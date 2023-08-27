«Гном, ты обезумел, остановись». Ди Мария – Месси об очередном голе за «Интер Майами»
Анхель Ди Мария назвал Лионеля Месси безумным гномом после дебютного гола в МЛС.
Клуб с аргентинским форвардом в составе одержал гостевую победу над «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).
Месси дебютировал в лиге в этом матче, до этого он играл за команду только в других турнирах. Лео вышел на замену на 60-й минуте и забил второй гол «Интера» на 89-й минуте.
«Гном, ты обезумел, остановись 🔥🔥🔥», – написал Ди Мария в комментариях инстаграма партнера по сборной Аргентины.
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В главной роли Лионель Месси
«Мне в карьере не хватало вишенки на торте: игры с Месси в одном клубе.
Я всегда называю его «гном». Не с самого начала, но стал так делать, когда мы подружились. Он давно называет меня Fide («лапша», прозвище Ди Марии из-за его худобы – прим. Sports.ru), я называю его «гном». Думаю, так и останется.
Так что тут ничего удивительного... Обычное дружеское отношение у них:)
- Спокойно, Дуремар, я знаю, что делаю.