У Холанда 3 гола в 3 первых матчах АПЛ. Лучший бомбардир прошлого сезона делит лидерство с 3 игроками
Эрлинг Холанд забил 3 гола в первых 3 матчах АПЛ.
В матче 3-го тура против «Шеффилд Юнайтед» Холанд открыл счет на 63-й минуте. В первом тайме встречи форвард «Манчестер Сити» не реализовал пенальти, пробив в штангу.
В матче 1-го тура против «Бернли» (3:0) норвежец отметился дублем.
Таким образом Холанд, ставший лучшим бомбардиром прошлого сезона с 36 голами, сейчас делит лидерство с Тайво Авонийи («Ноттингем Форест»), Солли Марчем («Брайтон») и Брианом Мбемо («Брентфорд»).
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Сити» (0:1, второй тайм).
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В 2010 году ЧМ выиграла сборная Испании, а ЗМ получил человек, который в 1/4 получил 0:4 от Германии
Нам сказали 🗣️ статистика у Месси круче, чем у Иньесты и Снейдера 💪👌
Тоже самое сказали и Ван Дейку
Странно только, что статистика не помогла Роналду получить ЗМ в 2018, Левандовскому в 2021, а тут ещё и Холланда ужимают в праве получить полностью заслуженный ЗМ
Двойные стандарты, да, они такие
Голосование кстати через 10 дней, лучше подготовь заранее комментарий как несправедлив мир к Роналду ибо Месси выиграет 8 ЗМ.
Холанду надо было не пропадать во всех решающих матчах ЛЧ.
В сезон 22 - 23 входит главный турнир в истории спорта ФИФА ЧМ, с аудиторией в несколько миллиардов человек.
В прямом эфире они наблюдали как один бельгиец не вышел из группы со сборной номером 1 рейтинга.
А другой и вовсе через стыки с ноунеймами не смог попасть на главный турнир в футболе.
Это явно добавит бонусов в голосование)))