Лунев перешел в «Карабах» как свободный агент после ухода из «Байера»

Андрей Лунев заключил контракт с «Карабахом».

Бывший вратарь «Зенита» присоединился к участникам чемпионата Азербайджана в качестве свободного агента. По окончании минувшего сезона он покинул «Байер».

Сообщалось, что 31-летний футболист заключит с « » двухлетний контракт, а его зарплата составит 200 тысяч евро.

Изображение: twitter.com/FKQarabagh

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