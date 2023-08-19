Евгения Медведева: «Динамо» разрывает сезон. «Зенит», ЦСКА, кто следующий – «Спартак»?»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Евгения Медведева Футбол

Евгения Медведева прокомментировала победу «Динамо» над ЦСКА (2:1).

«Ребята, ну что, соскучились? Я вернулась-то, чтобы сказать, что наши ребята из «Динамо» просто разрывают текущий сезон.

Слушайте, как круто: и «Зенит» [обыграли], и ЦСКА. Кто следующий? «Спартак»?» – заявила двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

«Динамо» сыграет со «Спартаком» в Фонбет Кубке России 29 августа, в Мир РПЛ – 24 сентября.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

64 комментария

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Alexander Prokofyev
Безызбежно!
+54
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Alexander Prokofyev
Безызбежно!
В обоюдоравных матчах безызбежно разрывают соперников.
+21
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Streetbor
Захарян уехал, теперь из состава Динамо знает только ребят бгг. Фанатка.
+18
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rigobersong
Ждем мнение Хасбика:)
+22
-11
+11
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Mari Gams
С такой болельщицей - красавицей Динамо просто обязаны побеждать !)
Молодцы Динамо , с победой !
+15
-4
+11
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Rina
Динамо с победой! Чтобы и дальше так продолжали!
+14
-4
+10
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Аленка_76
Динамо с победой!!! Хорошо начали сезон. Удачи в дальнейших матчах!
+14
-4
+10
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Tytti
Динамо с победой! Женя умница, поддерживает команду💙🤍
+17
-7
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Allairina
Поздравляю Динамо с победой! Молодец, Евгения Медведева, поддерживает команду!🎉
+13
-4
+9
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Аврора кубик
Поддержка топ!!! Женя, молодец)))
+15
-7
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Александр Денисов
Хороший сайт и эксперты интересные
+11
-3
+8
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Сергей Васильев
А Люся Чеботина чего думает?
+8
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Елена Спирина
Женя поддерживает команду" Динамо". Молодец
+17
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Люсия Федосова
Молодец Женя активно поддерживает клуб Динамо .Нравится такая коллаб с клубом ..Удачи Динамо и ее талисману Евгении
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Laura
Поздравляю Динамо с победой!
+10
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Люся Т
Молодцы ребята, так держать! Очень рада, что Женя тоже за вас болеет.
+9
-2
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Аленка_76
Ответ Mari Gams
С такой болельщицей - красавицей Динамо просто обязаны побеждать !) Молодцы Динамо , с победой !
Согласна с вами)
+7
-2
+5
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окосевший йагупоп
Ответ Сергей Васильев
А Люся Чеботина чего думает?
там ведь ещё Наташа Королева присутствовала. Или она по прошлому Тарзана ЦСКА поддерживает?
+5
0
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Mixos Demid
Женя дело говорит!
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-5
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romeo5555
Динамо с победой!!!!
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Младший лейтенант
Ответ Dmitry Kobzarev
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А ты шаришь?
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Lina Dzhanibek
А почему бы ей не поддерживать клуб с которым сотрудничает и за который болеет?! Странно было бы услышать пессимистическое обращение после победы. Всем добра!
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-1
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ECB
Надеюсь, что и их обыграем...
+5
-1
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Наталья Полякова
Поздравляю ребят из Динамо с победой💙🤍 Женя❤
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-6
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fedorbazaykin
Меж тем "Урал" набирает 13 очков в 5 матчах. Безызбежность🤣
+4
-1
+3
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