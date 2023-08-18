Чемпионат Англии. «Ноттингем Форест» примет «Шеффилд», «МЮ» в субботу сыграет с «Тоттенхэмом», «Ман Сити» – с «Ньюкаслом»

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«Ноттингем Форест» примет «Шеффилд Юнайтед» в стартовом матче 2-го тура АПЛ.

В субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в гостях, «Манчестер Сити» примет «Ньюкасл». 

В воскресенье «Челси» проведет гостевой матч против «Вест Хэма». 

Завершится тур в понедельник матчем «Кристал Пэлас» – «Арсенал». 

Матч «Лутон» – «Бернли» был перенесен, так как на хозяева еще не завершили подготовку стадиона для выступления в АПЛ. 

Чемпионат Англии

2-й тур

Ноттингем Форест – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
18 августа, 21.45, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вулверхэмптон – Брайтон
Дата проведения
19 августа, 17.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фулхэм – Брентфорд
Дата проведения
19 августа, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ливерпуль – Борнмут
Дата проведения
19 августа, 17.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
19 августа, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Сити – Ньюкасл
Дата проведения
19 августа, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Астон Вилла – Эвертон
Дата проведения
20 августа, 16.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вест Хэм – Челси
Дата проведения
20 августа, 18.30, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кристал Пэлас – Арсенал
Дата проведения
21 августа, 22.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

«Арсенал» после закупки, новая полузащита Клоппа, перезагрузка «Челси» и «Тоттенхэма». АПЛ уже здесь

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11 комментариев

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TeddyLasso
Матч тура, конечно, Аль-Класико: титулованный Аль-Сити встретится с разгоняющимся Аль-Каслем
+3
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+3
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User 0234
Ну наконец-то второй тур лучшей футбольной лиги. Всем командам желаю удачи!
+3
-1
+2
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Данила Данайцев
Топовый тур, Тот- МЮ, МС- Ньюкасл 👍
+2
0
+2
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Oleg Davidenko
сити-ньюкасл огонь матч по многим причинам
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Bashibuzuck
Вперед, Лесники✊✊✊
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Вертуальный
Ноттингем Форест Честно говоря жалко после возвращений в АПЛ накупили всех подряд столько всего выбухали бабла на игроков а отдачи нету ели выкрутились от вылета хотя должны были быть хоть в 10 сятке
+1
-1
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Oleg Davidenko
почему матч Лутон-Бернли перенесен?
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Артем Гладских
Очень интересный тур ! Всем удачи ! без травм ! и здоровья ! и всем кто это читает того же!!
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Артем Гладских
Ответ TeddyLasso
Матч тура, конечно, Аль-Класико: титулованный Аль-Сити встретится с разгоняющимся Аль-Каслем
лучшая лига в мире 🌍
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Фанат спорта01
Ответ Oleg Davidenko
почему матч Лутон-Бернли перенесен?
у лутона нормального стадиона нет.
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Dm Kznts
Ответ Фанат спорта01
у лутона нормального стадиона нет.
то есть раньше эту проблему не решили?
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