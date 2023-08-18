Карасев назначен на «Спартак» – «Зенит», Медведев проиграл Звереву, Захарян точно в «Сосьедаде», УЕФА выбрал лучших, «Рубин» уволит Рахимова и другие новости

1. Главным арбитром матча «Зенит» – «Спартак» назначен Сергей Карасев, а прокомментируют самую важную игру лета Журавель и Трушечкин. Тем временем Владислав Безбородов и Сергей Иванов пропустят третий тур РПЛ подряд.

2. Даниил Медведев проиграл Александру Звереву в третьем круге турнира в Цинциннати. Еще одно раннее поражение Даниила, его волшебная игра куда-то пропала. Ну а Зверев впервые после травмы победил соперника из топ-10. Новак Джокович прошел Гаэля Монфиса, Карлос Алькарас одолел Томми Пола.

У женщин Дарья Касаткина проиграла Арине Соболенко в третьем круге.

3. Захарян едет в Ла Лигу – «Динамо» уладило разногласия с агентом игрока и выплатит ему два миллиона евро. При этом семья Арсена была на стороне агента в споре с клубом. Впрочем, проблемы позади, сегодня хавбек прилетает в Испанию.

4. Месси, Холанд и де Брюйне стали финалистами премии УЕФА лучшему игроку сезона-2022/23, Мбаппе не попал даже в топ-5. На приз лучшему тренеру претендуют Гвардиола, Индзаги и Спаллетти, совсем немного не дотянули до топ-3 Де Дзерби и Артета.

5. Похоже, нас ждет вторая отставка в РПЛ – Рашид Рахимов уже сегодня может быть уволен из «Рубина».

6. В квалификации Лиге Европы «Шериф» прошел БАТЭ, «Астана» проиграла «Лудогорцу», «Славия» выбила «Днепр-1». В Лиге конференций «Сабах» Мурада Мусаева по пенальти проиграл «Партизану», «Бешикташ» победил «Нефтчи», «Динамо» Киев выбило «Арис».

7. Владимир Путин наградил главу ОКР Станислава Позднякова орденом Александра Невского.

8. Килиан Мбаппе сообщил окружению, что останется в «ПСЖ», но через год он хочет только в «Реал».

9. Открытая категория с участием трансгендеров появится на Кубке мира по плаванию. Евгений Коротышкин ждет категорий для Железного Человека и Человека-паука.

10. «Спартак» представил красно-черную третью форму, посвященную победам над «Аяксом» в 1998 году. «Милан» показал сиренево-бирюзовую третью форму, которая символизируют инклюзивность.

11. «Салават» в память о Родионе Амирове выведет из обращения 27-й номер.

12. Сергей Бубка покинет World Athletics. Он входил в систему организации 22 года.

13. Глава FA допустил, что мужскую сборную Англии может тренировать женщина – Сарина Вигман, возглавляющая женскую национальную команду.

14. Кевин де Брюйне перенесет операцию и пропустит 3-4 месяца.

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