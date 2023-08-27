Делегат «Болоньи» о неназначенном пенальти в матче с «Юве»: «Вопиющая ошибка судьи лишила нас победы. Такой эпизод в эпоху технологий без удаления и 11-метрового – это немыслимо»

Теги Ювентус серия А Италия судьи Болонья Маттиа Перин Марко Ди Белло Дан Ндойе Джошуа Зиркзее Сэм Айлинг Футбол

Делегат «Болоньи» недоволен неназначенным пенальти в матче с «Ювентусом».

В матче 2-го тура Серии А «Болонья» и «Ювентус» сыграли вничью (1:1).

На 71-й минуте вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин парировал удар Джошуа Зиркзее, после чего Дан Ндойе попытался добить мяч в сетку, но упал после того, как хавбек Сэм Айлинг попытался ему помешать. Арбитр Марко Ди Белло принял решение не назначать пенальти.

«За 25 лет работы я не так часто говорил о судьях в интервью. Сегодня я поздравляю свою команду с большим матчем: нас лишили победы из-за вопиющей судейской ошибки. Поэтому из уважения к нашим болельщикам и в защиту работы нашего тренера и команды этот эпизод нельзя не выделить.

Немыслимо, чтобы в подобном эпиpоде не было пенальти и удаления. Не вмешиваться в подобные эпизоды в эпоху технологий – это просто безумие», – сказал исполнительный директор «Болоньи» Клаудио Фенуччи в интервью DAZN.

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13 комментариев

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whereissuso
Эпизод реально дикий, когда уже судей искусственный интеллект заменит
+10
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Phantomm
Ну как можно так игнорировать пенальти ??
+7
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+7
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rigobersong
Ответ Милан 7
Судью дисквалифицировать, с Ювентуса снять очко
ювентус отправить в серию Б:)
+8
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Милан 7
Судью дисквалифицировать, с Ювентуса снять очко
+7
-3
+4
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rigobersong
Позорище!:))
+5
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Андрюха с района
Заряженный судья украл победу у Болоньи) Туринский автобус в деле)

Было бы весело глянуть матч МЮ против туринского автобуса) Заряженный судья там бы с ума сошел, не зная кому пенку нужно назначать)
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rigobersong
Да сколько можно говорить о ошибках, это не ошибки, а осознанные действие ручных судей:)) Скандал с допингом, кальчополли, махинации с деньгами в пандемию, постоянные махинации с трансферами, телефонные разговоры судей, все давно известно, доказано и подтверждено прокуратурой, юве десятки раз ловили за руку, а люди до сих пор верят что это ошибки:)) Просто смешно:)
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Vlados 86
Такие стремные пенали (типа как Наполи в первом тайме сегодня) ставят, после просмотра ВАР. Находят какие-то микроны в оффсайдах и фантомные касания. А тут железобетон проигнорили. Уровень судейства в сериАле падает.
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Милан 7
Ответ rigobersong
ювентус отправить в серию Б:)
ну или так :)
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Velirpa
always Juventus.
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nerol
Ответ Roman Dementiev
Ошибка в пользу Юве - отдельные новости с комментариями всех участников + опционально отдельный текст Десяток/ки ошибок в пользу соперников Ювентуса в течение всего прошлого сезона - .... Спортс из года в год.
Если не пустослов, приведите, пожалуйста пример, со столь же однозначным неверным решением, которое оказало столь же весомое влияние на исход иатча.
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