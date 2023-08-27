У Холанда 3 гола в 3 первых матчах АПЛ. Лучший бомбардир прошлого сезона делит лидерство с 3 игроками

Теги Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Бернли Солли Марч Тайво Авонийи Эрлинг Холанд Бриан Мбемо Футбол

Эрлинг Холанд забил 3 гола в первых 3 матчах АПЛ.

В матче 3-го тура против «Шеффилд Юнайтед» Холанд открыл счет на 63-й минуте. В первом тайме встречи форвард «Манчестер Сити» не реализовал пенальти, пробив в штангу.

В матче 1-го тура против «Бернли» (3:0) норвежец отметился дублем.

Таким образом Холанд, ставший лучшим бомбардиром прошлого сезона с 36 голами, сейчас делит лидерство с Тайво Авонийи («Ноттингем Форест»), Солли Марчем («Брайтон») и Брианом Мбемо («Брентфорд»).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Сити» (0:1, второй тайм).

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63 комментария

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Buharoid
Ответ Artem Piatkov
Если ЗМ не получит человек, побивший рекорд АПЛ (36 голов + 8 ассистов), забивший 12 в ЛЧ, и бонусом 3 в Кубке Англии (победа) то я ничего не понимаю в футболе В 2010 году ЧМ выиграла сборная Испании, а ЗМ получил человек, который в 1/4 получил 0:4 от Германии Нам сказали 🗣️ статистика у Месси круче, чем у Иньесты и Снейдера 💪👌 Тоже самое сказали и Ван Дейку Странно только, что статистика не помогла Роналду получить ЗМ в 2018, Левандовскому в 2021, а тут ещё и Холланда ужимают в праве получить полностью заслуженный ЗМ Двойные стандарты, да, они такие
Есть давно известное правило вручения ЗМ: если Месси в этот год что-то выиграл, ЗМ вручают за трофеи. Если не выиграл, то за статистику.
+134
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+100
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Гусеконь
Ответ Artem Piatkov
Если ЗМ не получит человек, побивший рекорд АПЛ (36 голов + 8 ассистов), забивший 12 в ЛЧ, и бонусом 3 в Кубке Англии (победа) то я ничего не понимаю в футболе В 2010 году ЧМ выиграла сборная Испании, а ЗМ получил человек, который в 1/4 получил 0:4 от Германии Нам сказали 🗣️ статистика у Месси круче, чем у Иньесты и Снейдера 💪👌 Тоже самое сказали и Ван Дейку Странно только, что статистика не помогла Роналду получить ЗМ в 2018, Левандовскому в 2021, а тут ещё и Холланда ужимают в праве получить полностью заслуженный ЗМ Двойные стандарты, да, они такие
ты с золотой бутсой награду путаешь
+59
-26
+33
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Artem Piatkov
Если ЗМ не получит человек, побивший рекорд АПЛ (36 голов + 8 ассистов), забивший 12 в ЛЧ, и бонусом 3 в Кубке Англии (победа) то я ничего не понимаю в футболе

В 2010 году ЧМ выиграла сборная Испании, а ЗМ получил человек, который в 1/4 получил 0:4 от Германии

Нам сказали 🗣️ статистика у Месси круче, чем у Иньесты и Снейдера 💪👌
Тоже самое сказали и Ван Дейку

Странно только, что статистика не помогла Роналду получить ЗМ в 2018, Левандовскому в 2021, а тут ещё и Холланда ужимают в праве получить полностью заслуженный ЗМ

Двойные стандарты, да, они такие
+92
-66
+26
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Buharoid
Ответ Эмиль Джафаров
При всем уважении: не стоит задвигать на второй план турнир, проходящий раз в 4 года, где человек был самым главным и важным звеном успеха.
В 2010 этот же человек на этом турнире получил полный афедрон мячей от немцев и уехал домой с 0+0, но почему-то именно тогда этот турнир РЕЗКО перестал учитываться.
+24
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+17
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Экспертное мнение
Ответ Artem Piatkov
Если ЗМ не получит человек, побивший рекорд АПЛ (36 голов + 8 ассистов), забивший 12 в ЛЧ, и бонусом 3 в Кубке Англии (победа) то я ничего не понимаю в футболе В 2010 году ЧМ выиграла сборная Испании, а ЗМ получил человек, который в 1/4 получил 0:4 от Германии Нам сказали 🗣️ статистика у Месси круче, чем у Иньесты и Снейдера 💪👌 Тоже самое сказали и Ван Дейку Странно только, что статистика не помогла Роналду получить ЗМ в 2018, Левандовскому в 2021, а тут ещё и Холланда ужимают в праве получить полностью заслуженный ЗМ Двойные стандарты, да, они такие
Где золотой мяч человека, побившего рекорд АПЛ в 2014 году забив 31 гол без единого пенальти, и который вытащил Уругвай из группы против Англии и Италии? Тащивший средний Ливерпуль к лидерству? Нет, ЗМ ушел игроку который вылетел от сборной США (привет из МЛС, лол), и как пассажир взял ЛЧ благодаря заслугам Рамоса, Ди Марии и Бэйла.
+27
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Эмиль Джафаров
Ответ Artem Piatkov
Если ЗМ не получит человек, побивший рекорд АПЛ (36 голов + 8 ассистов), забивший 12 в ЛЧ, и бонусом 3 в Кубке Англии (победа) то я ничего не понимаю в футболе В 2010 году ЧМ выиграла сборная Испании, а ЗМ получил человек, который в 1/4 получил 0:4 от Германии Нам сказали 🗣️ статистика у Месси круче, чем у Иньесты и Снейдера 💪👌 Тоже самое сказали и Ван Дейку Странно только, что статистика не помогла Роналду получить ЗМ в 2018, Левандовскому в 2021, а тут ещё и Холланда ужимают в праве получить полностью заслуженный ЗМ Двойные стандарты, да, они такие
При всем уважении: не стоит задвигать на второй план турнир, проходящий раз в 4 года, где человек был самым главным и важным звеном успеха.
+29
-15
+14
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зак
Ответ Artem Piatkov
Если ЗМ не получит человек, побивший рекорд АПЛ (36 голов + 8 ассистов), забивший 12 в ЛЧ, и бонусом 3 в Кубке Англии (победа) то я ничего не понимаю в футболе В 2010 году ЧМ выиграла сборная Испании, а ЗМ получил человек, который в 1/4 получил 0:4 от Германии Нам сказали 🗣️ статистика у Месси круче, чем у Иньесты и Снейдера 💪👌 Тоже самое сказали и Ван Дейку Странно только, что статистика не помогла Роналду получить ЗМ в 2018, Левандовскому в 2021, а тут ещё и Холланда ужимают в праве получить полностью заслуженный ЗМ Двойные стандарты, да, они такие
Как ты считаешь человек после 2015 года, ниразу не выграв ЛЧ и даже до финала не дойдя и даже не быть лучшим бомбардиром турнира забирает 3 ЗМ, это даже не двойные стандарты, это игра в одни ворота..
+19
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Блуждающий странник
Ответ Leon Betov
Вот забьет 3 гола в МЛС тогда поговорим про ЗМ
Пусть забьет гол в финале ЛЧ или полу-финале или в финале кубка. Пусть станет лидером команды, а не просто форвардом тогда поговорим. Лидер этой команды Де Брюйне, Диаш, Эдерсон и Родри, но никак не Холанд. Родри свой ЗМ заслужил, но тем, что вы на атакующих игроков только наяриваете вы этим и даете ЗМ Месси на блюдечке. Его единственный конкурент даже не котируется в топ-3 хотя он выиграл требл, Лигу Наций со сборной и везде был лидером. Ещё и забил гол в финале ЛЧ и ещё несколько важных голов по сезону, но тут будет истерика из-за рекорда АПЛ по голам. Хотя в чем импакт этого рекорда? Сити до Холанда в АПЛ забил больше и набрал больше очков
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Cruel Snake
Пенку принципиально не хочет забивать. С игры больше нравится
+7
-1
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Leon Betov
Вот забьет 3 гола в МЛС тогда поговорим про ЗМ
+20
-14
+6
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Случайно заскочил
Ответ Artem Piatkov
Если ЗМ не получит человек, побивший рекорд АПЛ (36 голов + 8 ассистов), забивший 12 в ЛЧ, и бонусом 3 в Кубке Англии (победа) то я ничего не понимаю в футболе В 2010 году ЧМ выиграла сборная Испании, а ЗМ получил человек, который в 1/4 получил 0:4 от Германии Нам сказали 🗣️ статистика у Месси круче, чем у Иньесты и Снейдера 💪👌 Тоже самое сказали и Ван Дейку Странно только, что статистика не помогла Роналду получить ЗМ в 2018, Левандовскому в 2021, а тут ещё и Холланда ужимают в праве получить полностью заслуженный ЗМ Двойные стандарты, да, они такие
Холланд не был лучшим даже в своей команде, как он может быть лучшим в мире? Количество голов это про Золотую бутсу, а ЗМ это про влияние на игру. Так вот в Сити лучшим в прошлом сезоне бы КДБ, если кого-то хочешь Месси противопоставить, то именно Де Брюйне конкурент для Месси, а не Холланд, который в полуфиналах и финале ЛЧ просто исчез. Я хоть и симпатизирую Сити, но протаскивать за уши Холланда на ЗМ может только человек видевший только статистику Холланда, но не его игру.
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versus_
Ответ Artem Piatkov
Если ЗМ не получит человек, побивший рекорд АПЛ (36 голов + 8 ассистов), забивший 12 в ЛЧ, и бонусом 3 в Кубке Англии (победа) то я ничего не понимаю в футболе В 2010 году ЧМ выиграла сборная Испании, а ЗМ получил человек, который в 1/4 получил 0:4 от Германии Нам сказали 🗣️ статистика у Месси круче, чем у Иньесты и Снейдера 💪👌 Тоже самое сказали и Ван Дейку Странно только, что статистика не помогла Роналду получить ЗМ в 2018, Левандовскому в 2021, а тут ещё и Холланда ужимают в праве получить полностью заслуженный ЗМ Двойные стандарты, да, они такие
При всем уважении, только не понимающий футбол может требовать Холанду ЗМ. Только решалы получают ЗМ.
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Блуждающий странник
Ответ зак
Кейн ушел, Салах уходит, походу будет сам с собой соревноваться весь сезон..
Никакого соревнования и быть не может. Он играет за супер-атакующую команду где за него делают буквально все. В каждом матче несколько больших шансов минимум. Единственное, что ему может помешать выиграть гонку бомбардиров в АПЛ это травмы
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rigobersong
Только я не пойму, что за мода у глоров португальского цыгана искать конкурентов Месси среди нового поколения:)) Это типа игра такая у обиженых?:)
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Rosdcer
Ответ Artem Piatkov
Если ЗМ не получит человек, побивший рекорд АПЛ (36 голов + 8 ассистов), забивший 12 в ЛЧ, и бонусом 3 в Кубке Англии (победа) то я ничего не понимаю в футболе В 2010 году ЧМ выиграла сборная Испании, а ЗМ получил человек, который в 1/4 получил 0:4 от Германии Нам сказали 🗣️ статистика у Месси круче, чем у Иньесты и Снейдера 💪👌 Тоже самое сказали и Ван Дейку Странно только, что статистика не помогла Роналду получить ЗМ в 2018, Левандовскому в 2021, а тут ещё и Холланда ужимают в праве получить полностью заслуженный ЗМ Двойные стандарты, да, они такие
Всё верно, дружок. Месси получит свой абсолютно заслуженный ЗМ , а ты ничего не понимаешь в футболе. Даже жалко таких как вы.
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Ярик01
Ответ зак
сколько раз Марадона получил ЗМ?
В годы Диего не давали золотой мяч неевропейцам
+3
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зак
Кейн ушел, Салах уходит, походу будет сам с собой соревноваться весь сезон..
+9
-6
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Митрандир цвета хаки
Ответ Artem Piatkov
Если ЗМ не получит человек, побивший рекорд АПЛ (36 голов + 8 ассистов), забивший 12 в ЛЧ, и бонусом 3 в Кубке Англии (победа) то я ничего не понимаю в футболе В 2010 году ЧМ выиграла сборная Испании, а ЗМ получил человек, который в 1/4 получил 0:4 от Германии Нам сказали 🗣️ статистика у Месси круче, чем у Иньесты и Снейдера 💪👌 Тоже самое сказали и Ван Дейку Странно только, что статистика не помогла Роналду получить ЗМ в 2018, Левандовскому в 2021, а тут ещё и Холланда ужимают в праве получить полностью заслуженный ЗМ Двойные стандарты, да, они такие
Если золотой мяч не получит кто-то из числа « лишь бы не Месси », то некий Артем Пятков не перестанет писать на «спортсе» предвзятые простыни текста, так как у него горит одно место из-за своего немощного, давно уже сдавшего, кумира, который уехал плескаться в пустыне среди бедуинов.
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Rosenbaum
Ответ Artem Piatkov
Если ЗМ не получит человек, побивший рекорд АПЛ (36 голов + 8 ассистов), забивший 12 в ЛЧ, и бонусом 3 в Кубке Англии (победа) то я ничего не понимаю в футболе В 2010 году ЧМ выиграла сборная Испании, а ЗМ получил человек, который в 1/4 получил 0:4 от Германии Нам сказали 🗣️ статистика у Месси круче, чем у Иньесты и Снейдера 💪👌 Тоже самое сказали и Ван Дейку Странно только, что статистика не помогла Роналду получить ЗМ в 2018, Левандовскому в 2021, а тут ещё и Холланда ужимают в праве получить полностью заслуженный ЗМ Двойные стандарты, да, они такие
Да, ты ничего не понимаешь в футболе. )
+2
0
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laziofan
Rooooodriiii on fire!!!)
+2
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Oleg
Ответ Artem Piatkov
Если ЗМ не получит человек, побивший рекорд АПЛ (36 голов + 8 ассистов), забивший 12 в ЛЧ, и бонусом 3 в Кубке Англии (победа) то я ничего не понимаю в футболе В 2010 году ЧМ выиграла сборная Испании, а ЗМ получил человек, который в 1/4 получил 0:4 от Германии Нам сказали 🗣️ статистика у Месси круче, чем у Иньесты и Снейдера 💪👌 Тоже самое сказали и Ван Дейку Странно только, что статистика не помогла Роналду получить ЗМ в 2018, Левандовскому в 2021, а тут ещё и Холланда ужимают в праве получить полностью заслуженный ЗМ Двойные стандарты, да, они такие
Артем, не получит Холанд ЗМ, успокойся)))
Голосование кстати через 10 дней, лучше подготовь заранее комментарий как несправедлив мир к Роналду ибо Месси выиграет 8 ЗМ.
Холанду надо было не пропадать во всех решающих матчах ЛЧ.
+14
-12
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Oleg
Ответ Live_Kost
Ну по-любому кто-то из Сити должны получить по логике, Де Брюйне или Холанд
ЗМ теперь вручают за сезон.
В сезон 22 - 23 входит главный турнир в истории спорта ФИФА ЧМ, с аудиторией в несколько миллиардов человек.
В прямом эфире они наблюдали как один бельгиец не вышел из группы со сборной номером 1 рейтинга.
А другой и вовсе через стыки с ноунеймами не смог попасть на главный турнир в футболе.
Это явно добавит бонусов в голосование)))
+2
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ВасилийАлибабаевич
Ответ Artem Piatkov
Если ЗМ не получит человек, побивший рекорд АПЛ (36 голов + 8 ассистов), забивший 12 в ЛЧ, и бонусом 3 в Кубке Англии (победа) то я ничего не понимаю в футболе В 2010 году ЧМ выиграла сборная Испании, а ЗМ получил человек, который в 1/4 получил 0:4 от Германии Нам сказали 🗣️ статистика у Месси круче, чем у Иньесты и Снейдера 💪👌 Тоже самое сказали и Ван Дейку Странно только, что статистика не помогла Роналду получить ЗМ в 2018, Левандовскому в 2021, а тут ещё и Холланда ужимают в праве получить полностью заслуженный ЗМ Двойные стандарты, да, они такие
Да, ты ничего в футболе не понимаешь. Лёжа на диване его нельзя понять.
+7
-5
+2
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ВасилийАлибабаевич
Ответ зак
Как ты считаешь человек после 2015 года, ниразу не выграв ЛЧ и даже до финала не дойдя и даже не быть лучшим бомбардиром турнира забирает 3 ЗМ, это даже не двойные стандарты, это игра в одни ворота..
Марадона никогда не выигрывал ЛЧ... ЧМ взял только раз. Так почему его признали лучшим игроком 20-го века? Видать и ты не понимаешь ничего. Увы..
+5
-3
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Блуждающий странник
Ответ зак
в сборной Норвегии тоже за него делают, он и там много забивает.
И там много делают, да. Плюс сам Холанд талант. Да и "много" растяжимое понятие, на фоне Ман Сити меньше явно. Соперников уровень тоже сомнительный местами. Гибралтар, Кипр и тд, а с середняками стата проседает. Не в упрек ему, но тут любой форвард играя за Ман Сити выиграет гонку бомбардиров
+2
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