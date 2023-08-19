Федор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России (РИА)

Федор Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России.

Об этом сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

Напомним, что Федор Емельяненко возглавлял организацию с июня 2022 года.

Сообщается, что исполнять обязанности президента Союза ММА России до проведения выборов будет первый вице-президент организации Андрей Терентьев.

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