Роберто Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии.

«Я сотворил историю в Европе. Пора творить историю с Саудовской Аравией», – сказал 58-летний специалист в ролике-объявлении.

Сообщалось, что контракт Манчини рассчитан до 2026-го, зарплата – 20 млн евро в год.

Ранее тренер выиграл Евро-2020 со сборной Италии и не попал с этой командой на ЧМ-2022.

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