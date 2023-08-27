Манчини назначен тренером сборной Саудовской Аравии: «Пора творить историю»

Теги Роберто Манчини сборная Италии по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу Футбол

Роберто Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии.

«Я сотворил историю в Европе. Пора творить историю с Саудовской Аравией», – сказал 58-летний специалист в ролике-объявлении.

Сообщалось, что контракт Манчини рассчитан до 2026-го, зарплата – 20 млн евро в год.

Ранее тренер выиграл Евро-2020 со сборной Италии и не попал с этой командой на ЧМ-2022.

Манчини пересидел в сборной Италии, но его период однозначно успешен. Спаллетти – оправданный риск

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87 комментариев

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eskerro
Пора зарабатывать бабки 🤑
+133
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Ansu Fati
Он в курсе, что трансферы саудовской лиги нельзя привлекать в сборную?)) или за деньги - да?
+109
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+108
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Alex Legend
Ответ vzi
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То ли дело другие тренеры, главное чтобы сын накормлен был и коммуналка уплочена.😆👍
+35
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Антон Меркушев
Какой последовательный дядька.
В 2018-м кинул "Зенит" ради сборной Италии, хотя уверял, что это не при чем.
В 2023-м кинул сборную Италии ради Саудовской Аравии, и уверял, что это не при чем.
Ради кого Манчини кинет саудитов через 5 лет?
+41
-8
+33
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Vikeif
Почему все боятся сказать правду? Что они там ради денег. Никто же не осудит.
Это ведь понимают не только болельщики, но и сами наниматели. Уже даже не смешно каждый раз читать, про то какой там сильный чемпионат, что это новый карьерный вызов и они все там ради футбола.
+16
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+16
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Best game on Earth
Ответ Человек1991
Манчини: надеюсь сотворю как со сборной Италией на Чемпионате Европы, а не натворю как с Зенитом в Чемпионате России. ))
... а не как с Италией на ЧМ.
+15
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Алексей Виноградов
Ответ Ansu Fati
Он в курсе, что трансферы саудовской лиги нельзя привлекать в сборную?)) или за деньги - да?
можно покупать самых перспективных игроков мира и выдавать им паспорта, например. ;-)
+15
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Jesse Pinkman
15.08.2023
Манчини: Я никуда не убегал и никого не убивал. Не думаю, что заслуживаю всю ту грязь, что на меня вылили. Я заслуживаю уважения. И Саудовская Аравия тут ни при чем. У меня там совершенно ничего нет.

Эх ты, Роберто.
+13
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vzi
Ответ eskerro
Пора зарабатывать бабки 🤑
Конечно! До этого то задарма работал.
+11
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EVERGREEN
Ответ Ansu Fati
Он в курсе, что трансферы саудовской лиги нельзя привлекать в сборную?)) или за деньги - да?
Какое ему вообще дело - что там можно или нельзя, с такой личкой, он будет тренировать стадо бедуинов, учить животных академической гребле
+12
-3
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Иван Тасминский
Ответ Vikeif
Почему все боятся сказать правду? Что они там ради денег. Никто же не осудит. Это ведь понимают не только болельщики, но и сами наниматели. Уже даже не смешно каждый раз читать, про то какой там сильный чемпионат, что это новый карьерный вызов и они все там ради футбола.
Малком сказал
+6
0
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Alex Legend
Ответ Алексей Виноградов
есть и более принципиальные тренеры, не готовые работать где угодно, лишь бы хорошо платили. например, Мостовой.
Мостовой кажется вообще не готов работать 😆
+4
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za_vsu_xypmy
пора делать бабки
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A to the K
Ответ Антон Меркушев
Какой последовательный дядька. В 2018-м кинул "Зенит" ради сборной Италии, хотя уверял, что это не при чем. В 2023-м кинул сборную Италии ради Саудовской Аравии, и уверял, что это не при чем. Ради кого Манчини кинет саудитов через 5 лет?
Манчини: «nothing personal, just business…”
+3
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Кашшай Чакырович
История как нахаляву срубил бабла )))
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Любезный Коссутий
Ответ Direct free kick
Нелепая политика ФИФА по обделению Европы, самой конкурентной части света, путёвками - очередной позор Инфантино
согласен. но, ничего не поделаешь
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Водяра
Жадный макаронник.
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Сергей Орлов
Скорее "пора делать бабки")
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Radik_2.0
он в курсе надеюсь , что не все игроки из чемпионата СА доступны для сборной
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sega megabitovich
Ответ vzi
Комментарий удален модератором
Система продажна, да и я тоже 😏
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Милдронат Бромантанов
Против грозной Северной Македонии действительно историю грандиозную сотворил, тут не поспоришь.
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Best game on Earth
Бабло побеждает добро!
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Вячеслав Смирнов
Ответ vzi
Комментарий удален модератором
чем это? проекты он брал сложные, результат давал...но променять италию так это крайне странно, ты хоть доработай цикл, или скажи типа поругался и ухожу, а говорить я не иду к дикарям за деньги и через неделю уже у них сидит это кактм дураком надо быть)
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Человек1991
Манчини: надеюсь сотворю как со сборной Италией на Чемпионате Европы, а не натворю как с Зенитом в Чемпионате России. ))
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Crosby84
Манчини: ’Пора творить историю и натурализовать футболистов!’💪
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