У Кейна 3 гола в двух первых матчах за «Баварию» в Бундеслиге. Форвард сделал дубль в игре с «Аугсбургом»
Харри Кейн забил за «Баварию» во втором подряд матче Бундеслиги.
В матче 2-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга» Кейн реализовал пенальти на 40-й минуте после попадания мяча в руку Никласа Дорша в штрафной, а затем забил с игры на 69-й минуте, в касание переправив мяч в ворота.
Ранее Кейн забил в матче с «Вердером» (4:0) в 1-м туре Бундеслиги.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Аугсбург» (2:0, первый тайм).
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