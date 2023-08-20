Месси – самый титулованный футболист в истории. Лео обошел Дани Алвеса по числу трофеев – 44 против 43

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси Дани Алвес Сборная Аргентины по футболу рейтинги Интер Майами Футбол

Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории.

Форвард «Интер Майами» выиграл 44-й титул в своей карьере, став победителем Кубка лиг. 

Как сообщает Sports Illustrated и ряд других источников, 36-летний аргентинец опередил 40-летнего бразильского защитника Дани Алвеса, выигравшего 43 титула в своей карьере. 

При этом насчет точного числа трофеев у Алвеса нет единого мнения. По разным версиям, у него от 42 до 46 титулов. 

Под сомнение ставятся победа в чемпионате штата Баия и Кубок Нордесте в 2001 году. Тогда Алвес выступал за «Баию». Также не все учитывают Суперкубок Франции-2018, так как в том матче Дани не попал в заявку «ПСЖ», и победу Алвеса со сборной Бразилии на молодежном чемпионате мира-2003.

Месси в составе «Барселоны» 10 раз выигрывал Ла Лигу, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

В составе ПСЖ он 2 раза выигрывал чемпионат Франции и один раз – Суперкубок страны. 

Со сборной Аргентины Лео выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодежный чемпионат мира, а также Финалиссиму.

У Месси сразу трофей в США! Уже 44-й в карьере – Лео не остановить 🤩

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

36 комментариев

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AIBOLIT66
Сейчас Дани Алвес выиграет суд и сравняется по трофеям...
+37
-3
+34
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Tseren031293
Чемпион Мира
7 ЗМ
6 ЗБ
44 трофея (все со сборной и клубом)
5 раз лучший плеймекер
73 за сезон +32 голевые
91 за календарный
1000+ ГП
И россыпь других рекордов, повезло нам видеть игру ВЕЛИЧАЙШЕГО игрока в истории лучшего вида спорта !
+30
-4
+26
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Отец Абду
Лучший игрок в истории футбола! Во всех трёх значимых пунктах он лидер:

1. Имеет больше всех командных трофеев в истории футбола - 44 трофеев ( ЧМ, Копа Америка, ЛЧ, Олимпиада, Кубки, Суперкубки и тд)
2. Больше всех индивидуальных наград - 7 ЗМ, 6 ЗБ, 2 лучший игрок ЧМ и Копа Америки, 3 раза лучший игрок ЛЧ, 8 Пичичи, 5 плеймейкер года и тд
3. Больше всех г+п - 1174 ( Opta)
+23
-5
+18
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Дзмітрый Фарботка
Ответ DonaldBrashear 2.0
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значит вам не нравится футбол как таковой. более совершенного полевого игра просто нет. в чем удовольствие наблюдать 90 минут за условным Роналду или холандом. они в игре пару раз за матч, все остальное время трутся у штрафной в надежде, что кто-то им выдаст передачу. при этом не отрицаю, что они великие игроки.
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Tristan...
К чему привело выдуманное «соперничество» между ГОАТом и простым смертным из Мадейры? ГОАТ достиг абсолютного величия, а Криш - абсолютного Кринжа...
+11
-4
+7
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Мгер Цолакян
Величайший
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Анатолий Антонов
Гениальная карьера лучшего игрока планеты. GOAT
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GuruFutbola
Величайший футболист, величайший командный игрок)
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-2
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Agent Smith
Справедливо. Месси - лучший в истории⚽️
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Константин Юрьевич
Ответ DonaldBrashear 2.0
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каким же надо быть не долеким в жизни и по жизни!!! трудно тебе будет
+3
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Анатолий Шарий
На подходе уже 8 ЗМ
+6
-3
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Дзмітрый Фарботка
даже коману с 30 трофеями в 27 лет будет непросто перебить
+2
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NomerSports
Ответ Полуэктов Пётр
Напрягает, что суперкубки считают за трофеи (не у Месси, а вообще в целом, как явление). Это просто выставочный матч, который открывает сезон (в стране или еврокубковый). Что вообще за прям ТУРНИР такой из одного матча? Ну нелепо же. Это выходит, что ты выигрываешь один трофей и с ним по акции идет шанс примерно в 50% получить второй в подарок.
Ну да а Суперкубки Испании из двух матчей против Реала к примеру ? Есть трофей официальный во всех лигах
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Agent Smith
Ответ DolJun
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Алвес - отличный игрок⚽️
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Nike of FW
среди самых титутлованных игроков сплошь знакомые лица
https://twitter.com/Barca_Buzz/status/1693111380579385635?t=5yyx4dp7EiYxF5dZmj_X_Q&s=19
+3
-2
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AF007
Ответ DonaldBrashear 2.0
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12 августа, 23:36

DonaldBrashear 2.0: "Когда слова подкреплены результатом и игрой. Роналду крут был сегодня, затащи как Боженька в меньшинстве, в финале"

Впрочем, я бы удивился, будь оно по-другому)
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Василий Питерский
Сестра пеналду! Твой выход! Жги!!
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D-eisler@yandex.ru
просто представьте что за 3 года Месси из человека который "да он в сборной никогда ничего не выиграет" превратился в человека который со сборной выиграл все возможные и придуманные человечеством турниры. Ну о чем речь ? не надо сравнивать с португелем его, его надо сравнивать только в отдельных моментах и только с чемпионами мира
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Agent Smith
Ответ DolJun
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Но Месси, конечно, лучше⚽️
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ДЖИН
Когда Месси сядет в тюрягу тогда и сравняется с великим Алвесом.
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Алексей Петров
Алвесу пока не до рекордов!
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SaH4r.
Ответ DonaldBrashear 2.0
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🤣🤣🤣🤣🤣
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