ФХР разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го («Матч ТВ»)

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

ФХР разрешила Ивану Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024 года.

Как сообщает «Матч ТВ», Федерация хоккея России одобрила заявку ЦСКА на вратаря Федотова. При этом в настоящий момент он не может играть за клуб в КХЛ, так как ИИХФ дисквалифицировала его до 1 января 2024-го.

По данным телеканала, Федотов сможет выступать за ЦСКА только после истечения дисквалификации или решения дисциплинарного комитета о снятии отстранения с вратаря.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. 

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. 

Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Президент ЦСКА о Федотове: «Он будет играть с 1 сентября, клуб прошел заявку в ФХР и КХЛ. Юридически мы все правильно сделали, считаю»

 

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52 комментария

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alexandrow
Ахаахахахахахахахаахахахахахах
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Ярик01
Попкорн готов, Ротены против Сечина, жаба против змеи.
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Bartez1986
Третьяк: мне по фиг на Федотова, у нас мало катков
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Олег Кузнецов
Ответ alexandrow
Ахаахахахахахахахаахахахахахах
Есмантович, ставь Федотова на игру обязательно.) Читатели Спортс желают зрелищ.)
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askmi13
НУ по крайнем-мере - достойно со стороны ФХР
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Assasin2
Лицо Есмантовича в студию
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Ловушка Джокушкера
Знатно по губам провели этим псевдоармейским рэкетирам😄
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Человек_Легенда
Ответ Оригинальный Ник
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А англосаксы находятся у Вас рядом в комнате?)
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gukmamop
А они хороши
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AVKU
Смело со стороны ФХР. Посмотрим, на сколько они готовы поспорить с шефом ЦСКА.
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Roman Araslanov
Кожевников заявлял в ИИХФ «политические проститутки», и на дисквалифицию Федотова надо наплевать, получается ФХР подчиняется политическим проституткам?)
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Lavrentiy0602
какой-то нефартовый Иван совсем. может подклад какой у него где имеется, сглаз какой-нибудь, ну не дают играть и все тут.
надо валить в НХЛ из этого шапито
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Андрей Балабаев
Ответ dmitriy1981
Разумно, чтоб не было соблазна всех подставить. Жаль, что только у ЦСКА нет плана Б, кто у них вратарём то будет
Максим Третьяк). Ну или Владислав
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну что, посмотрим, насколько федерация готова идти до конца, если цске это не понравится
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Manas Zhumadilov
где там все вопящие про особый путь ?)))
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Ярик01
Ответ Олег Кузнецов
Есмантович, ставь Федотова на игру обязательно.) Читатели Спортс желают зрелищ.)
Так это технарь - без разрешения ФХР.
Скорее всего даже в электронную заявку не впихнуть.
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Manas Zhumadilov
Ответ Bartez1986
Третьяк: мне по фиг на Федотова, у нас мало катков
надо строить катки вокруг катков)
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dmitriy1981
Разумно, чтоб не было соблазна всех подставить. Жаль, что только у ЦСКА нет плана Б, кто у них вратарём то будет
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Запад-Восток
Неожиданно..
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Dragon10
Нет никакой чёткой позиции, что у ФХР, что у Федотова. Как ласковый телок, хотят сразу у двух маток...
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Atsuktuvas
Всегда можно наплевать на ФХР. Если слюны много - какая разница на кого плевать...
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serious fan
Ожидаемое решение. КХЛ под цска. Фхр под Вротенбергом (Ска).
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Fona
Куколдят его, проявил свою покорность после армии, а теперь еще полгода будет сидеть без нее, а там и до года недалеко, вот и загублена карьера по собственной глупости, нужно было валить из Дубая в другую сторону
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alexus-1990
Ответ Олег Кузнецов
Есмантович, ставь Федотова на игру обязательно.) Читатели Спортс желают зрелищ.)
я думаю он поставит))
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Konstantin Zagainov
Ну вот и посмотрим у кого о*ко крепче. Или Есмантович уже настолько уверен, что "держит Бога за бороду", что готов на всех "положить"?
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