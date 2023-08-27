Смольников завершил карьеру в 35 лет. Он трижды стал чемпионом России с «Зенитом» и играл на ЧМ-2018

Экс-защитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников завершил карьеру.

«Карьеру игрока завершил и уже пошел учиться на тренера.

Хочу искренне поблагодарить всех, с кем свела судьба в качестве футболиста – руководство клубов, ребят, с которыми играл, тренеров, с которыми работал, медицинские и административные штабы команд, за которые выступал. Всем огромное спасибо – без вас моя карьера не сложилась бы!

А самое главное – хотел бы поблагодарить мою семью, которая всегда и во всем поддерживала меня по ходу карьеры и двигала вперед», – сказал 35-летний футболист.

На клубном уровне Смольников играл за « » и « » (откуда в период с 2009 по 2012 год уходил в аренду в «Урал», «Читу», «Жемчужину» и «Ростов»), «Ростов», « », «Зенит» и тульский « ». Его последним клубом был «Локомотив», из которого он ушел свободным агентом этим летом.

Игорь выиграл 7 трофеев за карьеру, все – с « ». Трижды он стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России.

Смольников участвовал в чемпионате мира 2018 года, на котором сборная России дошла до 1/4 финала. Всего за национальную команду он провел 30 матчей.

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