Ласицкене о кепке со словами «добро, любовь, дружба, мир»: «Самые главные и важные чувства и эмоции, которые должны быть в каждом человеке»

Теги сборная России жен прыжки в высоту Мария Ласицкене Королева российского спорта Легкая атлетика

Мария Ласицкене объяснила, зачем надела кепку с надписью о мире и дружбе.

Сегодня олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту заняла третье место в финале серии «Королева российского спорта» в Екатеринбурге. На разминку, а затем и на сами соревнования она вышла в кепке со словами «добро», «любовь», «дружба» и «мир».

«Это классная кепка, на ней самые главные и важные чувства и эмоции, которые должны быть в каждом человеке. Я решила, что она должна меня сегодня защитить от солнца», – сказала Ласицкене.

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14 комментариев

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Код да Винчи
...А слово ’мир’ сейчас не является дискредитацией ВС РФ?
+17
-7
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VictorVallecano
Ответ Гамарджоба Генацвале
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С кулачками, как оказалось. И не совсем добро.
+2
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Вадим Дмитриев
Ответ Код да Винчи
...А слово ’мир’ сейчас не является дискредитацией ВС РФ?
А почему же тоггда у нас носят кепки и куртки с буквами Z и V?
+1
0
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Донован хозяин НБА
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Андрей Романов
Ну , всё ...Новая мишень.Вместо Исинбаевой....Ещё не нашли неоплаченые парковочные места???
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Донован хозяин НБА
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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