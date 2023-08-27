«Я против мачизма». Тренер женской сборной Испании осудил Рубиалеса за поцелуй с Эрмосо. Ранее глава RFEF поддерживал его в конфликте с футболистками

Тренер женской сборной Испании осудил Луиса Рубиалеса за поцелуй с футболисткой.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

«Случившиеся события – настоящий нонсенс, они породили беспрецедентную ситуацию, запятнавшую заслуженную победу наших футболисток и нашей страны.

Я глубоко сожалею, что победе испанского женского футбола был нанесен ущерб из-за ненадлежащего поведения нашего руководителя . Нет сомнений, что это неприемлемо и совершенно не отражает те принципы и ценности, которые я отстаиваю в жизни, в спорте вообще и в футболе в частности.

Без всяких полутонов я против мачизма, поведение, далекое от образа передового и развитого общества. Создалась явно нежелательная атмосфера, вместо того, что должно было стать великим праздником испанского спорта и женского спорта. Поэтому я передал это заявление Рубиалесу.

Я подтверждаю свою непоколебимую приверженность продвижению спорта, являющегося моделью равенства и уважения в нашем обществе», – говорится в заявлении Хорве Вильды.

Отметим, что Вильда и значительная часть женской сборной Испании конфликтуют с 2022 года. В сентября прошлого года 15 футболисток отказались играть за сборную и попросили уволить тренера. Рубиалес отказался делать это, а на недавнем выступлении публично предложил Вилье продлить контракт.

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