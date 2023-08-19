«Уотфорд» ведет переговоры по форварду «Спартака» Николсону

Теги Спартак Уотфорд премьер-лига Россия возможные трансферы чемпионшип Шамар Николсон Футбол

Шамар Николсон может уйти из «Спартака» в английский клуб.

Как отмечает журналист The Athletic Адам Левенталь, выступающий сейчас в Чемпионшипе «Уотфорд» ведет переговоры о переходе 26-летнего нападающего. Обсуждение возможного трансфера идет, договоренности пока нет.

Ямаец доступен на трансферном рынке. Пока не решено, в каком виде клубы попробуют оформить переход – как аренду или как полноценный трансфер.

В прошлом сезоне Николсон набрал 4 (3+1) очка по системе «гол плюс пас» в 22 матчах чемпионата Мир РПЛ. Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ravdim
В добрый путь. Данные есть, результата нет. Не его команда
+46
-2
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pivas@posal.na.boloto
Эх было бы неплохо его продать так зря числится на лавке
+37
-1
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Say Hello to the Robots
Ответ Тиджани Бабангида
Николсон невыдающийся ничем. Порою приходится поражаться селекционному подходу английских клубов….
Типа Бальде, два балласта в нападении. Их бы сплавить и взять кого-нибудь годного
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данила Данайцев
Пойти свечку , что ли поставить за переход.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
soldat2212
Ответ Тиджани Бабангида
Николсон невыдающийся ничем. Порою приходится поражаться селекционному подходу английских клубов….
Да у вас все ни о чем были. А потом эти ниочемные прилично играли в топ чемпионатах.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильдар Фарукшин
Спасибо за всё. А так завтра на лавке посидит.. Как боксер пригодиться. Напоследок. Можно и матч штравы получить 😊😊😊😊
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Атакующий Юран
Прощай Шамар и удачи тебе 🙌
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
waleri
Привычная тема для шершней ставка на ямайских форвардов. Помнится в начале 80-х у них феерила ударная связка сборной Англии - Латер Блиссет & Джон Барнс!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Three Days Grace
Ответ Ильдар Фарукшин
Спасибо за всё. А так завтра на лавке посидит.. Как боксер пригодиться. Напоследок. Можно и матч штравы получить 😊😊😊😊
он даже не заявлен на рпл
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ксяоми Ноутов
Ответ Ravdim
В добрый путь. Данные есть, результата нет. Не его команда
Таким игрокам нужен тренер типа Магата.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Данцев
С англо-саксов деньги вперед)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Английский_пациент
Готов показать ему вотфорд (город)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Primus78
они же не могут переводить деньги, как им могут продать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Погодин
Неплохой игрок, но не вписался в состав
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alisher Buranov
Скатертью дорога, дай бог что англичане не передумали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Тищенко
- Дерево
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Захар Партин
а за сколько будут его покупать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fussballer
Хорошо бы. Абсолютно бесполезный сейчас.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Галынский
Англичане могут просто кинуть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
παсτоρ
Скучать не будем, забирайте.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Джеку пора валить из гнезда кукушки
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Иванов
Пожалуйста, заберите его. Отвратительное отношение к игре у этого расты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Сачков
Скатертью дорога. Если ещё денег выручим, вообще отлично будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Но нужен еще форвард будет тогда🤷‍♂️
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий