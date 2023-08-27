У Кейна 3 гола в двух первых матчах за «Баварию» в Бундеслиге. Форвард сделал дубль в игре с «Аугсбургом»

Харри Кейн забил за «Баварию» во втором подряд матче Бундеслиги.

В матче 2-го тура Бундеслиги против « » Кейн реализовал пенальти на 40-й минуте после попадания мяча в руку Никласа Дорша в штрафной, а затем забил с игры на 69-й минуте, в касание переправив мяч в ворота.

Ранее Кейн забил в матче с «Вердером» (4:0) в 1-м туре Бундеслиги.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Аугсбург» (2:0, первый тайм).

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