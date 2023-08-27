Фанаты «ПСЖ» приехали в США, чтобы показать баннер с критикой Лионеля Месси.

Болельщики парижан из группы Collectif Ultras Paris приехали в Форт-Лодердейл, американский город, где расположен стадион « », и развернули баннер, посвященный форварду клуба из Майами, ранее выступавшему за «ПСЖ».

«Месси: наконец-то избавились от грубияна», – гласит надпись на баннере.

Отметим, что фанаты «ПСЖ» показали на вчерашнем матче Лиги 1 с «Лансом» (3:1) баннер с такой же надписью, но посвященный ушедшему из клуба форварду Неймару.

Фото: twitter.com/MegaPSG_

Фанаты «ПСЖ» овацией встретили Мбаппе перед матчем с «Лансом» и скандировали кричалки в его честь после дубля. Килиан не хотел продлевать контракт с клубом

Месси о «ПСЖ»: «Мы с семьей провели два сложных года, не чувствовали себя хорошо. Хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было, – решили, что Майами подходит»

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку