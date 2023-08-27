Александр Медведев о СКА: «Без «Газпрома» не было бы титулов «Зенита». Победная волна в городе есть. Следующая победа в Кубке Гагарина будет весной»

Теги Зенит СКА премьер-лига Россия Газпром Александр Медведев Алексей Миллер КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Александр Медведев считает, что СКА выиграет Кубок Гагарина следующей весной.

«Мы сегодня представляем СКА в новом месте – в прекрасном поселке Ленинское. И погода нам благоволит.

Вчера СКА выиграл турнир имени Пучкова, выиграла также женская команда, разгромил своего соперника «Зенит», выиграла женская баскетбольная команда.

Эта победная волна в городе есть, важно ее подхватить и на этой волне двигаться вперед. Алексей Борисович Миллер поручил заниматься СКА в сезоне‑2006/07. Счастлив, как говорил Шварценеггер, I’ll be back (с англ. – «Я вернусь»).

В чем победная серия «Зенита» в пять титулов? Без «Газпрома» этого бы не было. Грамотная расстановка кадров и высокий спрос. Уверен, в СКА тоже так организовано, и следующая победа в Кубке Гагарина случится весной», – сказал председатель совета директоров СКА и председатель правления «Зенита».

Глава «Газпрома» Миллер: «Цель СКА – выиграть Кубок Гагарина. Клуб – один из символов Петербурга, а одна из традиций города – ставить амбициозные цели»

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Мешков
Это ведь великое счастье для всей страны - чемпионства газпромовских команд. ради такого можно и пояса затянуть покрепче
+31
-4
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alestern
«Без «Газпрома» не было бы титулов «Зенита» - основная фраза! :)... остальное лирика...
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sk0208827
все знают где был Зенит без Газпрома)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Мельников
Интересно, президент Зенита открыто озвучивает очевидные вещи, от которых множество болельщиков Зенита почему-то предпочитает отмахиваться.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рокко Сиффредди
с Есмантовичем согласовано?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slavnov
Не газпрома,а государственных денег
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MikhaL
Газпром - чемпион!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Броманталь
Хрен вам а не чемпионство.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kalc1976@list.ru
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Рапортует как на партсобрании.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Подволоцкий
Смешно, сначала тренера себе найдете, ЦСКА будет чемпионом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nick Crosier
Нужен тренер,а не Ротенберг. Там хоть сколько дай денег, все в пропасть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
Газпром - мечты сбываются, надо было добавить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Сидоров
Пора Зенит переименовать в "Газовик"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dik Delphin
Ответ Евгений Мешков
Это ведь великое счастье для всей страны - чемпионства газпромовских команд. ради такого можно и пояса затянуть покрепче
Затяни,а то что Россия тратит триллионы денег на оккупацию соседнего государства тебя не смущает дурачка?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий