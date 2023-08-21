Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. США лидируют в медальном зачете, Испания – 2-я

США лидируют в общем зачете чемпионата мира по легкой атлетике.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023

Будапешт, Венгрия

Медальный зачет

Золото – серебро – бронза – всего

1. США – 5-2-2 (9)

2. Испания – 2-0-0 (2)

3. Эфиопия – 1-1-2 (4)

4. Великобритания – 1-1-1 (3)

5. Швеция 1-1-0 (2)

6-9. Канада – 1-0-0 (1)

6-9. Сербия - 1-0-0 (1)

6-9. Уганда - 1-0-0 (1)

6-9. Буркина-Фасо – 1-0-0 (1)

10. Ямайка – 0-2-1 (3)

11. Италия – 0-1-1 (2)

12. Куба – 0-1-1 (2)