«Гном, ты обезумел, остановись». Ди Мария – Месси об очередном голе за «Интер Майами»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария Нью-Йорк Сити Интер Майами ахахаха Футбол

Анхель Ди Мария назвал Лионеля Месси безумным гномом после дебютного гола в МЛС.

Клуб с аргентинским форвардом в составе одержал гостевую победу над «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0). 

Месси дебютировал в лиге в этом матче, до этого он играл за команду только в других турнирах. Лео вышел на замену на 60-й минуте и забил второй гол «Интера» на 89-й минуте.

«Гном, ты обезумел, остановись 🔥🔥🔥», – написал Ди Мария в комментариях инстаграма партнера по сборной Аргентины.

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47 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Ответ Bishkek Manutd
Тонкий троллинг от Ди Марии)
Интересно, что тут тонкого?
+27
-5
+22
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Стахович
Это возмутительно.Какой еще гном?Он лепрекон,с рыжей бородой и с горшком золота
+20
-4
+16
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Aleksey Yashin
"Сумасшедший гном в Майами"
В главной роли Лионель Месси
+10
0
+10
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Отец Абду
Ответ Кефтеме
Ди Мария тролль 😂👍
Полузащитник сборной Аргентины и «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассказал о своей дружбе с партнером по обеим командам Лионеле Месси.

«Мне в карьере не хватало вишенки на торте: игры с Месси в одном клубе.

Я всегда называю его «гном». Не с самого начала, но стал так делать, когда мы подружились. Он давно называет меня Fide («лапша», прозвище Ди Марии из-за его худобы – прим. Sports.ru), я называю его «гном». Думаю, так и останется.

Так что тут ничего удивительного... Обычное дружеское отношение у них:)
+10
-1
+9
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&_Bishep_&
Домашний матч против Ливерпуля в 2019 получается был последнем выдающимся для него в большом клубном футболе?
+10
-4
+6
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2vdhrvmmzf
Ответ Moscwow
Это не во всяких колхозах по 6 голов за сезон забивать с деревяхами Мбаппе и Неймаром, тут уровень настоящего соккера💪
Это не во всяких ЧМ весь мир на колени ставить, это уровень 💪
+8
-4
+4
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градус ненависти
Ответ Bishkek Manutd
Тонкий троллинг от Ди Марии)
страшно представить что для вас - не тонкий троллинг
+4
0
+4
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Александр Северный
Ответ rigobersong
роналду🐓
и 🐬
+4
-2
+2
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Alex CSKA
Ахаха красавец 👍
+2
0
+2
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Pb-SE
- Гном, остановись.
- Спокойно, Дуремар, я знаю, что делаю.
+3
-1
+2
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Кефтеме
Ответ Аморалинни
Почему ему можно писать "гном", а на спортсе это запрещено?))
Ведь Ди Мария это написал в инсте, а не в спортс ру. Вот поэтому ему можно
+2
-1
+1
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Кефтеме
Ответ А. Мостовой
Даже партнеры по сборной унижают коротышку, вся суть... Купленные Золотые мячи не купят уважение людей..
Опять заговор, скоро президентом мира сделают, держись бра
+1
0
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ &_Bishep_&
Домашний матч против Ливерпуля в 2019 получается был последнем выдающимся для него в большом клубном футболе?
в принципе в футболе
+1
-1
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Александр Северный
Ответ &_Bishep_&
Домашний матч против Ливерпуля в 2019 получается был последнем выдающимся для него в большом клубном футболе?
да и выездной против ливера был не плохим. если бы Суарес реализовал свои моменты с пасов Лео, то Барселона прошла дальше.
+3
-3
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Гамарджоба Генацвале
Ответ TaR
Для всего мира он бог, а для кого-то просто гном) Хоть какое-то напоминание что Месси тоже человек)
Эммм, гном - это как бы не человек)
+1
-1
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зак
Ответ Аморалинни
Почему ему можно писать "гном", а на спортсе это запрещено?))
потому клоун вроде Клизмова удаляет коментарии, своего любимого..
+1
-1
0
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Кефтеме
Ди Мария тролль 😂👍
+7
-7
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Налоги Хёнесса
Ответ rigobersong
ИИ сайта уже автоматически может определять ориентацию, 21 век и технологии творят чудеса!:) Возможно они синхронизируют вас вместе с Должуном, что бы вы были вместе:))
Время идет, должуня растет и развивается, и сейчас его агрессия все чаще выглядит забавной и в цель. Ты - нет.
0
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Кефтеме
Ответ Отец Абду
Полузащитник сборной Аргентины и «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассказал о своей дружбе с партнером по обеим командам Лионеле Месси. «Мне в карьере не хватало вишенки на торте: игры с Месси в одном клубе. Я всегда называю его «гном». Не с самого начала, но стал так делать, когда мы подружились. Он давно называет меня Fide («лапша», прозвище Ди Марии из-за его худобы – прим. Sports.ru), я называю его «гном». Думаю, так и останется. Так что тут ничего удивительного... Обычное дружеское отношение у них:)
Видел это
0
0
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Молодой Френки
9ый золотой мяч конечно будет трудновато взять, но если Месси с Интер Майями возьмет все трофеи и еще раз Кубок Америки, то всё возможно
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Не уверен!!
Интересно Кавани отстранили за оскорбление в инсте, которое он по сути не делал. А тут футболист в наглую оскорбляет всех людей не высокого роста и ему это сойдёт с рук?
+1
-1
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Роман
А за такие слова удаляют комментарий на sports) А если это в заголовке то норм.
+2
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Денис Ширинов
В пустые коронный, Нью-Йорку похоронный
+2
-2
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Машина Мощная
the GOAT это старый серийный маньяк который с 18.12.2022 увеличил количество своих жертв в миллионы раз и не стал останавливаться
+1
-1
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Роман
Посмотрите повтор гола) Защитники Макдональдс стоят и не пытаются отбирать. Но их понять можно, они весь день развозили пиццу.
+3
-3
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