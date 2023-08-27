Мостовой о жалобах Абаскаля на график: «У тебя 15 игроков в запасе еще, ты чего? Сам Гильермо со всех сторон в плюсе, снимут – уедет с чемоданом денег»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой календарь Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой подчеркнул, что Гильермо Абаскаль зря жалуется на график игр.

«У Абаскаля вообще все замечательно. У него контракт, работа, и вообще он жив и здоров. На что ему жаловаться? Разве что на календарь, ха-ха.

А вот команду лихорадит, еще пару таких матчей – и все взвоют. Конечно, не укладывается в голове, что такая команда с такими футболистами и бюджетом может так просаживаться в чемпионате. Но сейчас еще рано говорить про провал, весь сезон впереди.

Хотя, судя по всему, этот сезон будет очень тяжелым. Они обязаны быть в тройке.

А сам Абаскаль со всех сторон в плюсе. Даже если снимут с должности, то просто уедет с чемоданом денег, и все. Как всегда и происходило с иностранными тренерами.

А он находит еще причины жаловаться на календарь. У тебя 15 футболистов в запасе еще, ты чего? Какой календарь? У тебя такая команда топовая по игрокам, играйте в хороший футбол», – заявил бывший полузащитник «Спартака».

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48 комментариев

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blаncо
Если тебя сам Мостовой упрекает в нытье, то это занавес...
+58
-10
+48
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Дандрей
Царь, по самой сути, так-то прав - два состава у "Спартака" есть.
+27
-3
+24
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Артем Желтиков
Все-таки Мостовой- удивительный человек. Как можно оставаться востребованным футбольным спикером, когда последние 20 лет ты к спорту имеешь примерно такое же отношение, как поддатый сосед, который на коробке просит пробить на технику???
+25
-4
+21
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Артём Амирджанян
Ответ Direct free kick
Абаскаль: "Проблема Мостового, что он никогда не работал тренером в РПЛ"
Абаскаль: "Проблема Мостового, что он играл в футбол"
+13
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+12
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Direct free kick
Абаскаль: "Проблема Мостового, что он никогда не работал тренером в РПЛ"
+15
-5
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Аарон Рэмзи
Ответ blаncо
Если тебя сам Мостовой упрекает в нытье, то это занавес...
Мостовой только и делает, что упрекает всех во всем, о чем ты вообще
+10
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Человек из футбола
предлагаю, чтобы половину Спартака тренировал Мостовой, а другую Абаскаль
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Максим Семин
Мостового похоже больше всего беспокоит именно чемодан денег, с которым он бы сам хотел уехать.
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Артем Желтиков
Ответ #SharkTeam
В роли шута. Только есть предел же
Ну к самому Царю вопросов нет, он понимает, что чем тупее заявление, тем больше кликов. А вот зачем медиа его постоянно цитируют на серьезные темы, а не просто поржать, вот это вопрос)
+5
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savik-A.M.
Ответ blаncо
Если тебя сам Мостовой упрекает в нытье, то это занавес...
Мостовой упрекал всех тренеров Спартака , у него обида на клуб , хоть бы там и Капелла был
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*** Ruslan ***
Ответ Direct free kick
Абаскаль: "Проблема Мостового, что он никогда не работал тренером в РПЛ"
Абаскаль: "Проблема Мостового, что у него даже лицензии нет на тренера"
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Оригинальный Ник
Ответ Артем Желтиков
Ну к самому Царю вопросов нет, он понимает, что чем тупее заявление, тем больше кликов. А вот зачем медиа его постоянно цитируют на серьезные темы, а не просто поржать, вот это вопрос)
Затем, что ты и я, и ещё несколько десятков тысяч человек откроют очередную новость с очередным высказыванием Мостового. Это уже бренд, лидер продаж
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.ru
что то в последнее время даже Зарема Сашу с его высказываниями про Абаскаля не одёргивает...
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#SharkTeam
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
В принципе хорошо было бы Моста посмотреть как тренера Спартака. Играл в футбол под руководством Романцева, имел успехи в чемпионате Испании, зарекомендовал себя как топ-игрок в Европе. Такой специалист точно не облажался бы с Зенитом как рыжий неудачник.
Слушай, ну сам Романцев уже вряд ли сможет в современном футболе. Почему эти индивиды думают что у них получится если будут учить футболу их молодости?
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a2wai
Царь подсиживает.
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Crosby84
Мостовой сейчас учится (с его слов - он и так все это знает) на тренера.
Ему виднее
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#SharkTeam
Ответ Артем Желтиков
Все-таки Мостовой- удивительный человек. Как можно оставаться востребованным футбольным спикером, когда последние 20 лет ты к спорту имеешь примерно такое же отношение, как поддатый сосед, который на коробке просит пробить на технику???
В роли шута. Только есть предел же
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Stanislav Cherchesov
Хочется посмотреть на Мостового в роли тренера того же Спартака. Может после получения лицензии и дадут шанс)
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Сергей Ганжа
Сегодня у Балтики 21 фол, первая жёлтая на 90 вроде) Привет Абаскалю и всем нытикам✌️Заговор🤣
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Честный контроль
Мостовой: Иногда становится жалко рыжего нытика и хочется погладить его по головке. Но чаще против шерстки.
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Доктор Броманталь
Ответ Виталик Украинский
" с таким бюджетом..., с таким составом..." - ничего не напоминает?
Зенит ?
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Maxximus
Ответ igor.igorev
Это когда Мост стал топовым игроком Европы? Топовые игроки в середняках испанского чемпионата не играют.
Бебето, слышал про такого? 😂
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Виталик Украинский
" с таким бюджетом..., с таким составом..." - ничего не напоминает?
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PaVel
В кой и тот веки, Мостовой прав. Ну, т.е. дождался своей фразы....Совпало...
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Тьерри Анри1214
А типа если русского назначат, а потом снимут, у него не будет чемодана денег?
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