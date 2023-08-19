Евгения Медведева: «Динамо» разрывает сезон. «Зенит», ЦСКА, кто следующий – «Спартак»?»

Евгения Медведева прокомментировала победу «Динамо» над ЦСКА (2:1).

«Ребята, ну что, соскучились? Я вернулась-то, чтобы сказать, что наши ребята из « » просто разрывают текущий сезон.

Слушайте, как круто: и «Зенит» [обыграли], и . Кто следующий? «Спартак»?» – заявила двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

« » сыграет со «Спартаком» в Фонбет Кубке России 29 августа, в Мир – 24 сентября.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?