Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. США лидируют в медальном зачете, Испания – 2-я
США лидируют в общем зачете чемпионата мира по легкой атлетике.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2023
Будапешт, Венгрия
Медальный зачет
Золото – серебро – бронза – всего
1. США – 5-2-2 (9)
2. Испания – 2-0-0 (2)
3. Эфиопия – 1-1-2 (4)
4. Великобритания – 1-1-1 (3)
5. Швеция 1-1-0 (2)
6-9. Канада – 1-0-0 (1)
6-9. Сербия - 1-0-0 (1)
6-9. Уганда - 1-0-0 (1)
6-9. Буркина-Фасо – 1-0-0 (1)
10. Ямайка – 0-2-1 (3)
11. Италия – 0-1-1 (2)
12. Куба – 0-1-1 (2)
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