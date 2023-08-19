Оливер не поставил пенальти в пользу «МЮ» после попадания мяча в руку Ромеро из «Тоттенхэма»
В ворота «Тоттенхэма» не поставили пенальти в игре с «МЮ» за касание мяча и руки.
На 26-й минуте после удара хавбека «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо мяч попал в руку защитнику Кристиан Ромеро.
Главный арбитр Майкл Оливер, воспользовавшись помощью ВАР, не поставил пенальти.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, второй тайм).
Фото: кадр из трансляции Viaplay
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Но Майкл Оливер просто дурачок
А вообще судейство в Англии это просто ужас. Слов нет!! Вернее есть, но тут их писать нельзя