директор «Болоньи» Клаудио Фенуччи в интервью DAZN.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Было бы весело глянуть матч МЮ против туринского автобуса) Заряженный судья там бы с ума сошел, не зная кому пенку нужно назначать)