Кубок лиг. Финал. «Интер Майами» Месси сыграет с «Нэшвиллом»
Клуб Лионеля Месси сыграет в финале Кубка лиг.
«Интер Майами» встретится с «Нэшвиллом» на поле соперника.
Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024 года (до 2023-го турнир именовался Лигой чемпионов).
И «Интер Майами», и «Нэшвилл» впервые сыграют в финале. Они также впервые сыграют в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. Стадия, с которой они стартуют, будет зависеть от результата финала Кубка лиг – победитель выходит напрямую в 1/8 финала.
Кубок лиг
Финал
Нэшвилл, США
«Нэшвилл» – «Интер Майами» – 04:00
Примечание: время начала матча – московское.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Я думаю Величайшему неважно, забивать в каждом матче плей-офф ЧМ или в плей-офф Кубка Лиги !
Вообщем ждем доминацию от Лео!