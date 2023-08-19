У Мбаппе нет договоренности об уходе в «Реал». Он может остаться в «ПСЖ» не только на сезон (Le Parisien)
Килиан Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ» вместо ухода в «Реал».
Как отмечает Le Parisien, у 24-летнего нападающего нет никакой тайной договоренности о переходе в мадридский клуб. Мбаппе может продлить контракт, надежды на это в «ПСЖ» усиливаются.
Руководители парижской команды выполнили обещания, которые были связаны с убедительной работой на трансферном рынке. Мбаппе вновь воодушевлен, и он подумает над тем, чтобы остаться в «ПСЖ» на более длительный период, а не только на сезон-2023/24.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
А Мбаппе и дальше будет мечтать перейти в реал каждый год продлевая контракт с псж))
Скорее подал сигнал, что может и продлиться с "гарантиями")))
Пора забыть черепашку и искать альтернативу.
Не раз говорил: топовая «9» нужна «Мадриду» кровь из носу
У Мбаппе контракт заканчивался прошлым летом. Он мог уйти. Заканчивается через год. Снова может уйти. Разные ситуации.
Просто оставлю здесь