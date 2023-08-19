«Уотфорд» ведет переговоры по форварду «Спартака» Николсону

Шамар Николсон может уйти из «Спартака» в английский клуб.

Как отмечает журналист The Athletic Адам Левенталь, выступающий сейчас в Чемпионшипе « » ведет переговоры о переходе 26-летнего нападающего. Обсуждение возможного трансфера идет, договоренности пока нет.

Ямаец доступен на трансферном рынке. Пока не решено, в каком виде клубы попробуют оформить переход – как аренду или как полноценный трансфер.

В прошлом сезоне набрал 4 (3+1) очка по системе «гол плюс пас» в 22 матчах чемпионата Мир . Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

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