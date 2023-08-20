«Аль-Хилаль» купил Митровича, «Фулхэм» получит рекордные 45 млн фунтов от клуба Неймара и Малкома
Александар Митрович присоединился к «Аль-Хилалю».
Форвард подписал с новой командой контракт сроком до 2026 года. Он будет выступать под 9-м номером.
Сообщалось, что «Фулхэм» за него получит рекордные 45 млн фунтов.
Митрович выступал за «дачников» с сезона-2017/18. За последние два года он отметился 57 голами в Чемпионшипе и АПЛ.
Подробно со статистикой серба можно ознакомиться здесь.
В «Аль-Хилаль» ранее перешли Неймар, Малком, Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич и Яссин Буну.
Фото: twitter.com/Alhilal_EN
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
1. Неймар - 90 млн
2. Малком - 60 млн
3. Рубен Невеш - 55 млн
4. Митрович - 50 млн
5. Милинкович Савич - 40 млн
6. Кулибали - 23 млн
7. Буну - 21 млн
И занимает 4 - место среди клубов по затратам на трансферы ( после Челси, МЮ и Арсенал):)
Про тренеров 50 на 50, потому-что там средние и хорошие тренера
При чем там почти все сменили их
А середняков тренеруют бывшие тренера сборных!