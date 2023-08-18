Чемпионат Англии. «Ноттингем Форест» примет «Шеффилд», «МЮ» в субботу сыграет с «Тоттенхэмом», «Ман Сити» – с «Ньюкаслом»

«Ноттингем Форест» примет «Шеффилд Юнайтед» в стартовом матче 2-го тура АПЛ.

В субботу « » сыграет с « » в гостях, « » примет « ».

В воскресенье «Челси» проведет гостевой матч против « ».

Завершится тур в понедельник матчем «Кристал Пэлас» – «Арсенал».

Матч «Лутон» – «Бернли» был перенесен, так как на хозяева еще не завершили подготовку стадиона для выступления в АПЛ.

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

«Арсенал» после закупки, новая полузащита Клоппа, перезагрузка «Челси» и «Тоттенхэма». АПЛ уже здесь

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