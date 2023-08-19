«Дженоа» арендовала Малиновского у «Марселя» с правом выкупа

Теги Марсель лига 1 Франция серия А Италия трансферы Дженоа Руслан Малиновский Футбол

Руслан Малиновский ушел из «Марселя» в «Дженоа».

Лигурийский клуб официально объявил о переходе 30-летнего полузащитника.

Малиновский перешел из «Марселя» в «Дженоа», трансфер оформлен как аренда с правом выкупа. Ранее сообщалось, что сумма выкупа может составить 10 миллионов евро.

Подробную статистику 30-летнего футболиста можно посмотреть здесь.

Фото: официальный сайт «Дженоа»

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
noti22
Пожмёт сегодня руку Алессандро Кокорини?
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Russкий
Вот это поворот. На понижение пошёл пацанчик
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ Жаргал Шадапов
От одного из лучшего Цп серии А до аренды в Дженоа, что произошло за такое короткое время?
Ушёл из Аталанты и из системы Гасперини. Он и в сборной никогда уровня Аталанты не показывал, когда Атланта стала играть осторожнее и прагматичнее то и Малиновский стал менее полезен, сел не скамейке и был продан.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жаргал Шадапов
От одного из лучшего Цп серии А до аренды в Дженоа, что произошло за такое короткое время?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пластик
Ответ Давид Agabekyan
А ещё Миранчук есть. В засаде парень. Надо в Германию ехать, там россияне не играют
Украинец попал в котел
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pucheslav
Ответ Рус Киссенжер
давно пора было. французский футбол ему не подходит.
Он там отыграл то пол года. И продали потому что новый тренер в другой футбол играет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рус Киссенжер
давно пора было. французский футбол ему не подходит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
окечуква
Вне системы Гасперини далеко не то впечатление произвел. Это как со многими игроками Клоппа, например. А так-то Малиновский полузащитник очень хорошего уровня, уж в Дженоа не должен затеряться точно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аморалинни
Ответ Жаргал Шадапов
От одного из лучшего Цп серии А до аренды в Дженоа, что произошло за такое короткое время?
Аталанта губит таланты
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Ответ Аморалинни
Аталанта губит таланты
поэтому они в топ-6 уже лет 7
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий