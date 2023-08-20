Захарян перешел в «Реал Сосьедад», Месси взял трофей с «Интер Майами», «МЮ» проиграл, «Реал» выиграл, выпад Дзюбы в адрес комментатора «Матч ТВ» и другие новости

1. Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо», 20-летний полузащитник сборной России подписал контракт до лета 2029 года и взял 12-й номер.

2. «Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэму» (0:2) в гостях во 2-м туре АПЛ, кажется, судья Оливер не назначил явный пенальти в пользу «МЮ». «Ливерпуль» дома выиграл у «Борнмута» (3:1). «Манчестер Сити» на своем поле был сильнее «Ньюкасла» (1:0).

3. «Динамо» дома одержало волевую победу над ЦСКА (2:1) в 5-м туре Мир РПЛ. «Краснодар» дома пропустил на 97-й минуте от «Локомотива» и упустил победу (1:1). «Ростов» был разгромлен «Сочи» (0:4).

4. Артем Дзюба грубо высказался о работе комментатора «Матч ТВ». «Иди ты, ###, знаешь куда?» – реакция Артема на слова Михаила Моссаковского про «вымученный» гол «Локомотива». Футболист на днях был дисквалифицирован условно за инцидент с журналистом.

5. На чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште разыграли 4 комплекта медалей: Краузер, Цегай и Мартин одержали победы, США выиграли смешанную эстафету с мировым рекордом.

6. «Реал» победил «Альмерию» (3:1) на выезде во 2-м туре Ла Лиги благодаря дублю и голевому пасу Беллингема. «Реал Сосьедад» Захаряна упустил победу над «Сельтой» (1:1) на 94-й минуте.

7. «Интер Майами» Лионеля Месси выиграл Кубок лиг, одолев «Нэшвилл» в серии пенальти (1:1, 10:9). Аргентинец продолжает забивать в каждом матче за новую команду (всего 10 голов в 7 играх). Он выиграл 44-й трофей в своей карьере.

8. Цинциннати. Новак Джокович и Карлос Алькарас вышли в финал. Серб победил Александра Зверева, испанец – Хуберта Хуркача.

Арина Соболенко проиграла Каролине Муховой в полуфинале, Ига Швентек уступила Коко Гауфф.

9. «Наполи» обыграл «Фрозиноне» (3:1) в 1-м туре Серии А. «Фиорентина» без Александра Кокорина разгромила «Дженоа» (4:1), «Интер» дома победил «Монцу» (2:0).

10. Александр Овечкин показал вещи из линейки одежды OVIGR8. На них есть слоган «Я в порядке. Русская машина никогда не ломается».

11. «Боруссия» Дортмунд справилась с «Кельном» (1:0) в 1-м туре Бундеслиги. «Байер» дома обыграл «Лейпциг» (3:2).

12. Трансферы. Андрей Лунев перешел в азербайджанский «Карабах». Демирал ушел в «Аль-Ахли» из «Аталанты». «Аль-Хилаль» купил Митровича, «Фулхэм» получит рекордные 45 млн фунтов. «Челси» отдал Зиеша «Галатасараю» в аренду. «Дженоа» арендовала украинца Малиновского у «Марселя».

У Мбаппе нет договоренности об уходе в «Реал», он может остаться в «ПСЖ» не только на сезон. ЦСКА получит около 7 млн евро за Карраскаля от «Динамо». «Зенит» давал 30+5 млн евро за Нереса, «Бенфика» отказала, но питерцы сделают новое предложение. «Уотфорд» ведет переговоры по форварду «Спартака» Николсону. «Милан» намерен подписать Азмуна, форварда хотел вернуть «Зенит».

13. «ПСЖ» сыграл вничью с «Тулузой» (1:1) на выезде во 2-м туре Лиги 1. Килиан Мбаппе вышел на замену на 51-й минуте, вскоре заработал пенальти и реализовал его на 62-й. Но победу не удержали. У тренера Луиса У Энрике в «ПСЖ» 2 ничьих в 2 матчах.

14. Федор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России.

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