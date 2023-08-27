На «Ман Сити» и «Ньюкасл» пожаловались в Еврокомиссию из-за возможного нарушения правил ЕС об иностранных субсидиях

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия бизнес Европейский союз деньги Футбол

На «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» пожаловались в Еврокомиссию.

Несколько разных источников обратились в Еврокомиссию с просьбой проверить оба клуба АПЛ на соответствие новым правилам Европейского союза об иностранных субсидиях.

Дело в том, что «Манчестер Сити» фактически владеют шейхи из ОАЭ, а «Ньюкасл» принадлежит Суверенному фонду Саудовской Аравии (PIF). Несмотря на то, что Великобритания вышла из Евросоюза, клубы АПЛ по-прежнему попадают под действие правил об иностранных субсидиях.

«Мы можем подтвердить получение [упомянутых] материалов, касающихся футбольных клубов, включая британские, которые мы оцениваем.

Положение об иностранных субсидиях устраняет искажения, вызванные финансовыми взносами, предоставляемыми правительствами стран, не входящих в ЕС, компаниям, ведущим экономическую деятельность на внутреннем рынке ЕС», – сообщил представитель Еврокомиссии.

На данный момент неизвестно, кто подал жалобы на английские клубы. Daily Mail предположил, что это могла быть Ла Лига, которая двумя неделями ранее пожаловалась на «ПСЖ» в Еврокомиссию, так как считает, что финансирование из Катара искажает рынок и противоречит правилам ЕС. В Ла Лиге отказались от комментариев.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivchev
Ответ AmanEsen
Что еще МС должна нарушить, чтобы ее отстранили от еврокубков как Ювентус и Милан например?
Сначала нужно ПСЖ отстранить тогда,.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KennyN
Они хотя бы в курсе, что королевство уже не входит в ЕС? Или страна все еще подчиняется Еврокомиссии после Брексита и я не прав?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вован Сидорович 136
Тогда и на МЮ, Челси надо жаловаться.
Да у них там походу не одного английского владельца
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кефтеме
Ла Лига сама не развивается и другим не даëт развиваться)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deronda
А ничего что вообще-то Брекзит?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kubinec_
Тебас доносы в крысу строчит )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ophiomorph
Ответ KennyN
Они хотя бы в курсе, что королевство уже не входит в ЕС? Или страна все еще подчиняется Еврокомиссии после Брексита и я не прав?
Дочитать новость не судьба конечно дальше заголовка. Эти клубы ведут бизнес в Европе? Разумеется, да.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AmanEsen
Что еще МС должна нарушить, чтобы ее отстранили от еврокубков как Ювентус и Милан например?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Сейчас шейхи обидятся и выкупят всех игроков из ла лиги в саудовскую Аравию :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eridan
Вертели на всем чем возможно арабы эти жалкие жалобы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nick Powell
Ответ trav
Объясните мне недалекому - но американские владельцы Маню, Ливера, Челси, египетский хозяин Астон Виллы - это же все тоже иностранные субсидии? Почему Мс и Ньюкасл вечно под огнем критики? У них не такие доллары?
Счас бы Глейзеров субсидиями назвать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Князев
Ответ trav
Объясните мне недалекому - но американские владельцы Маню, Ливера, Челси, египетский хозяин Астон Виллы - это же все тоже иностранные субсидии? Почему Мс и Ньюкасл вечно под огнем критики? У них не такие доллары?
Перевели неправильно, речь о гос. субсидиях, state subsidies написано в статье. В Ливерпуле, Ман Ю и Астон Вилле частный капитал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
trav
Ответ Антон Князев
Перевели неправильно, речь о гос. субсидиях, state subsidies написано в статье. В Ливерпуле, Ман Ю и Астон Вилле частный капитал.
Теперь понятно
Но положа руку на сердце, это больше похоже на попытку отжать как у Абрамовича лакомые клубы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivchev
Ответ Nick Powell
Счас бы Глейзеров субсидиями назвать
Так ответ то в чем? На хороший вопрос между прочим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий