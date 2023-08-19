Цинциннати (ATP). 1/2 финала. Алькарас сыграет с Хуркачем, Джокович встретится со Зверевым

Новак Джокович сыграет с Александром Зверевым в полуфинале в Цинциннати.

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Western & Southern Open

Цинциннати, США

13 – 20 августа 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал