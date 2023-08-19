Цинциннати (ATP). 1/2 финала. Алькарас сыграет с Хуркачем, Джокович встретится со Зверевым
Новак Джокович сыграет с Александром Зверевым в полуфинале в Цинциннати.
Сетка турнира здесь.
Western & Southern Open
Цинциннати, США
13 – 20 августа 2023
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Полуфинал
- Дата проведения
- 19 августа, 22.00
- Дата проведения
- 20 августа, 01.00
удачи Новаку и Хуби!
Цинци ему отлично подходит,всегда хорошо здесь играл. Легко точно не будет. Хотя если и будет,то мы точно не будем против 😁
Ждём финала между...
https://youtube.com/shorts/YzEaLSwUDeE?feature=share
Тем более Звереву всегда подходил Цинци,хорошо здесь играет
Ну, а как иначе. А никак.
(сколько бы там плакатиков ни нарисовали))