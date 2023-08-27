Делегат «Болоньи» о неназначенном пенальти в матче с «Юве»: «Вопиющая ошибка судьи лишила нас победы. Такой эпизод в эпоху технологий без удаления и 11-метрового – это немыслимо»

Делегат «Болоньи» недоволен неназначенным пенальти в матче с «Ювентусом».

В матче 2-го тура Серии А « » и « » сыграли вничью (1:1).

На 71-й минуте вратарь «Ювентуса» парировал удар , после чего Дан Ндойе попытался добить мяч в сетку, но упал после того, как хавбек попытался ему помешать. Арбитр Марко Ди Белло принял решение не назначать пенальти.

«За 25 лет работы я не так часто говорил о судьях в интервью. Сегодня я поздравляю свою команду с большим матчем: нас лишили победы из-за вопиющей судейской ошибки. Поэтому из уважения к нашим болельщикам и в защиту работы нашего тренера и команды этот эпизод нельзя не выделить.

Немыслимо, чтобы в подобном эпиpоде не было пенальти и удаления. Не вмешиваться в подобные эпизоды в эпоху технологий – это просто безумие», – сказал исполнительный директор «Болоньи» Клаудио Фенуччи в интервью DAZN.

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