Ласицкене о кепке со словами «добро, любовь, дружба, мир»: «Самые главные и важные чувства и эмоции, которые должны быть в каждом человеке»

Мария Ласицкене объяснила, зачем надела кепку с надписью о мире и дружбе.

Сегодня олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту заняла третье место в финале серии «Королева российского спорта» в Екатеринбурге. На разминку, а затем и на сами соревнования она вышла в кепке со словами «добро», «любовь», «дружба» и «мир».

«Это классная кепка, на ней самые главные и важные чувства и эмоции, которые должны быть в каждом человеке. Я решила, что она должна меня сегодня защитить от солнца», – сказала Ласицкене.