Демирал ушел из «Аталанты» в саудовский «Аль-Ахли». Клуб ранее подписал Фирмино, Мареза, Сен-Максимена, Кессиэ, Менди и Рожера
Саудовский «Аль-Ахли» объявил о переходе Мериха Демирала из «Аталанты».
Защитник заключил со своим новым клубом контракт, рассчитанный на 3 года.
Состав «Аль-Ахли» ранее пополнили вратарь Эдуар Менди (перешел из «Челси»), защитник Рожер Ибанес («Рома»), хавбеки Франк Кессиэ («Барселона»), Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл»), Рияд Марез («Манчестер Сити») и нападающий Роберто Фирмино («Ливерпуль»).
Сообщалось, что сумма трансфера Демирала составит 20 миллионов евро, а сам футболист будет получать 13 миллионов за год.
Фото: твиттер «Аль-Ахли»
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
29 комментариев