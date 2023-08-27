У Кейна 3 гола в двух первых матчах за «Баварию» в Бундеслиге. Форвард сделал дубль в игре с «Аугсбургом»

Теги Бавария бундеслига Германия Аугсбург Харри Кейн Футбол

Харри Кейн забил за «Баварию» во втором подряд матче Бундеслиги.

В матче 2-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга» Кейн реализовал пенальти на 40-й минуте после попадания мяча в руку Никласа Дорша в штрафной, а затем забил с игры на 69-й минуте, в касание переправив мяч в ворота.

Ранее Кейн забил в матче с «Вердером» (4:0) в 1-м туре Бундеслиги.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Аугсбург» (2:0, первый тайм).

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15 комментариев

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JENNINGS
Бодрое начало! Желаю продолжать в том же духе!💪
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Алексей Ненахов
Быстро вписался в команду , 30 голов точно к концу сезона будет
+9
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che kaif
Кейн в бавар лиге как Месси в млс
+2
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DonaldBrashear 2.0
Ответ Алексей Ненахов
Быстро вписался в команду , 30 голов точно к концу сезона будет
30 голов у него в прошлом сезону в АПЛ за средний клуб было, а в Баварии в БЛ, он все 40 забьет легко, если не больше.
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Stewee
Может быть, скажу непопулярное мнение, но Кейн в Баварии может доказать, что он лучше Левандовски его времен в Германии.
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Человек1991
Кейнальти приближается к отметке 100 пенальти ))
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Крамбопулос Майкл
В Баварии высокие не быстрые нападающие всегда много забивали: Тони, Гомес, Клозе, Элбер, Лева и т.д
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Хехе, Холланду с Мбаппе имеет смысл напрячься, в этой команде топовый ЦН будет забивать очень много :)
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heache
а зачем срачтвский плеер затемняет картинку? для экономии электроэнергии?
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Ноно Гомес
будет лучшим бомбардиром бндеслиги ожидаемо....
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AF007
Главный претендент на ЗМ-24, учитывая, что Холанда не будет на Евро, а Мбаппе вылетит в 1/8 ЛЧ. А кто-то тут еще упорно спорил, зачем ему уходить из седьмой команды АПЛ))
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Рамос
Не понимаю Перца, который мог бы закрыть вопрос с нападающим как минимум на 2 года...
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Александр Калачев
Ответ Stewee
Может быть, скажу непопулярное мнение, но Кейн в Баварии может доказать, что он лучше Левандовски его времен в Германии.
Да, мне кажется, большинство и так считает Кейна лучше Левы
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