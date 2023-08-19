Цинциннати (ATP). 1/2 финала. Алькарас сыграет с Хуркачем, Джокович встретится со Зверевым

Теги Новак Джокович результаты ATP Western & Southern Open Александр Зверев Хуберт Хуркач Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович сыграет с Александром Зверевым в полуфинале в Цинциннати.

Сетка турнира здесь.

Western & Southern Open

Цинциннати, США

13 – 20 августа 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания) Хуберт Хуркач (Польша)
Дата проведения
19 августа, 22.00
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
20 августа, 01.00
Онлайн матча

21 комментарий

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Ан Кот
надеюсь что это будет славная охота за представителями фауны в теннисном мире :)
удачи Новаку и Хуби!
+8
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blancheTheRocket
Выглядит так, что победитель матча Зверев - Джокович заберёт турнир. Алькарас тут совсем ужасен, может сегодня отлететь вполне.
+4
0
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Valery24
Ответ Вегетарианец_
Привет, Лер!) К тому же, как верно заметили в комментариях ниже, в 3-х сетовом формате у них 4-4, корт быстрый, что на руку Звереву с его мощной подачей и фх.
Ну вот и я о том же
Цинци ему отлично подходит,всегда хорошо здесь играл. Легко точно не будет. Хотя если и будет,то мы точно не будем против 😁
+3
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Alex Morhan
Ответ blancheTheRocket
Выглядит так, что победитель матча Зверев - Джокович заберёт турнир. Алькарас тут совсем ужасен, может сегодня отлететь вполне.
Либо они друг друга поубивают, а в финале добьют выжившего
+3
0
+3
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Valery24
Ответ Бен Ротенберг
Зверев поубивает Джоковича? В какой параллельной реальности?
Цепочник неприятен Новаку как соперник вообще-то
+3
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Alex Morhan
Ответ Sincere
Чего тут вспоминают допотопные времена, когда Зверев был намного сильнее, в 2021 году. Киса ужасен, только что впервые за год еле осилил игрока из топ-10, какой блин ему Джокович)
По-твоему прежним он уже никогда не станет?)
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Nikolay Stavrogin
Наконец то оба матча в удобное время)
Ждём финала между...
https://youtube.com/shorts/YzEaLSwUDeE?feature=share
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Stas Salesov
Целый Олимпийский Чемпион против стареющего серба, господи, как же не везет Новаку
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Вегетарианец_
Будет трудный матч для Но1е. Мало того, что игра Джоковича удобна Звереву, так еще Саша всегда выпрыгивает из штанов, чтобы обыграть Новака.
+4
-3
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Вегетарианец_
Если Хуби будет так же хорошо подавать, как в матчах с Циципасом и Попыриным, то должен забирать у Карасика сет, как минимум.
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Alex Morhan
Ответ Бен Ротенберг
Зверев поубивает Джоковича? В какой параллельной реальности?
Ну, два из последних матчей забрал Зверев, в трёх сетовом формате у них 4-4, корт быстрый, как в том же Турине. В целом у них 7-4 в пользу Новака, но там решают шлемы. Но два из этих трёх матчей это чф Австралии 2021 и пф Америки 2021, два очень равных матча, победил Новак головой
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Lanapiano
Удачи Новаку и Хуберту.
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Вегетарианец_
Ответ Valery24
Привет,Паш)вот именно,а кто-то считает,что будет легкая прогулка Тем более Звереву всегда подходил Цинци,хорошо здесь играет
Привет, Лер!) К тому же, как верно заметили в комментариях ниже, в 3-х сетовом формате у них 4-4, корт быстрый, что на руку Звереву с его мощной подачей и фх.
+3
-3
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Alex Morhan
Ответ Вегетарианец_
Будет трудный матч для Но1е. Мало того, что игра Джоковича удобна Звереву, так еще Саша всегда выпрыгивает из штанов, чтобы обыграть Новака.
Пикует, потому что они играют, когда Саша на ходу. Подача/приём, размены с бх решат игру
+2
-2
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Valery24
Ответ Вегетарианец_
Будет трудный матч для Но1е. Мало того, что игра Джоковича удобна Звереву, так еще Саша всегда выпрыгивает из штанов, чтобы обыграть Новака.
Привет,Паш)вот именно,а кто-то считает,что будет легкая прогулка
Тем более Звереву всегда подходил Цинци,хорошо здесь играет
+3
-3
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Бен Ротенберг
Ответ Alex Morhan
Либо они друг друга поубивают, а в финале добьют выжившего
Зверев поубивает Джоковича? В какой параллельной реальности?
+1
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S.Graf
Карасик на разогреве у Величайшего Nо1е.
Ну, а как иначе. А никак.
(сколько бы там плакатиков ни нарисовали))
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Syndycate
Почти уверен, что не будет финала Алькарас - Джокович, кто-то проиграет скорее всего в полуфинале
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Даниил Александров
Карась и огурчик - отличное сочетание
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