Оливер не поставил пенальти в пользу «МЮ» после попадания мяча в руку Ромеро из «Тоттенхэма»

В ворота «Тоттенхэма» не поставили пенальти в игре с «МЮ» за касание мяча и руки.

На 26-й минуте после удара хавбека « » мяч попал в руку защитнику .

Главный арбитр , воспользовавшись помощью ВАР, не поставил пенальти.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, второй тайм).

Фото: кадр из трансляции Viaplay

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