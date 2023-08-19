Кубок лиг. Финал. «Интер Майами» Месси сыграет с «Нэшвиллом»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу результаты Интер Майами ФК Нэшвилл Футбол

Клуб Лионеля Месси сыграет в финале Кубка лиг.

«Интер Майами» встретится с «Нэшвиллом» на поле соперника.

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024 года (до 2023-го турнир именовался Лигой чемпионов).

И «Интер Майами», и «Нэшвилл» впервые сыграют в финале. Они также впервые сыграют в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. Стадия, с которой они стартуют, будет зависеть от результата финала Кубка лиг – победитель выходит напрямую в 1/8 финала.

Кубок лиг

Финал

Нэшвилл, США

«Нэшвилл» – «Интер Майами» – 04:00

Примечание: время начала матча – московское.

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16 комментариев

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rigobersong
Удачи величайшему!:))
+23
-2
+21
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therealgreenman
Удачи в финале великому футболисту…
+16
-2
+14
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BZB
Успехов в завоевании первого титула в Америке!
+10
-2
+8
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AnMe
Соперники сильная команда, могут отлететь, но квалификации в 2 турнирах добились зато. Пишут, что Сыграют в черно-розовой форме впервые.
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ddddan 2
победит интер Майами. потом же в млс займут 9-5 место и выйдут в плей-офф.ну а там понятно победа.по другому у Америки быть не может.
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Kurama Altai
"самые верные фанаты" понаблюдают за игрой Месси в 4 утра😁
+1
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RUSLAN USMANKULYYEW
Гоат удачи и без травмы) и конечно же ждём минимум хеттирк
+2
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Любезный Коссутий
Майами изи вин
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Tseren031293
Удачи Гению и чемпиону мира !
Я думаю Величайшему неважно, забивать в каждом матче плей-офф ЧМ или в плей-офф Кубка Лиги !
Вообщем ждем доминацию от Лео!
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КристинаИнстаграммовна
Когда играют? Какой канал показывает?
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andr d
Я спать...
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За Валенсию с 1999
Ответ noti22
Нэшвилл, удачи! вперёд к победе!
За них кстати Мухтар играет. Хороший дриблер и один из лучших игроков всего МЛС
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Lionel Van Damme
Ответ КристинаИнстаграммовна
Когда играют? Какой канал показывает?
Apple tv)
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