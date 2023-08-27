Смольников завершил карьеру в 35 лет. Он трижды стал чемпионом России с «Зенитом» и играл на ЧМ-2018

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Торпедо Арсенал Тула Игорь Смольников ЧМ-2018 FIFA Краснодар Матч ТВ Футбол

Экс-защитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников завершил карьеру.

«Карьеру игрока завершил и уже пошел учиться на тренера.

Хочу искренне поблагодарить всех, с кем свела судьба в качестве футболиста – руководство клубов, ребят, с которыми играл, тренеров, с которыми работал, медицинские и административные штабы команд, за которые выступал. Всем огромное спасибо – без вас моя карьера не сложилась бы!

А самое главное – хотел бы поблагодарить мою семью, которая всегда и во всем поддерживала меня по ходу карьеры и двигала вперед», – сказал 35-летний футболист.

На клубном уровне Смольников играл за «Торпедо» и «Локомотив» (откуда в период с 2009 по 2012 год уходил в аренду в «Урал», «Читу», «Жемчужину» и «Ростов»), «Ростов», «Краснодар», «Зенит» и тульский «Арсенал». Его последним клубом был «Локомотив», из которого он ушел свободным агентом этим летом.

Игорь выиграл 7 трофеев за карьеру, все – с «Зенитом». Трижды он стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России.

Смольников участвовал в чемпионате мира 2018 года, на котором сборная России дошла до 1/4 финала. Всего за национальную команду он провел 30 матчей.

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36 комментариев

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Иван Есев
Игорь, спасибо за прекрасную карьеру. Да,звёзд с неба не хватал, но на поле всегда выкладывался на полную и не жалел себя, выжигал правый фланг своими забегами и не боялся идти в стыки.
+83
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+83
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Vovker
Ответ No Fear
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На своем пике по российским меркам был отличным игроком.
+48
-4
+44
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Роберт Дауни-средний
При Боаше был хорош. Таланта не было,но брал старательностью и усердием, никогда не филонил, спокойный как на поле так и вне его. Образцово-показательная карьера, резюмируая. Удачи, Игорь!
+23
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+20
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Dik Delphin
Хорошая карьера получилась,не особо талантливый игрок,засчет работоспособности долго держался на топ уровне .
+13
0
+13
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Alex miranchuk
жалко конечно, но последние годы просто не вывозил, скорости не хватало, хотя игрок качественный
+12
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Flashzzz
Спасибо, Игорь за великолепную игру! 👏
+9
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Владислав88
Ответ No Fear
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Ну хотя бы резкий и быстрый был до обилия травм. Для РПЛ это уже неплохо))
+9
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ЛоуренсАравийский
Игорян работяга, плохих слов сказать не могу, удачи! ✊
+7
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Абдула Магомедсаидов
Ответ milya ololo
топ уровень это альба, алвес, бейл, роберто карлос, майкон. Смольников топ уровень? ухаха
топ уровень по меркам РПЛ гений
+5
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Назар Игорь
Смол из разряда тех кто не играет на рояле, а таскает рояль, без них немыслим футбол. Били его всю карьеру нещадно, он терпел и играл дальше, напоминает в этом Сашу Анюкова.
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soldat2212
Ответ No Fear
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Ты видимо молод и не помнишь. Лет до 26 показывал прям очень сильную игру. А в крыльях и год-два после перехода в зенит вовсе топом был. Очень ярко вперёд утюжил
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Константин Эсперов
Спасибо за гол ПАОКу за Краснодар в ЛЧ
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IgroMan18
Ответ Владислав88
Ну хотя бы резкий и быстрый был до обилия травм. Для РПЛ это уже неплохо))
До сих пор перед глазами его спринты за зенит, и забивал не так уж редко для рпл.
+2
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Spuki _Plai
Спасибо Игорю за игры и то время что он провёл в Питере. Мы не забудем твои забеги по флангу !!!
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fil_spb
Откровенно говоря игрок не великого таланта и мастерства, но самоотверженностью на поле и удивительной выносливостью завоевал себе место в команде, бравшей трофеи. Вообще таких может слегка корявых игроков, но бойцов болельщики любят. И со Смольниковым было так. Так что спасибо за годы в Зените и удачи дальше.
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No Fear
Ответ soldat2212
Ты видимо молод и не помнишь. Лет до 26 показывал прям очень сильную игру. А в крыльях и год-два после перехода в зенит вовсе топом был. Очень ярко вперёд утюжил
Настолько молод, что даже не помню когда он играл в Крыльях. Напомнишь?
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Alex
Спасибо большое за твои игры и самоотверженность! Удачи в дальшей жизни
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ML26
Я был на стадионе, когда он забил сумасшедший гол Крыльям в конце матча. Сейчас посмотрел — это был вообще его первый гол в высшей лиге
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Antonio Gaudi
На пике карьеры был отличным защитником , потом сильно сдал из-за травм. В 2013-2015 годах наверное был самым сильным и сбалансированным правым защитником чемпионата.
Жаль, что травмы и прямолинейность не позволили ему задержаться на топовом для РПЛ уровне.
Удачной тренерской карьеры.
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Эдик Татыкьян
Помню его красивейший гол за Ростов на Олимпе. вроде крылышкам забивал
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riverman1980
Играл на одной сумасшедшей физухе: ни отдать ни принять, игрового интеллекта ноль, постоянные навесы за лицевую. Но носился по полю от и до этого не отнять. Редко кто меня так раздражал, как этот физкультурник. Приход Караваева до сих пор вспоминаю как счастье )
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Shuller18
Ответ Antonio Gaudi
На пике карьеры был отличным защитником , потом сильно сдал из-за травм. В 2013-2015 годах наверное был самым сильным и сбалансированным правым защитником чемпионата. Жаль, что травмы и прямолинейность не позволили ему задержаться на топовом для РПЛ уровне. Удачной тренерской карьеры.
В 2013-2015 годах, а точнее с 2012 по 2022, самым сильным и сбалансированным правым защитником чемпионата с большим отрывом был Марио Фернандес. Твой Смольников в указанный период даже в сборной проигрывал конкуренцию таким бистам как Паршивлюк, Козлов и Ещенко.
Никаких серьёзных травм у него не было. Просто не было мозгов и техники, плюс стали потихоньку разъезжаться ваши Халки с Гараями, вечно его на себе тащивших, вот и не удавалось больше пускать пыль в глаза, что является хорошим игроком.
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Илья Деньгин
Хороший качественный игрок! Не был самым заметным на поле, но свою работу делал хорошо
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Eugn_eugn
Смольников 14-16 топовый краек, быстрый, обостряющий и техничный.
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Виктор Опомах
Ответ Владислав88
Ну хотя бы резкий и быстрый был до обилия травм. Для РПЛ это уже неплохо))
и какой из него тренер, сидеть в студии бла-бла на матче
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