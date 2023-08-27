«Гном, ты обезумел, остановись». Ди Мария – Месси об очередном голе за «Интер Майами»

Анхель Ди Мария назвал Лионеля Месси безумным гномом после дебютного гола в МЛС.

Клуб с аргентинским форвардом в составе одержал гостевую победу над « » (2:0).

дебютировал в лиге в этом матче, до этого он играл за команду только в других турнирах. Лео вышел на замену на 60-й минуте и забил второй гол «Интера» на 89-й минуте.

«Гном, ты обезумел, остановись 🔥🔥🔥», – написал Ди Мария в комментариях инстаграма партнера по сборной .

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