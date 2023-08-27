Карраскаль перешел в «Динамо» из ЦСКА за 5,5+1,5 млн евро

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль стал игроком «Динамо».

Бело-голубые объявили о переходе 25-летнего игрока. Хорхе подписал контракт до лета 2027 года с возможностью продления еще на сезон.

Ранее стало известно, что трансфер колумбийца обойдется «Динамо» в 5,5+1,5 млн евро.

перешел в ЦСКА в 2022 году. На его счету 37 матчей в Мир , 7 голов и две результативные передачи. Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

Отказ от Карраскаля – важнейшее решение Федотова. Без Хорхе ЦСКА не потерял в атаке и добавил в обороне

Фото: t.me/fcdynamo/16724

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