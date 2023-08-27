Смольников завершил карьеру в 35 лет. Он трижды стал чемпионом России с «Зенитом» и играл на ЧМ-2018
Экс-защитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников завершил карьеру.
«Карьеру игрока завершил и уже пошел учиться на тренера.
Хочу искренне поблагодарить всех, с кем свела судьба в качестве футболиста – руководство клубов, ребят, с которыми играл, тренеров, с которыми работал, медицинские и административные штабы команд, за которые выступал. Всем огромное спасибо – без вас моя карьера не сложилась бы!
А самое главное – хотел бы поблагодарить мою семью, которая всегда и во всем поддерживала меня по ходу карьеры и двигала вперед», – сказал 35-летний футболист.
На клубном уровне Смольников играл за «Торпедо» и «Локомотив» (откуда в период с 2009 по 2012 год уходил в аренду в «Урал», «Читу», «Жемчужину» и «Ростов»), «Ростов», «Краснодар», «Зенит» и тульский «Арсенал». Его последним клубом был «Локомотив», из которого он ушел свободным агентом этим летом.
Игорь выиграл 7 трофеев за карьеру, все – с «Зенитом». Трижды он стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России.
Смольников участвовал в чемпионате мира 2018 года, на котором сборная России дошла до 1/4 финала. Всего за национальную команду он провел 30 матчей.
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Жаль, что травмы и прямолинейность не позволили ему задержаться на топовом для РПЛ уровне.
Удачной тренерской карьеры.
Никаких серьёзных травм у него не было. Просто не было мозгов и техники, плюс стали потихоньку разъезжаться ваши Халки с Гараями, вечно его на себе тащивших, вот и не удавалось больше пускать пыль в глаза, что является хорошим игроком.