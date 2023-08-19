Евгения Медведева: «Динамо» разрывает сезон. «Зенит», ЦСКА, кто следующий – «Спартак»?»
Евгения Медведева прокомментировала победу «Динамо» над ЦСКА (2:1).
«Ребята, ну что, соскучились? Я вернулась-то, чтобы сказать, что наши ребята из «Динамо» просто разрывают текущий сезон.
Слушайте, как круто: и «Зенит» [обыграли], и ЦСКА. Кто следующий? «Спартак»?» – заявила двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
«Динамо» сыграет со «Спартаком» в Фонбет Кубке России 29 августа, в Мир РПЛ – 24 сентября.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Молодцы Динамо , с победой !