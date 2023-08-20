«Аль-Хилаль» купил Митровича, «Фулхэм» получит рекордные 45 млн фунтов от клуба Неймара и Малкома

Александар Митрович присоединился к «Аль-Хилалю».

Форвард подписал с новой командой контракт сроком до 2026 года. Он будет выступать под 9-м номером.

Сообщалось, что « » за него получит рекордные 45 млн фунтов.

выступал за «дачников» с сезона-2017/18. За последние два года он отметился 57 голами в Чемпионшипе и .

Подробно со статистикой серба можно ознакомиться здесь.

В «Аль-Хилаль» ранее перешли Неймар, Малком, Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич и Яссин Буну.

Фото: twitter.com/Alhilal_EN

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