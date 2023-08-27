У Холанда 3 гола в 3 первых матчах АПЛ. Лучший бомбардир прошлого сезона делит лидерство с 3 игроками

Эрлинг Холанд забил 3 гола в первых 3 матчах АПЛ.

В матче 3-го тура против «Шеффилд Юнайтед» Холанд открыл счет на 63-й минуте. В первом тайме встречи форвард «Манчестер Сити» не реализовал пенальти, пробив в штангу.

В матче 1-го тура против « » (3:0) норвежец отметился дублем.

Таким образом , ставший лучшим бомбардиром прошлого сезона с 36 голами, сейчас делит лидерство с («Ноттингем Форест»), («Брайтон») и («Брентфорд»).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Сити» (0:1, второй тайм).

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