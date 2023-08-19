У Мбаппе нет договоренности об уходе в «Реал». Он может остаться в «ПСЖ» не только на сезон (Le Parisien)

Килиан Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ» вместо ухода в «Реал».

Как отмечает Le Parisien, у 24-летнего нападающего нет никакой тайной договоренности о переходе в мадридский клуб. Мбаппе может продлить контракт, надежды на это в «ПСЖ» усиливаются.

Руководители парижской команды выполнили обещания, которые были связаны с убедительной работой на трансферном рынке. Мбаппе вновь воодушевлен, и он подумает над тем, чтобы остаться в « » на более длительный период, а не только на сезон-2023/24.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?