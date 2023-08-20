Месси – самый титулованный футболист в истории. Лео обошел Дани Алвеса по числу трофеев – 44 против 43
Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории.
Форвард «Интер Майами» выиграл 44-й титул в своей карьере, став победителем Кубка лиг.
Как сообщает Sports Illustrated и ряд других источников, 36-летний аргентинец опередил 40-летнего бразильского защитника Дани Алвеса, выигравшего 43 титула в своей карьере.
При этом насчет точного числа трофеев у Алвеса нет единого мнения. По разным версиям, у него от 42 до 46 титулов.
Под сомнение ставятся победа в чемпионате штата Баия и Кубок Нордесте в 2001 году. Тогда Алвес выступал за «Баию». Также не все учитывают Суперкубок Франции-2018, так как в том матче Дани не попал в заявку «ПСЖ», и победу Алвеса со сборной Бразилии на молодежном чемпионате мира-2003.
Месси в составе «Барселоны» 10 раз выигрывал Ла Лигу, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.
В составе ПСЖ он 2 раза выигрывал чемпионат Франции и один раз – Суперкубок страны.
Со сборной Аргентины Лео выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодежный чемпионат мира, а также Финалиссиму.
У Месси сразу трофей в США! Уже 44-й в карьере – Лео не остановить 🤩
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
7 ЗМ
6 ЗБ
44 трофея (все со сборной и клубом)
5 раз лучший плеймекер
73 за сезон +32 голевые
91 за календарный
1000+ ГП
И россыпь других рекордов, повезло нам видеть игру ВЕЛИЧАЙШЕГО игрока в истории лучшего вида спорта !
1. Имеет больше всех командных трофеев в истории футбола - 44 трофеев ( ЧМ, Копа Америка, ЛЧ, Олимпиада, Кубки, Суперкубки и тд)
2. Больше всех индивидуальных наград - 7 ЗМ, 6 ЗБ, 2 лучший игрок ЧМ и Копа Америки, 3 раза лучший игрок ЛЧ, 8 Пичичи, 5 плеймейкер года и тд
3. Больше всех г+п - 1174 ( Opta)
https://twitter.com/Barca_Buzz/status/1693111380579385635?t=5yyx4dp7EiYxF5dZmj_X_Q&s=19
DonaldBrashear 2.0: "Когда слова подкреплены результатом и игрой. Роналду крут был сегодня, затащи как Боженька в меньшинстве, в финале"
Впрочем, я бы удивился, будь оно по-другому)