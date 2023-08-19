Лунев перешел в «Карабах» как свободный агент после ухода из «Байера»

Теги трансферы высшая лига Азербайджан Карабах Андрей Лунев Футбол

Андрей Лунев заключил контракт с «Карабахом».

Бывший вратарь «Зенита» присоединился к участникам чемпионата Азербайджана в качестве свободного агента. По окончании минувшего сезона он покинул «Байер».

Сообщалось, что 31-летний футболист заключит с «Карабахом» двухлетний контракт, а его зарплата составит 200 тысяч евро.

Изображение: twitter.com/FKQarabagh

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14 комментариев

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Cearvm
Слабоват вратарь оказался, хотя в первые сезоны после перехода в Зенит неплохо стоял.
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EVERGREEN
Велком!? Ну прям, Бемвениду, ей богу
+2
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Tilo Wolf
Ответ blаncо
Его ещё не спросили, чей Карабах?
Карабах Лунева, конечно.
+2
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Денис Давыдов
Очередная агентская победа сверхразума смирнова
+1
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Mikko
Остался в Европе, как и хотел...
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blаncо
Его ещё не спросили, чей Карабах?
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-1
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Tilo Wolf
Жаль, в Байере не закрепился. Но молодец, что попытался.
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S.A.N.
Сейчас, конечно, смешно читать комментарии под новостями, когда Лунёв и Коновалов уезжали "развиваться" в Европу. Прогресс, как говорится, на лицо. Первый в Азербайджане, второй в Казахстане. Причём, оба много всякого разного наговорили после отъезда, за что местные алёшки и свидетели #надовалить им чуть ли не рукоплескали)
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Alex Legend
200 тысяч, вот это дааааааа...
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