«Уотфорд» ведет переговоры по форварду «Спартака» Николсону
Шамар Николсон может уйти из «Спартака» в английский клуб.
Как отмечает журналист The Athletic Адам Левенталь, выступающий сейчас в Чемпионшипе «Уотфорд» ведет переговоры о переходе 26-летнего нападающего. Обсуждение возможного трансфера идет, договоренности пока нет.
Ямаец доступен на трансферном рынке. Пока не решено, в каком виде клубы попробуют оформить переход – как аренду или как полноценный трансфер.
В прошлом сезоне Николсон набрал 4 (3+1) очка по системе «гол плюс пас» в 22 матчах чемпионата Мир РПЛ. Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.
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