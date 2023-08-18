Чемпионат Англии. «Ноттингем Форест» примет «Шеффилд», «МЮ» в субботу сыграет с «Тоттенхэмом», «Ман Сити» – с «Ньюкаслом»
«Ноттингем Форест» примет «Шеффилд Юнайтед» в стартовом матче 2-го тура АПЛ.
В субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в гостях, «Манчестер Сити» примет «Ньюкасл».
В воскресенье «Челси» проведет гостевой матч против «Вест Хэма».
Завершится тур в понедельник матчем «Кристал Пэлас» – «Арсенал».
Матч «Лутон» – «Бернли» был перенесен, так как на хозяева еще не завершили подготовку стадиона для выступления в АПЛ.
2-й тур
- Дата проведения
- 18 августа, 21.45, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 19 августа, 17.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 19 августа, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 19 августа, 17.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 19 августа, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 19 августа, 22.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 20 августа, 16.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 20 августа, 18.30, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 21 августа, 22.00, «Селхерст Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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