«Аль-Хилаль» купил Митровича, «Фулхэм» получит рекордные 45 млн фунтов от клуба Неймара и Малкома

Теги Фулхэм премьер-лига Англия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Александар Митрович Футбол

Александар Митрович присоединился к «Аль-Хилалю».

Форвард подписал с новой командой контракт сроком до 2026 года. Он будет выступать под 9-м номером.

Сообщалось, что «Фулхэм» за него получит рекордные 45 млн фунтов.

Митрович выступал за «дачников» с сезона-2017/18. За последние два года он отметился 57 голами в Чемпионшипе и АПЛ.

Подробно со статистикой серба можно ознакомиться здесь.

В «Аль-Хилаль» ранее перешли Неймар, Малком, Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич и Яссин Буну.

Фото: twitter.com/Alhilal_EN

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29 комментариев

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Mark Safa
Состав намного круче чем у Аль-насра🤯
+18
-3
+15
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Отец Абду
Расходы Аль Хилаля в это трансферное окно составляет 339 млн евро + бонусы:
1. Неймар - 90 млн
2. Малком - 60 млн
3. Рубен Невеш - 55 млн
4. Митрович - 50 млн
5. Милинкович Савич - 40 млн
6. Кулибали - 23 млн
7. Буну - 21 млн

И занимает 4 - место среди клубов по затратам на трансферы ( после Челси, МЮ и Арсенал):)
+14
-3
+11
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lebedst
Ответ St.7
Чем занимается Аль-Наср?Их конкуренты усиливаются,а им словно начхать)
там все деньги в одного уходят
+12
-4
+8
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St.7
Чем занимается Аль-Наср?Их конкуренты усиливаются,а им словно начхать)
+3
-2
+1
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Нионель Ералду
Ответ Отец Абду
Расходы Аль Хилаля в это трансферное окно составляет 339 млн евро + бонусы: 1. Неймар - 90 млн 2. Малком - 60 млн 3. Рубен Невеш - 55 млн 4. Митрович - 50 млн 5. Милинкович Савич - 40 млн 6. Кулибали - 23 млн 7. Буну - 21 млн И занимает 4 - место среди клубов по затратам на трансферы ( после Челси, МЮ и Арсенал):)
С обороной чет слабо
+1
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UnderOne
Ответ Катя Бурова
на самом деле плевать. он не был топовым бомбардиром и его уход положительно скажется на Фулхэме. Тем более он сам форсировал трансфер. Саудовская Аравия пока собирает в команды атакующих игроков, но тренера там слабые работают, когда там окажутся условные Клопп, Гвардиола и прочие-лига будет смотрибельной, а пока нет
Про то что он слабый - это бред полный!
Про тренеров 50 на 50, потому-что там средние и хорошие тренера
При чем там почти все сменили их
А середняков тренеруют бывшие тренера сборных!
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Максим Маслов
Ответ mr kovalsky
Непонятно только зачем это Фулхему, продавать своего главного нападающего
чтобы купить другого нападающего)
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Anton Kortenko
Ответ lebedst
там все деньги в одного уходят
ты оскорбляешь саудитов говоря "все деньги" о 200 млн.
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rigobersong
Ответ St.7
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0 голов в ПО ЧМ, 0 голевых в ПО ЧМ, 0 медалей ЧМ:)
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St.7
Ответ rigobersong
Такими темпами наш кринжик и в 5ку может не попасть, ведь за биг 3 спокойно может финишировать Аль-Иттифак Джеррарда:)
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ rigobersong
Такими темпами наш кринжик и в 5ку может не попасть, ведь за биг 3 спокойно может финишировать Аль-Иттифак Джеррарда:)
смех смехом, но смотря по игре, Иттифак Джерарда, точно покажет Кришу идифак😅🤭
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Andrey Maximkin
Ответ Отец Абду
Расходы Аль Хилаля в это трансферное окно составляет 339 млн евро + бонусы: 1. Неймар - 90 млн 2. Малком - 60 млн 3. Рубен Невеш - 55 млн 4. Митрович - 50 млн 5. Милинкович Савич - 40 млн 6. Кулибали - 23 млн 7. Буну - 21 млн И занимает 4 - место среди клубов по затратам на трансферы ( после Челси, МЮ и Арсенал):)
там куда показательнее смотреть не трансферные суммы, а зарплатный фонд
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Даня Кашеваров
Ответ Отец Абду
Расходы Аль Хилаля в это трансферное окно составляет 339 млн евро + бонусы: 1. Неймар - 90 млн 2. Малком - 60 млн 3. Рубен Невеш - 55 млн 4. Митрович - 50 млн 5. Милинкович Савич - 40 млн 6. Кулибали - 23 млн 7. Буну - 21 млн И занимает 4 - место среди клубов по затратам на трансферы ( после Челси, МЮ и Арсенал):)
Арсенал и МЮ за это лето потратили около двух сотен, так что как они выше могут быть
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BZB
Ответ Отец Абду
Расходы Аль Хилаля в это трансферное окно составляет 339 млн евро + бонусы: 1. Неймар - 90 млн 2. Малком - 60 млн 3. Рубен Невеш - 55 млн 4. Митрович - 50 млн 5. Милинкович Савич - 40 млн 6. Кулибали - 23 млн 7. Буну - 21 млн И занимает 4 - место среди клубов по затратам на трансферы ( после Челси, МЮ и Арсенал):)
Боэли-один против Аравии.
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Андрей
Ответ Отец Абду
Расходы Аль Хилаля в это трансферное окно составляет 339 млн евро + бонусы: 1. Неймар - 90 млн 2. Малком - 60 млн 3. Рубен Невеш - 55 млн 4. Митрович - 50 млн 5. Милинкович Савич - 40 млн 6. Кулибали - 23 млн 7. Буну - 21 млн И занимает 4 - место среди клубов по затратам на трансферы ( после Челси, МЮ и Арсенал):)
и последнее место в ffp
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Aidos9419
Ответ Mark Safa
Состав намного круче чем у Аль-насра🤯
любой середняк топ5 лиг вынесет эти Аль Насры и Хиляли
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Человек1991
У Фулэма есть ещё два 190 сантиметровых центр форварда Винисиус и Хименес, поэтому легко продали Митровича, который разрывал в Чемпионшипе, но в АПЛ уже был не так хорош.
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lebedst
вообще никогда не понимал, почему его не покупают топ клубы. статистика очень крутая для нападающего такого клуба. плюс хороший возраст.
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mr kovalsky
Непонятно только зачем это Фулхему, продавать своего главного нападающего
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