Федор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России (РИА)

Теги MMA Федор Емельяненко Союз ММА России Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России.

Об этом сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

Напомним, что Федор Емельяненко возглавлял организацию с июня 2022 года.

Сообщается, что исполнять обязанности президента Союза ММА России до проведения выборов будет первый вице-президент организации Андрей Терентьев.

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5 комментариев

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Renki
Шо? Опять?!🙈
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FCSM-UL89
Возобновит карьеру значит
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Rumov
Неужели в депутаты?
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Алексей Виноградов
Ничего, братишка заменит. ;-)
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Дмитрий Кутузов
Ждём очередное возвращение! Теперь в поп-ММА...
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