Александр Медведев о СКА: «Без «Газпрома» не было бы титулов «Зенита». Победная волна в городе есть. Следующая победа в Кубке Гагарина будет весной»

Александр Медведев считает, что СКА выиграет Кубок Гагарина следующей весной.

«Мы сегодня представляем СКА в новом месте – в прекрасном поселке Ленинское. И погода нам благоволит.

Вчера СКА выиграл турнир имени Пучкова, выиграла также женская команда, разгромил своего соперника « », выиграла женская баскетбольная команда.

Эта победная волна в городе есть, важно ее подхватить и на этой волне двигаться вперед. Алексей Борисович Миллер поручил заниматься СКА в сезоне‑2006/07. Счастлив, как говорил Шварценеггер, I’ll be back (с англ. – «Я вернусь»).

В чем победная серия «Зенита» в пять титулов? Без «Газпрома» этого бы не было. Грамотная расстановка кадров и высокий спрос. Уверен, в СКА тоже так организовано, и следующая победа в Кубке Гагарина случится весной», – сказал председатель совета директоров СКА и председатель правления «Зенита».

Глава «Газпрома» Миллер: «Цель СКА – выиграть Кубок Гагарина. Клуб – один из символов Петербурга, а одна из традиций города – ставить амбициозные цели»