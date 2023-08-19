«Дженоа» арендовала Малиновского у «Марселя» с правом выкупа

Руслан Малиновский ушел из «Марселя» в «Дженоа».

Лигурийский клуб официально объявил о переходе 30-летнего полузащитника.

перешел из « » в «Дженоа», трансфер оформлен как аренда с правом выкупа. Ранее сообщалось, что сумма выкупа может составить 10 миллионов евро.

Подробную статистику 30-летнего футболиста можно посмотреть здесь.

Фото: официальный сайт «Дженоа»

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