Мостовой о жалобах Абаскаля на график: «У тебя 15 игроков в запасе еще, ты чего? Сам Гильермо со всех сторон в плюсе, снимут – уедет с чемоданом денег»

Александр Мостовой подчеркнул, что Гильермо Абаскаль зря жалуется на график игр.

«У Абаскаля вообще все замечательно. У него контракт, работа, и вообще он жив и здоров. На что ему жаловаться? Разве что на календарь, ха-ха.

А вот команду лихорадит, еще пару таких матчей – и все взвоют. Конечно, не укладывается в голове, что такая команда с такими футболистами и бюджетом может так просаживаться в чемпионате. Но сейчас еще рано говорить про провал, весь сезон впереди.

Хотя, судя по всему, этот сезон будет очень тяжелым. Они обязаны быть в тройке.

А сам со всех сторон в плюсе. Даже если снимут с должности, то просто уедет с чемоданом денег, и все. Как всегда и происходило с иностранными тренерами.

А он находит еще причины жаловаться на календарь. У тебя 15 футболистов в запасе еще, ты чего? Какой календарь? У тебя такая команда топовая по игрокам, играйте в хороший футбол», – заявил бывший полузащитник «Спартака».

Регресс «Спартака» заставляет сомневаться в Абаскале. С весны игра только хуже

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