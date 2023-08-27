ФХР разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го («Матч ТВ»)

ФХР разрешила Ивану Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024 года.

Как сообщает «Матч ТВ», Федерация хоккея России одобрила заявку ЦСКА на вратаря Федотова. При этом в настоящий момент он не может играть за клуб в КХЛ, так как ИИХФ дисквалифицировала его до 1 января 2024-го.

По данным телеканала, Федотов сможет выступать за ЦСКА только после истечения дисквалификации или решения дисциплинарного комитета о снятии отстранения с вратаря.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.

Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Президент ЦСКА о Федотове: «Он будет играть с 1 сентября, клуб прошел заявку в ФХР и КХЛ. Юридически мы все правильно сделали, считаю»