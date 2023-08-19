У Мбаппе нет договоренности об уходе в «Реал». Он может остаться в «ПСЖ» не только на сезон (Le Parisien)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ» вместо ухода в «Реал».

Как отмечает Le Parisien, у 24-летнего нападающего нет никакой тайной договоренности о переходе в мадридский клуб. Мбаппе может продлить контракт, надежды на это в «ПСЖ» усиливаются.

Руководители парижской команды выполнили обещания, которые были связаны с убедительной работой на трансферном рынке. Мбаппе вновь воодушевлен, и он подумает над тем, чтобы остаться в «ПСЖ» на более длительный период, а не только на сезон-2023/24.

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61 комментарий

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Arty K.
Как надоел уже этот черепах...
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ zenitka
А чего ему не зашел вариант с саудовцами на 700 лямов? ПСЖ получил бы 300 и через год ушел бы в Реал
думаешь он после денег от саудевцев захочет пинать мяч за копейки от реала??? пффф потом он останется там
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aidos_1979
У каждого человека должна быть мечта!
А Мбаппе и дальше будет мечтать перейти в реал каждый год продлевая контракт с псж))
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zenitka
А чего ему не зашел вариант с саудовцами на 700 лямов? ПСЖ получил бы 300 и через год ушел бы в Реал
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San9
Ответ Артём Поддубный
Я думаю он отказался от бонуса за лояльность, и поэтому его и вернули
Чтобы черепах отказался от бонуса?)) Не поверю.
Скорее подал сигнал, что может и продлиться с "гарантиями")))
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Montenegro Serbian
Мне кажется всё новости о ПСЖ, Реале и Мбаппе генерирует нейросеть.
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Артём Поддубный
Мбаппе, сделай уже хоть что-то, надоела эта сказка, длинною в 5 лет. Либо переходи, либо оставайся и загнивай в ПСЖ. Одни пишут что никаких продления быть не может, другие что он перейдет в Реал этим летом, третьи пишут что он остаётся. Мелкие журналюжки хайпятся на его фигуре, а нас с вами просто мозги парят каждой новостью про Мбаппе)
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Виталий Ан
Ахаааххааа Мбаппе угарает над Реалом и ПСЖ. Кто бы мог подумать что он провернет это снова. Хотел бы я увидеть лицо Переса когда он читает такую новость.
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Дядя ТУРА
да пофиг на него уже! давайте фото Захаряна в Реал Сосьедад
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Доктор Броманталь
Ответ zenitka
А чего ему не зашел вариант с саудовцами на 700 лямов? ПСЖ получил бы 300 и через год ушел бы в Реал
По всей видимости у Мбаппе очень жадные родственники которые бы через год начали на него давить и настаивать на продлении контракта с шейхами.
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che kaif
Перец в итоге и без Холана и Мбаппе даже Бенз сбежал . Удачи Хоселу и Ко ))
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Scorpio
правильно, бистяра на Холланде будет лутать чашки, пока алчный черепах будет пылить в нищукской лиге сена и божоле и отлетать в лч по кд
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Sergey Mikhaylenko
Люди пишут, что «Мбаппе достал» — это просто смешно. Достали СМИ, которые распространяют слухи и домыслы, а спортс их перепечатывает, даже не делая пометку в заголовке, что это слухи.
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кэпко
Настроения Мбапе резко изменятся после 3 места в группе ЛЧ со своим балаганом.
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ARIGAMI ARIGAMI
Хахахахахахах. Так я и знал
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charly001
Мбаппе тоже надо уходить вслед за Месси и Неймаром
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Сергей Григорьев
если он продлевает контракт на более длительный срок,то я думаю ноги его в Реале не будет и на его переходе будет поставлен крест ❌ точка и восклицательный знак. а каждое его появление на Бернабеу будет сопровождаться оскорблениями
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АРТУР АЛИЕВ
,Мбаппе не черепашка ниндзя. Он черепаха тортилла. В конце карьеры он споёт - я был очень перспективный, 300 лет тому назад
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JENNINGS
Если бы захотел - давно перешёл. Шансов было предостаточно.
Пора забыть черепашку и искать альтернативу.
Не раз говорил: топовая «9» нужна «Мадриду» кровь из носу
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Budabuda
хозяин катарской нефти и Переса.
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Vinnipukh Vinni
Ответ brace
Мбаппе у Кейна принял эстафетную палочку, вроде бы уходит, но не уходит.
У Кэйна был контракт на 5 или 6 лет. Он не мог уйти, если его не продавали. Согласились продать - ушёл.
У Мбаппе контракт заканчивался прошлым летом. Он мог уйти. Заканчивается через год. Снова может уйти. Разные ситуации.
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brace
Мбаппе у Кейна принял эстафетную палочку, вроде бы уходит, но не уходит.
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Dragnil
https://www.instagram.com/reel/Cv-doVAtSdK/?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ==

Просто оставлю здесь
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St.7
Мбаппе разочаровал многих…У него была в перспективе великая карьера,но он выбрал путь к деньгам…Каждый год одни и те же новости,Мбаппе выбивает деньги с парижского мешка.
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Экспертное мнение
Ответ Scorpio
правильно, бистяра на Холланде будет лутать чашки, пока алчный черепах будет пылить в нищукской лиге сена и божоле и отлетать в лч по кд
Холанд слабее Мбаппы как футболист, это не изменится кто бы где ни играл. Замыкун пропадающий во всех финалах не имеет такой арсенал способностей как черепашка. ОМГ, опять будут люди раздувать противостояние там, где его нет, сколько можно. Варди вон в АПЛ за середняки тащил всю жизнь, скажи что он сильнее Мбаппы да?
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