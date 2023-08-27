На «Ман Сити» и «Ньюкасл» пожаловались в Еврокомиссию из-за возможного нарушения правил ЕС об иностранных субсидиях
На «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» пожаловались в Еврокомиссию.
Несколько разных источников обратились в Еврокомиссию с просьбой проверить оба клуба АПЛ на соответствие новым правилам Европейского союза об иностранных субсидиях.
Дело в том, что «Манчестер Сити» фактически владеют шейхи из ОАЭ, а «Ньюкасл» принадлежит Суверенному фонду Саудовской Аравии (PIF). Несмотря на то, что Великобритания вышла из Евросоюза, клубы АПЛ по-прежнему попадают под действие правил об иностранных субсидиях.
«Мы можем подтвердить получение [упомянутых] материалов, касающихся футбольных клубов, включая британские, которые мы оцениваем.
Положение об иностранных субсидиях устраняет искажения, вызванные финансовыми взносами, предоставляемыми правительствами стран, не входящих в ЕС, компаниям, ведущим экономическую деятельность на внутреннем рынке ЕС», – сообщил представитель Еврокомиссии.
На данный момент неизвестно, кто подал жалобы на английские клубы. Daily Mail предположил, что это могла быть Ла Лига, которая двумя неделями ранее пожаловалась на «ПСЖ» в Еврокомиссию, так как считает, что финансирование из Катара искажает рынок и противоречит правилам ЕС. В Ла Лиге отказались от комментариев.
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Да у них там походу не одного английского владельца
Но положа руку на сердце, это больше похоже на попытку отжать как у Абрамовича лакомые клубы