«Дженоа» арендовала Малиновского у «Марселя» с правом выкупа
Руслан Малиновский ушел из «Марселя» в «Дженоа».
Лигурийский клуб официально объявил о переходе 30-летнего полузащитника.
Малиновский перешел из «Марселя» в «Дженоа», трансфер оформлен как аренда с правом выкупа. Ранее сообщалось, что сумма выкупа может составить 10 миллионов евро.
Подробную статистику 30-летнего футболиста можно посмотреть здесь.
Фото: официальный сайт «Дженоа»
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
11 комментариев