Кубок лиг. Финал. «Интер Майами» Месси сыграет с «Нэшвиллом»

Клуб Лионеля Месси сыграет в финале Кубка лиг.

«Интер Майами» встретится с « » на поле соперника.

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024 года (до 2023-го турнир именовался Лигой чемпионов).

И «Интер Майами», и «Нэшвилл» впервые сыграют в финале. Они также впервые сыграют в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. Стадия, с которой они стартуют, будет зависеть от результата финала Кубка лиг – победитель выходит напрямую в 1/8 финала.

Кубок лиг

Финал

Нэшвилл, США

«Нэшвилл» – « » – 04:00

Примечание: время начала матча – московское.

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