Оливер не поставил пенальти в пользу «МЮ» после попадания мяча в руку Ромеро из «Тоттенхэма»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм фото Майкл Оливер видеоповторы Кристиан Ромеро Алехандро Гарначо Футбол

В ворота «Тоттенхэма» не поставили пенальти в игре с «МЮ» за касание мяча и руки.

На 26-й минуте после удара хавбека «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо мяч попал в руку защитнику Кристиан Ромеро.

Главный арбитр Майкл Оливер, воспользовавшись помощью ВАР, не поставил пенальти.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, второй тайм).

Фото: кадр из трансляции Viaplay

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28 комментариев

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Герой планеты Земля
аплвские судьи порой большие клоуны чем рплвские
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Отец Абду
Оливер "самый гуманный суд" в мире:)
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CyberUnited
Судьи не поставили пенку в пользу мю, потому что сами ошиблись в прошлом матче в пользу мю 🤡🤡🤡
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человек-муравей человек-физрук
Оливер по привычке не ставит пенальти в ворота команды в сливочной форме
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Салауат Нуралиев
Ответ Герой планеты Земля
аплвские судьи порой большие клоуны чем рплвские
Апловские клоуны большие клоуны чем сами клоуны))
+3
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Кристиан Вьери
идентичный эпизод в матче Динамо - ЦСКА. Пенальти.
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Старый Волк
Дело тейлора живет
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masterwolw
Помню во дворе играл, и был дурачок который думал почему то что умнее всех, как то раз он видимо узнал о новом правиле и неделю когда мяч попадал в руку игроков его команды, с чувством явного наслаждения своим интеллектуальным превосходством начина орать - ДА КАКАЯ РУКА, НЕУМЫШЛЕННАЯ БЫЛА!!!!

Но Майкл Оливер просто дурачок
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GuruFutbola
Легенда мчк)
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Answer1
Я так понял, что причина по которой не поставили пенальти - небольшое расстояние между бьющим игроком и защитником, ну тогда бы стоило прописать этот момент четче, типа если расстояние меньше метра - игра рукой не считается, современные технологии без труда могут высчитать это, а так, споры будут постоянны.
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6tspey7tb5
100% пенальти. Поднял руку, увеличил площадь и мяч шёл в створ ворот.
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arspurs9
Будет новость, что в обратную сторону Оливер сейчас тоже не поставил железный пенальти или нет?)
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arspurs9
Ответ Streetbor
Причем заработал Ромеро бгг
Вот вот ахаха
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Streetbor
Ответ arspurs9
Будет новость, что в обратную сторону Оливер сейчас тоже не поставил железный пенальти или нет?)
Причем заработал Ромеро бгг
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Александр Елисеев
Ответ Answer1
Я так понял, что причина по которой не поставили пенальти - небольшое расстояние между бьющим игроком и защитником, ну тогда бы стоило прописать этот момент четче, типа если расстояние меньше метра - игра рукой не считается, современные технологии без труда могут высчитать это, а так, споры будут постоянны.
Где-то читал PGMOL, мол, из-за близкого расстояния не считается.
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!!!Bata!!!
Потому что у него мусорный бак вместо сердце)
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Elik1989
Объективно - это чистый пенальти, потому что руки расставлены во все стороны.
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Лионель Петрович Баджио
Оливер всегда был клоуном🤡
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Someone from Internet
Ждём нытья по поводу Уэбба от манси
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C.M.P. 95
МЮ настолько хитрый, что заплатил Оливеру, чтобы отвести подозрения в том, что заплатил в прошлый раз за непоставленный пенальти в пользу Вулвз!
А вообще судейство в Англии это просто ужас. Слов нет!! Вернее есть, но тут их писать нельзя
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Никита Самарин
В РПЛ точно бы поставили.
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Roman Araslanov
И потом ещё кто-то говорит что судьи за МЮ🤦‍♂️
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