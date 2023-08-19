Демирал ушел из «Аталанты» в саудовский «Аль-Ахли». Клуб ранее подписал Фирмино, Мареза, Сен-Максимена, Кессиэ, Менди и Рожера

Саудовский «Аль-Ахли» объявил о переходе Мериха Демирала из «Аталанты».

Защитник заключил со своим новым клубом контракт, рассчитанный на 3 года.

Состав «Аль-Ахли» ранее пополнили вратарь Эдуар Менди (перешел из «Челси»), защитник Рожер Ибанес («Рома»), хавбеки Франк Кессиэ («Барселона»), Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл»), Рияд Марез («Манчестер Сити») и нападающий Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

Сообщалось, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро, а сам футболист будет получать 13 миллионов за год.

Фото: твиттер «Аль-Ахли»

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