Лунев перешел в «Карабах» как свободный агент после ухода из «Байера»
Андрей Лунев заключил контракт с «Карабахом».
Бывший вратарь «Зенита» присоединился к участникам чемпионата Азербайджана в качестве свободного агента. По окончании минувшего сезона он покинул «Байер».
Сообщалось, что 31-летний футболист заключит с «Карабахом» двухлетний контракт, а его зарплата составит 200 тысяч евро.
Изображение: twitter.com/FKQarabagh
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