На «Ман Сити» и «Ньюкасл» пожаловались в Еврокомиссию из-за возможного нарушения правил ЕС об иностранных субсидиях

На «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» пожаловались в Еврокомиссию.

Несколько разных источников обратились в Еврокомиссию с просьбой проверить оба клуба на соответствие новым правилам Европейского союза об иностранных субсидиях.

Дело в том, что « » фактически владеют шейхи из ОАЭ, а « » принадлежит Суверенному фонду Саудовской Аравии (PIF). Несмотря на то, что Великобритания вышла из Евросоюза, клубы АПЛ по-прежнему попадают под действие правил об иностранных субсидиях.

«Мы можем подтвердить получение [упомянутых] материалов, касающихся футбольных клубов, включая британские, которые мы оцениваем.

Положение об иностранных субсидиях устраняет искажения, вызванные финансовыми взносами, предоставляемыми правительствами стран, не входящих в ЕС, компаниям, ведущим экономическую деятельность на внутреннем рынке ЕС», – сообщил представитель Еврокомиссии.

На данный момент неизвестно, кто подал жалобы на английские клубы. Daily Mail предположил, что это могла быть Ла Лига, которая двумя неделями ранее пожаловалась на «ПСЖ» в Еврокомиссию, так как считает, что финансирование из Катара искажает рынок и противоречит правилам ЕС. В Ла Лиге отказались от комментариев.

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