Ультрас «ПСЖ» растянули баннер о Месси перед стадионом «Интер Майами»: «Наконец-то избавились от грубияна»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу болельщики Интер Майами Футбол

Фанаты «ПСЖ» приехали в США, чтобы показать баннер с критикой Лионеля Месси.

Болельщики парижан из группы Collectif Ultras Paris приехали в Форт-Лодердейл, американский город, где расположен стадион «Интер Майами», и развернули баннер, посвященный форварду клуба из Майами, ранее выступавшему за «ПСЖ».

«Месси: наконец-то избавились от грубияна», – гласит надпись на баннере.

Отметим, что фанаты «ПСЖ» показали на вчерашнем матче Лиги 1 с «Лансом» (3:1) баннер с такой же надписью, но посвященный ушедшему из клуба форварду Неймару.

Фото: twitter.com/MegaPSG_

Фанаты «ПСЖ» овацией встретили Мбаппе перед матчем с «Лансом» и скандировали кричалки в его честь после дубля. Килиан не хотел продлевать контракт с клубом

Месси о «ПСЖ»: «Мы с семьей провели два сложных года, не чувствовали себя хорошо. Хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было, – решили, что Майами подходит»

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

130 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люблю Марго Робби
Знатные конечно 🤡 , псж и фанаты достойны друг друга
+240
-20
+220
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Никандров
прибежать на другой конец света,чтобы написать детскую писульку...реальные клоуны,как клуб так и ее желчные фантики
+172
-15
+157
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Они перекрытые это совершенно точно. Что с ними будет когда Мбаппе всё таки уйдёт.
+135
-11
+124
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TaR
Ответ Cruel Snake
Они перекрытые это совершенно точно. Что с ними будет когда Мбаппе всё таки уйдёт.
Избавятся от еще одного грубияна. А потом в пердив)
+98
-3
+95
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дарья Зенькович
Ситуация из разряда «я бежал 10 км, чтобы сказать, что ты мне безразлична»🤡
+93
-6
+87
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рустам Гарипов
У кого то комплекс неполноценности..
+67
-7
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
unreality
Есть ли более тупые фанаты в мире?
+49
-5
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ararat Djan
Донателло все не успокоиться. Было ошибкой переходить в ПСЖ, это недо*клуб в котором нет уважения, проф работников и адекватных болел.
+40
-5
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chris "Birdman" Andersen
Игроки хай класса типа Неймара в расцвете сил вряд ли туда перейдут после такого)
Грандиозное неуважение, конечно
+36
-5
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Footbal naruto
"от грубияна"🤣🤣🤣🤣 пипец они конечно сами называли его сыном шл*** а щас такое Месси против них ничего не делал и не говорил
+32
-4
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
la_masia
Это фанаты клуба которым Мбаппе по губам водит?😁
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Зато Мбаппе, который уже какой год хочет уйти в Реал и пытается выламывать руки ПСЖ, они боготворят )))
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Say Hello to the Robots
Ответ Игорь Горочкин
Комментарий скрыт
Про Неймара? Не далее чем вчера: https://www.sports.ru/football/1115415628-ultras-pszh-vyvesili-banner-ob-uxode-nejmara-nakonecz-to-izbavilis-ot-.html
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Ka
Ответ Ararat Djan
Донателло все не успокоиться. Было ошибкой переходить в ПСЖ, это недо*клуб в котором нет уважения, проф работников и адекватных болел.
Так а какие варианты были? Изначально ошибкой было все лето верить Барсе. А дальше выбор из 2 зол. Ну и выигранный ЧМ в случае с Месси - окупает все страдания от жизни в Париже)
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.©️😃
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blаncо
Есть хоть малейшие сомнения, что это заказная акция от их гнусных хозяев?
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peterson
Идиоты
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зелёный гопник
Французский мешок не достоин чемпионства в новом сезоне!
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
la_masia
Ответ che kaif
При чем тут фанаты реала?
Реал и его фанаты как раз не в теме. Они не потратили на капризы Мбаппе ни копейки 😁
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Ashhabadskiy
Ответ Иван Лапин
Комментарий скрыт
начни с себя
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arty K.
А черепах их, значит, устраивает. Уникальные клоуны
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
madaev
Главный клоун у вас на форварде
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ottomann
Ответ Люблю Марго Робби
Знатные конечно 🤡 , псж и фанаты достойны друг друга
Достойные проводы легенд ,это видимо не про ПСЖ...
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dzhanbekov Shapi
Клоунская команда. Клоунские болельщики
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CopaAmerica
Ответ Игорь Горочкин
Комментарий скрыт
Неймара проводили так же 1 в 1
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий