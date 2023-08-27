Карраскаль перешел в «Динамо» из ЦСКА за 5,5+1,5 млн евро

Теги ЦСКА премьер-лига Россия трансферы Динамо Москва Сборная Колумбии по футболу Хорхе Карраскаль Футбол

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль стал игроком «Динамо».

Бело-голубые объявили о переходе 25-летнего игрока. Хорхе подписал контракт до лета 2027 года с возможностью продления еще на сезон.

Ранее стало известно, что трансфер колумбийца обойдется «Динамо» в 5,5+1,5 млн евро.

Карраскаль перешел в ЦСКА в 2022 году. На его счету 37 матчей в Мир РПЛ, 7 голов и две результативные передачи. Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

Отказ от Карраскаля – важнейшее решение Федотова. Без Хорхе ЦСКА не потерял в атаке и добавил в обороне

Фото: t.me/fcdynamo/16724

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53 комментария

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Давид Кочинян
Хотя бы там не ленись, Хорхе, ты яркий игрок. Удачи в «Динамо», а ЦСКА — хорошей замены!
+50
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+48
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RBChannel
Ответ Montenegro Serbian
Какое-то нездоровое боготворение Лички стал замечать от фанов Динамо, как-будто он мессия и всемогущий на все руки мастер. Всё исправит, всё сделает. Прям не тренер, а подарок судьбы.
Во-первых, я не фан Динамо
Во-вторых, Карраскаль очень индивидуально сильный игрок в созидании. Будет играть на месте Смолова- 10 номера, как пример.
В ЦСКА не сложилось с тренером.
+44
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RBChannel
Будет играть. Причем полезно. Личка любит с такими работать.
+38
-5
+33
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Кирилл
Ответ error505
Распустили всех лидеров, взяли не пойми кого. Что-то странное с ЦСКА
Почему же «странное» ?

Что Медина, что Баха пришли к руководству и сказали, что хотели бы перейти в другие клубы: один в Спартак, другой в Бешикташ уехать.
Руководство не стало чинить никаких препятствий в этом вопросе и сказали, что в случае достойного предложения отпустит.
Что Спартак, что Бешикташ дали хорошие деньги.

Сейчас же Карраскаль, который весеной практически не выходил на поле и сейчас в новом сезоне не тренировался с командой, захотел уйти - и снов никто не стал чинить препятствий.

Обычные взаимоотношения, построенные на взаимоуважении позиций клуба и игрока.
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Montenegro Serbian
Ответ RBChannel
Будет играть. Причем полезно. Личка любит с такими работать.
Какое-то нездоровое боготворение Лички стал замечать от фанов Динамо, как-будто он мессия и всемогущий на все руки мастер.
Всё исправит, всё сделает. Прям не тренер, а подарок судьбы.
+28
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Ja BRITER
не эксперт по РПЛ, но этот парень когда-то успел понравиться))
заметный игрок, техника для нашего чемпионата отличная. хочется увидеть его во всей красе
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Рагнар Лодброк
ну капец всем ,держите свои мясные жопки 😅
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ICE78
Ответ vc2g2snnkn
Ну вот мы и усилили конкурентов!
Мы вообще всех практически усилили:) От них и получим!
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vc2g2snnkn
Ну вот мы и усилили конкурентов!
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angry horse
Удачи Хорхе в Динамо!
Спасибо за игру🤝
+9
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Арсений Чернобаев
Ответ Montenegro Serbian
Какое-то нездоровое боготворение Лички стал замечать от фанов Динамо, как-будто он мессия и всемогущий на все руки мастер. Всё исправит, всё сделает. Прям не тренер, а подарок судьбы.
Оренбург он вытащил очень здорово, приятно что иностранец и по русски нормально говорит, без сычевого пол сезона играть и сам факт что он многим топам попу надрал, да еще и не знал что такое выживание в лиге
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Jadie James
Кажется, Динамо как раз не хватало ярких эмоций и страсти. Может случится хороши роман, удачи
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Артём Амирджанян
Ответ Pol Belov
Медина в Спартак, Фернандес в Зенит, Хорхе в Динамо, Ахметов в Краснодаре, Тикнизян в Локо, - это всё в обмен на одного Федотова из Сочи?
При чём тут Тикнизян, Ахметов и Фернандес? Ты ещё скажи что Вагнер Лав ушёл из-за Федотова
+4
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Victor
Личка сделает из него человека!
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error505
Распустили всех лидеров, взяли не пойми кого. Что-то странное с ЦСКА
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Честный контроль
Ответ ЭлектроВеник
а кого взял ЦСКА ?
Файзуллаев, Давила и Кейрус!
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Proevolution
У Динамо симпатичная команда вырисовывается и глубина есть, желаю место в тройке
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DM.Man
Удачи в Динамо!
Если что, прямо сейчас презентация на ютьюб канале новичков.
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Максим Семин
Ответ Montenegro Serbian
Какое-то нездоровое боготворение Лички стал замечать от фанов Динамо, как-будто он мессия и всемогущий на все руки мастер. Всё исправит, всё сделает. Прям не тренер, а подарок судьбы.
Назвать чела с красно-синей аватаркой и имеенем RBChanel фаном Динамо, это сильно.
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Артем Гладских
Ответ юра георгиевский
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Усиление , для хорошей игры в футбол!
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Ktoto_V_Dome
Пока
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Геннадий Швецов
Братская команда помогает Динамо!
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Dm_Tomson
Ответ юра георгиевский
Ну правильно. А десятое место разве легко заработать ... ?!
ЦСКА в его нынешнем состоянии будет непросто его заработать
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Саша Котляров
Удачи ему в новом клубе
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Владислав88
Ответ error505
Распустили всех лидеров, взяли не пойми кого. Что-то странное с ЦСКА
Ничего тсранного, они по средствам живу. ЛЧ не - нет 20 млн - нет трат. Это раньше могли дорогих Влашичей и Гаичей набирать, зная, что перекроют траты премиями за ЛЧ. А Сейчас перекрывать нечем, там же не нефтянники спонсоры у них)
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