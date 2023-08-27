Карраскаль перешел в «Динамо» из ЦСКА за 5,5+1,5 млн евро
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль стал игроком «Динамо».
Бело-голубые объявили о переходе 25-летнего игрока. Хорхе подписал контракт до лета 2027 года с возможностью продления еще на сезон.
Ранее стало известно, что трансфер колумбийца обойдется «Динамо» в 5,5+1,5 млн евро.
Карраскаль перешел в ЦСКА в 2022 году. На его счету 37 матчей в Мир РПЛ, 7 голов и две результативные передачи. Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
Отказ от Карраскаля – важнейшее решение Федотова. Без Хорхе ЦСКА не потерял в атаке и добавил в обороне
Фото: t.me/fcdynamo/16724
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Во-вторых, Карраскаль очень индивидуально сильный игрок в созидании. Будет играть на месте Смолова- 10 номера, как пример.
В ЦСКА не сложилось с тренером.
Что Медина, что Баха пришли к руководству и сказали, что хотели бы перейти в другие клубы: один в Спартак, другой в Бешикташ уехать.
Руководство не стало чинить никаких препятствий в этом вопросе и сказали, что в случае достойного предложения отпустит.
Что Спартак, что Бешикташ дали хорошие деньги.
Сейчас же Карраскаль, который весеной практически не выходил на поле и сейчас в новом сезоне не тренировался с командой, захотел уйти - и снов никто не стал чинить препятствий.
Обычные взаимоотношения, построенные на взаимоуважении позиций клуба и игрока.
Всё исправит, всё сделает. Прям не тренер, а подарок судьбы.
заметный игрок, техника для нашего чемпионата отличная. хочется увидеть его во всей красе
Спасибо за игру🤝
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