«Я против мачизма». Тренер женской сборной Испании осудил Рубиалеса за поцелуй с Эрмосо. Ранее глава RFEF поддерживал его в конфликте с футболистками

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен ЧМ по футболу среди женщин дискриминация Дженнифер Эрмосо Футбол

Тренер женской сборной Испании осудил Луиса Рубиалеса за поцелуй с футболисткой.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

«Случившиеся события – настоящий нонсенс, они породили беспрецедентную ситуацию, запятнавшую заслуженную победу наших футболисток и нашей страны.

Я глубоко сожалею, что победе испанского женского футбола был нанесен ущерб из-за ненадлежащего поведения нашего руководителя Луиса Рубиалеса. Нет сомнений, что это неприемлемо и совершенно не отражает те принципы и ценности, которые я отстаиваю в жизни, в спорте вообще и в футболе в частности.

Без всяких полутонов я против мачизма, поведение, далекое от образа передового и развитого общества. Создалась явно нежелательная атмосфера, вместо того, что должно было стать великим праздником испанского спорта и женского спорта. Поэтому я передал это заявление Рубиалесу.

Я подтверждаю свою непоколебимую приверженность продвижению спорта, являющегося моделью равенства и уважения в нашем обществе», – говорится в заявлении Хорве Вильды.

Отметим, что Вильда и значительная часть женской сборной Испании конфликтуют с 2022 года. В сентября прошлого года 15 футболисток отказались играть за сборную и попросили уволить тренера. Рубиалес отказался делать это, а на недавнем выступлении публично предложил Вилье продлить контракт.

Против босса испанского футбола уже премьер-министр – из-за скандала с поцелуем в губы игрока женской сборной

Реакция на Рубиалеса: уже более 80 футболисток отказались играть за Испанию, «позорище» от Касильяса, приложил и Тебас

«Поцелуя достаточно, чтобы меня убрать? Я не уйду. Не уйду». Рубиалес борется, хотя все ждали отставки

Рубиалес отбивается «доказательствами» взаимности поцелуя. Его уже отстранила ФИФА

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

51 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артур Артур
И ты, Брут...
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аморалинни
Под шумок решил вернуть себе расположение ушедших девушек, кинув человека, который спас его))
Надеюсь Гигачад его уволит после такого
+28
-9
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ильин
Ответ Bernd Leno
Ну так-то фотки с другого ракурса если не снимают с Рубиалеса вину, то существенно смягчают Если раньше всё подавалось так, будто "мачо Рубиалес" внезапно схватил мимо проходившую Эрмосо за голову и впился в неё, то потом выяснилось, что она сама начала физический контакт, причём довольно тесный После чего он на эмоциях добавил поцелуй к этим обнимашкам-поднимашкам
Не-не-не, вы чего. Теперь по современной повесточке женщинам можно мужчину хоть отстрапонить - никто о защите прав или о личном пространстве не будет говорить. А вот если мужчина просто поцеловал девушку, открыл перед ней дверь, сделал комплимент - это женоненавистничество и сексизм, физическое насилие. Теперь такое реальное положение дел
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pigmalion
Ответ Asan_K
и я Брут
Все мы люди - брутья
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bernd Leno
Ну так-то фотки с другого ракурса если не снимают с Рубиалеса вину, то существенно смягчают
Если раньше всё подавалось так, будто "мачо Рубиалес"
внезапно схватил мимо проходившую Эрмосо за голову и впился в неё, то потом выяснилось, что она сама начала физический контакт, причём довольно тесный
После чего он на эмоциях добавил поцелуй к этим обнимашкам-поднимашкам
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Когда футболистки попросили его уволить,Рубиалес его поддержал. Мда. Эталонный лицемер.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bad_bear
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Алексей Ильин
Не-не-не, вы чего. Теперь по современной повесточке женщинам можно мужчину хоть отстрапонить - никто о защите прав или о личном пространстве не будет говорить. А вот если мужчина просто поцеловал девушку, открыл перед ней дверь, сделал комплимент - это женоненавистничество и сексизм, физическое насилие. Теперь такое реальное положение дел
в точку 👌
в современном обществе даже комплименты нужно аккуратно делать барышням, а то могут обвинить в домогательствах и попытке изнасилования 😬
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HRYNDEL
Такую фигню раздули , будто он её отшпиливилил прямо на глазах у всего мира!!!
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KTK
Снял одну обувь, надел другую
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АРТУР АЛИЕВ
"Вовремя предать – это не предать, а предвидеть."
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Караваев
они победу на ЧМ хоть отметили ?
или секундная тупость главы все перекрыла ?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nick Crosier
Не,этот лысый не из робкого десятка. Простым поцелуем его не заставишь сдаться. Скорее всего скоро всплывут истории о домогательстве,расизме и коррупции.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HRYNDEL
Ответ PolarBear
При чем там порно снимают на каждом углу в Гейропе тоннами. Всяких разных, и всё нормально, а тут поцелуй ужас значит для них
Да там походу уже у 50% населения кукуха улетела так что не поймать уже!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ PolarBear
При чем там порно снимают на каждом углу в Гейропе тоннами. Всяких разных, и всё нормально, а тут поцелуй ужас значит для них
так в порно все по согласию, у них и договора имеются
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hong Kil
Обратное мачизму, это же п-страдальцы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Стреблянский
Понятно, что тексты им пишут, но как же они вычурно-пафосны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ Дмитрий Караваев
они победу на ЧМ хоть отметили ? или секундная тупость главы все перекрыла ?)
Да никому не интересна победа в женском футболе, всем интересен поцелуй на камеру
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexis 5715
Ответ UssoLichi
Один поцелуй и все полетело в тартарары.. вот почему мне не нравится запад..
Чего то местные либералы тебе ещё не ответили))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Verhovn
У нас в России другие формулировки. Это называется - кобелизм. Суть дела не менят, но, это было сделано на эмоциях, которые захлеснтнули. Предлагаю: понять и просить.. Или ваше сердце - мусорный бак!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клирик
Может он всё таки 10 детей убил и съел, а мы не знаем?))
Такую фигню из-за поцелуя раздули....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zho3716
Отплатил за предобрейшее)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
UssoLichi
Один поцелуй и все полетело в тартарары.. вот почему мне не нравится запад..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
А это точно мачизм?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pushka Zotova
История одного предательства...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
Ответ Евгений Шазиев
Мачо - самец. Поведение самца.
А если не мачо, то не самец и не поведение самца по вашей логике?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий