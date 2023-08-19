Демирал ушел из «Аталанты» в саудовский «Аль-Ахли». Клуб ранее подписал Фирмино, Мареза, Сен-Максимена, Кессиэ, Менди и Рожера

Теги Аталанта серия А Италия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Мерих Демирал Футбол

Саудовский «Аль-Ахли» объявил о переходе Мериха Демирала из «Аталанты».

Защитник заключил со своим новым клубом контракт, рассчитанный на 3 года.

Состав «Аль-Ахли» ранее пополнили вратарь Эдуар Менди (перешел из «Челси»), защитник Рожер Ибанес («Рома»), хавбеки Франк Кессиэ («Барселона»), Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл»), Рияд Марез («Манчестер Сити») и нападающий Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

Сообщалось, что сумма трансфера Демирала составит 20 миллионов евро, а сам футболист будет получать 13 миллионов за год.

Фото: твиттер «Аль-Ахли»

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29 комментариев

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Оригинальный Ник
Через десять лет никто и не вспомнит, что в Европе когда-то был футбол
+34
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Гоша Петров
Ответ Профессор из Кобхэма
Все равно клубы СА берут в основном середняков и пенсионеров за редкими исключениями. Условный Ньюкасл катком прошелся бы по любой команде СА.
А играющие в основе Ньюкасла Шер,Берн,Таргетт,Лонгстафф,Жоэлинтон,Уиллок,Альмирон они какие то супер звезды?Лучше Милинковича Савича,Невеша,Отавио,Фофана или Демирала,Малколма?Или по твоему пенсионеры как ты назвал Неймар или Бензема не были бы главными звездами Ньюкасла?
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Зелёный гопник
Скажет, что дед болел за Аль-Ахли😅
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Гоша Петров
Ответ Человек1991
Дэмирал посредственный защитник не тянет уровень топ5 лиг , Менди сильно сдал и не попадал в состав Челси последний год, Кесье тоже сдал был запасным в Барселоне, Ибаньес неплохой защитник но нестабильный, Марезу 32 года, последний сезон был в основном на скамейке в Сити, Максимен последний сезон за 40 матчей в Ньюкасле 1 гол, Фирмино 32 год тож идёт, и он уже 2 года не тот и редко попадал в основу Ливера.
прикольно ты настолько заврался,что у тебя Максимену не 26 а 30
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Оригинальный Ник
Ответ rigobersong
Никто не будет играть постонно в пустыне где +40, где сухой воздух, где условия непригодны изначально для футбола:) Это лига обречена изначально:) Хайп пройдет, о лиге забудут быстро:)
Проблемы температуры и влажности решаются продвинутой системой кондиционирования на стадионах и прилегающих территориях. У арабов столько денег, что они весь свой полуостров могут озелененить и наладить инфраструктуру
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NartApsua
Ответ rigobersong
Никто не будет играть постонно в пустыне где +40, где сухой воздух, где условия непригодны изначально для футбола:) Это лига обречена изначально:) Хайп пройдет, о лиге забудут быстро:)
С такими конрактами, которые предлагают клубы СА, футболисты с удовольствием будут играть как минус 40 так и у плюс.
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Overkiller
Ответ St.7
В СА плохо,что усиливаются лишь 4 команды.Уровень чемпионата особо не поднимется,потому что остальные команды так и останутся на месте в развитии.Шейхи должны это понять…
Им нафиг развитие никакое не нужно. Они посмотрели на Катар, куда на ЧМ приехали все лучшие игроки мира и назло им отсыпали миллиарды бабла чтобы прикупить себе в несколько клубов часть лучших на пару-тройку лет. Типа, вы просто провели ЧМ, а мы кого захотим того и купим себе в собственность.
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St.7
Ответ keylargo
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😁
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Overkiller
Ответ Футболшоу
а там фейрплей не работает?
Загуглить было бы быстрее чем писать такой вопрос.
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St.7
Ответ Футболшоу
а там фейрплей не работает?
Бро,вроде нет.
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Гоша Петров
Ответ Профессор из Кобхэма
Не смеши. Бензема туда поехал на пенсию. Или ты думаешь он будет там каждый мяч доигрывать? А уж тем более Неймар?😭 Ну и кого ты назвал? Кто из этих игроков брал ЛЧ не считая заслуженных дедов, а АПЛ? Ла Лигу? Обычные добротные игроки околотопов. Савич человек-миф, никто его не видел в большом клубе, но почему-то все были уверены, что он фантастический игрок. Тем временем ему уже 28, как и Отавио, как и Фофане с выстрелившего Ланса. Середняк Демирал и звезда аж РПЛ Малком. Учитывая лимит, нежелание реальных топов на пике туда ехать - это будет медиалига с играющими старыми звездами и всякими Невешами/Савичами. Желаю удачного просмотра чемпионата водокачки, я лучше на предсезонках буду смеяться с того, как их условные Сельта и Бенфика в газон укатывают.
подожди ты сьехал с темы,расскажи про Ньюкасл и тех игроков их которых я перечислил,или ты прыгать будешь с темы на тему
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Cearvm
Ответ kk.abb
Пока да, но какие составы в СА будут еще через пару окон?
И какими же они будут, если деньги дали только четырем клубам? И даже у них до сих пор половина составов из местных выходит.
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kk.abb
Ответ Профессор из Кобхэма
Все равно клубы СА берут в основном середняков и пенсионеров за редкими исключениями. Условный Ньюкасл катком прошелся бы по любой команде СА.
Пока да, но какие составы в СА будут еще через пару окон?
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Михаил Александрович
по составу, точно лучше чем в Атланте, так что во всех смыслах на повышение!
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St.7
В СА плохо,что усиливаются лишь 4 команды.Уровень чемпионата особо не поднимется,потому что остальные команды так и останутся на месте в развитии.Шейхи должны это понять…
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keylargo
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Футболшоу
а там фейрплей не работает?
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Пепси пеналдувич
СА конечно очень классно выглядит, но пока у них футболисты в среднем уровне Фнл, очеьн много звезд, но они не дадут долгого результата Лиге, а академии развивать они не хотят)
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