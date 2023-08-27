Манчини назначен тренером сборной Саудовской Аравии: «Пора творить историю»
Роберто Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии.
«Я сотворил историю в Европе. Пора творить историю с Саудовской Аравией», – сказал 58-летний специалист в ролике-объявлении.
Сообщалось, что контракт Манчини рассчитан до 2026-го, зарплата – 20 млн евро в год.
Ранее тренер выиграл Евро-2020 со сборной Италии и не попал с этой командой на ЧМ-2022.
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В 2018-м кинул "Зенит" ради сборной Италии, хотя уверял, что это не при чем.
В 2023-м кинул сборную Италии ради Саудовской Аравии, и уверял, что это не при чем.
Ради кого Манчини кинет саудитов через 5 лет?
Это ведь понимают не только болельщики, но и сами наниматели. Уже даже не смешно каждый раз читать, про то какой там сильный чемпионат, что это новый карьерный вызов и они все там ради футбола.
Манчини: Я никуда не убегал и никого не убивал. Не думаю, что заслуживаю всю ту грязь, что на меня вылили. Я заслуживаю уважения. И Саудовская Аравия тут ни при чем. У меня там совершенно ничего нет.
Эх ты, Роберто.